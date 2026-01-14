Kim Hiền đang ở đâu sau khi ly hôn chồng thứ 2?

Sau gần 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo đã chính thức đường ai nấy đi với chồng thứ 2. Được biết, cô chính là người chủ động nộp đơn xin ly hôn. Cả hai đã chính thức sống ly thân từ tháng 5/2023.

Khi thông tin diễn viên Kim Hiền chia tay chồng doanh nhân được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, mọi động thái của cô đều nhận được sự chú ý. Tuy nhiên trên trang cá nhân có hơn 700.000 lượt theo dõi, nữ diễn viên lại im hơi lặng tiếng suốt ngày vừa qua. Động thái gần nhất của cô trên mạng xã hội là từ 4 ngày trước, khi tương tác với bình luận từ một cư dân mạng.

Trước khi chuyện rạn nứt được công khai, Kim Hiền gây hoang mang khi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Trong bài đăng gần nhất vào ngày 9/1, nữ diễn viên viết: "Có những ngày, mình không làm gì lớn lao cả. Chỉ là mỉm cười một chút, chăm 1 cái cây, nấu 1 bữa ăn, đi bên cạnh người thân trong những khoảnh khắc rất đời. Cuộc sống của mình bây giờ không ồn ào nhưng nó thật".

Diễn viên Kim Hiền chính thức đường ai nấy đi với chồng doanh nhân sau gần 10 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Sau khi thông tin này được công bố, cô vẫn chưa có chia sẻ mới trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Bài đăng gần nhất của Kim Hiền là vào ngày 9/1 vừa qua. Ảnh: FBNV

Trước khi nên duyên với doanh nhân Việt kiều, Kim Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một DJ. Sau 6 năm gắn bó, cả hai chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 1/2010. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng khép lại chỉ chưa đầy hai tháng sau đó, khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối.

Vài năm sau khi ly hôn, Kim Hiền tìm được bến đỗ mới và tái hôn vào năm 2014. Đến năm 2015, nữ diễn viên cùng chồng và các con sang Mỹ định cư. Thời điểm đó, quyết định này của cô khiến nhiều người tiếc nuối khi sự nghiệp đang được đánh giá cao.

Chia sẻ về những khó khăn khi mới qua Mỹ, Kim Hiền nói: “Bước qua Mỹ là tôi thấy khó khăn rồi bởi lúc đó tôi mới sinh em bé, không hiểu hết luật bên này. Tôi phải va chạm rất nhiều và chính những va chạm đó khiến tôi suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Sau ba năm, để nói trưởng thành hết thì chưa, nhưng tôi đã trưởng thành được 80% từ tư tưởng của mình".

Diễn viên Kim Hiền từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với doanh nhân Việt kiều. Ảnh: FBNV

Kim Hiền từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt giai đoạn đầu những năm 2000. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên được xem là “bảo chứng rating” khi liên tục xuất hiện trong hàng loạt dự án truyền hình, điện ảnh ăn khách và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Kim Hiền để lại dấu ấn đậm nét qua nhiều vai diễn đáng nhớ như Út Ráng trong Dốc tình, Phượng trong Hương phù sa, cùng các bộ phim đình đám một thời như Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn, Gia đình phép thuật hay Tình yêu pha lê. Chuỗi vai diễn này đã giúp cô ghi tên mình vào danh sách những mỹ nhân được yêu mến nhất của màn ảnh nhỏ Việt Nam suốt nhiều năm liền.