Nhắc đến những nam thần từng khiến khán giả Việt "đổ gục" ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Harry Lu chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Harry Lu tên thật là Lu Chin Yu, sinh năm 1992 tại Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi bước chân vào showbiz Việt, anh từng gây sốt mạng xã hội với hình ảnh một hot boy bóng rổ. Những bức ảnh Harry Lu chơi bóng trong trường đại học nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, giúp anh thu về lượng người theo dõi đông đảo chỉ trong thời gian ngắn.

Sở hữu chiều cao 1m83 cùng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, Harry Lu thời điểm mới nổi được xem là hình mẫu nam thần thanh xuân. Gương mặt sáng, đường nét hài hòa và nụ cười toả nắng khiến Harry Lu gần như không có góc chết trước ống kính. Phong thái tự nhiên, trẻ trung của một chàng trai yêu thích bóng rổ càng khiến ngoại hình Harry Lu trở nên cuốn hút.

Harry Lu "hot như cồn" sau loạt ảnh chơi bóng rổ ở trường đại học. Ảnh: Tổng hợp

Từ danh xưng hot boy bóng rổ, Harry Lu dần bén duyên với nghệ thuật và chính thức thử sức ở vai trò diễn viên qua bộ phim điện ảnh Thần Tượng. Trong lần chạm ngõ màn ảnh rộng, anh gây chú ý không chỉ nhờ diện mạo điển trai mà còn bởi lối diễn xuất mộc mạc, dễ thương cùng chất giọng lơ lớ rất riêng, nhanh chóng trở thành dấu ấn cá nhân giữa dàn diễn viên trẻ lúc bấy giờ.

Sau dấu ấn từ bộ phim đầu tay, Harry Lu nhanh chóng được nhiều đạo diễn chú ý và liên tục nhận lời mời tham gia các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Anh lần lượt góp mặt trong những tác phẩm như Hương Ga, Trở Về 3, từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Việt.

Đến cuối năm 2016, khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, sự nghiệp của Harry Lu thực sự bước sang một giai đoạn mới. Tên tuổi anh được phủ sóng rộng rãi hơn, hình ảnh nam thần màn ảnh cũng dần được định hình rõ nét. Với ngoại hình sáng, phong thái trẻ trung và độ nhận diện cao, Harry Lu nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, là cái tên đắt show trong cả lĩnh vực phim ảnh lẫn quảng cáo.

Harry Lu lần đầu chạm tay với điện ảnh qua bộ phim Thần Tượng. Ảnh: Tổng hợp

Bộ phim khiến tên tuổi Harry Lu nổi tiếng là 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu - đóng cặp cùng Midu. Ảnh: Tổng hợp

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Harry Lu bất ngờ đối mặt với biến cố lớn khiến cuộc sống gần như rẽ sang một hướng khác. Năm 2017, nam diễn viên gặp tai nạn nghiêm trọng, để lại những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh nhập viện trong tình trạng gãy xương mũi, xương mặt biến dạng và lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu. Chưa kể, Harry Ly còn bất tỉnh và phải trải qua 60 giờ phẫu thuật căng thẳng trong phòng mổ. Đây cũng là lý do khiến anh phải dừng lại mọi công việc và dành thời gian để chăm lo cho sức khỏe.

Khoảng thời gian đầu, Harry Lu chỉ xuất hiện với chiếc khẩu trang trên gương mặt. Mãi cho đến khi trải qua 20 cuộc phẫu thuật, anh mới công khai diện mạo của mình với công chúng. Nam diễn viên trải lòng: "Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì xương thật đã vỡ nát, không còn chống đỡ được bất cứ thứ gì. Bây giờ, bên dưới làn da của tôi toàn là kim loại".

Trong dịp trải lòng vào năm 2020, Harry Lu nói: "Cho đến tận sau này, mỗi lần nhắm mắt, Harry vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi mình tỉnh dậy nằm trong phòng cấp cứu, khi được bác sĩ cho xem gương mặt của mình cũng như nhìn thấy những vết thương khác trên cơ thể. Cảm xúc bất ngờ, thất vọng, lo lắng pha trộn vào nhau khi mình nhìn thấy điều mà trước giờ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được ra. Và cho tới lúc nhìn thấy phản ứng của người thân khi thấy mình, thật sự nó khó có thể diễn tả bằng lời được.

Hai mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ, Harry rơi vào tình trạng như lúc đó: nằm một chỗ, sức khỏe đột nhiên yếu đi, có những cái không thể tự mình làm được mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Bản thân cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng vì nỗi đau cơ thể và thật sự có cú sốc về mặt tinh thần, bao nhiêu dự định và kế hoạch của mình đều 'tan thành mây khói'. Harry lúc ấy, thầm ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ, mọi thứ sẽ như bình thường, bản thân mình vẫn khoẻ mạnh nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật. Suốt thời gian đó, trải qua cơn phẫu thuật chính cho tới những tiểu phẫu khác, nhìn thấy sự lo lắng của người thân, nhiều lúc tuyệt vọng lắm và Harry cũng có những suy nghĩ tiêu cực".

Harry Lu gặp tai nạn xe và phải điều trị trong bệnh viện suốt 4 tháng, trải qua 20 cuộc tiểu phẫu. Ảnh: Tổng hợp

Từng có thời gian Harry Lu luôn xuất hiện với khẩu trang trên mặt. Ảnh: Tổng hợp

Harry Lu phải trải qua hơn 20 ca phẫu thuật phức tạp để tái định hình khuôn mặt

Vẻ ngoài thay đổi, sức khỏe sa sút, Harry gần như biến mất khỏi truyền thông. Harry Lu chuyển về Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống và làm việc. Sau biến cố, diện mạo của Harry Lu không còn giữ nguyên vẻ thư sinh như trước, nhưng thay vào đó là hình ảnh chững chạc, sắc nét và mang sức hút rất riêng. Chính sự thay đổi này lại giúp nam diễn viên nhận được sự chú ý hơn từ công chúng, khi ngoại hình hiện tại toát lên nét từng trải và trưởng thành.

Giữa năm 2025, chính thức trở lại màn ảnh với dự án hợp tác Việt - Trung mang tên Bác Sĩ Tha Hương. Màn tái xuất này giúp Harry Lu nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, đặc biệt là những lời khen cho sự thăng hạng về phong độ, nhan sắc và sự tiến bộ trong diễn xuất.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng đã có nhiều bước khởi sắc mới trong công việc và ngày càng đạt được nhiều thành công. Dù hoạt động chủ yếu ở thị trường Đài Loan, song Harry Lu vẫn thường đăng tải các dòng trạng thái bằng tiếng Việt để có thể giao lưu và trò chuyện cùng mọi người.

Nhan sắc của Harry Lu trong một sự kiện gần đây. Clip: Tổng hợp

Harry Lu ngày càng chững chạc, phong thái trưởng thành và cuốn hút. Ảnh: FBNV