NS Quang Minh và Hồng Đào từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ. Tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi vào năm 2019. Sau khi ly hôn, Quang Minh tìm thấy hạnh phúc mới bên Tăng Khánh Chi - tình trẻ kém 37 tuổi.

Mới đây, Tăng Khánh Chi chia sẻ hình ảnh cầm trên tay tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cô còn tiết lộ chính ông xã Quang Minh là người tặng: "Ngọt ngào nhất vẫn là chồng yêu". Trên trang cá nhân, Quang Minh cũng chia sẻ lại story này của bà xã kém 37 tuổi. Qua chi tiết này có thể thấy Tăng Khánh Chi được ông xã cưng chiều và yêu thương hết mực.

Tăng Khánh Chi đăng tải story flex được ông xã Quang Minh tặng tài sản giá trị. Ảnh: FBNV

Cả hai vi vu đi du lịch cùng nhau trong suốt thời gian vừa qua. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2024, cặp đôi công khai mối quan hệ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV

Quang Minh và Tăng Khánh Chi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 11/2024. Cả hai đã âm thầm hẹn hò suốt một năm trước khi quyết định chia sẻ với công chúng.

Vợ trẻ của diễn viên Quang Minh là Tăng Khánh Chi, sinh năm 1996. Trước đây, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Trước khi kết hôn với nam diễn viên, Tăng Khánh Chi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện có một con riêng.

Nam diễn viên từng chia sẻ về chuyện có con: "Thiệt không ngờ cuối đời lại có được thằng con trai, cực lắm nhưng nhìn con yêu vô cùng tận. Con sanh ra đã bị thiệt thòi vì ba không còn trẻ, Quang Minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con thật tốt khi có thể".

Quang Minh hiện đang có tổ ấm mới hạnh phúc bên bà xã kém 37 tuổi. Ảnh: FBNV

Trong một chương trình, Tăng Khánh Chi từng chia sẻ nam diễn viên xúc động và vui mừng khi cô sinh con. "Khi mà em sinh em bé, ảnh khóc nhiều lắm. Tại lâu lắm rồi anh không được làm bố, có nghĩa là khoảng thời gian làm bố của anh tạm nghỉ lâu quá", bà xã Quang Minh cho hay.

Chia sẻ về mối quan hệ với người bạn đời hiện tại, nghệ sĩ cho biết cả hai đã ra mắt gia đình hai bên nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Quang Minh bày tỏ mong muốn nhận được sự chúc phúc từ khán giả cho chặng đường mới, thay vì việc liên tục nhắc lại những câu chuyện trong quá khứ.

Quang Minh cho hay: "Tôi chỉ mong có một cuộc sống bình yên bên con trai, không muốn mọi thứ trở nên ồn ào. Tôi sợ những lời bàn tán không đúng sẽ ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình".

Vào cuối tháng 11/2024, nghệ sĩ Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi chào đón con trai đầu lòng. Ảnh: FBNV