Nàng Mơ bị "tóm" hẹn hò nam diễn viên Việt hơn 13 tuổi

Chuyện sao Việt dính nghi vấn yêu đương sau khi hợp tác với nhau trong các dự án không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, có đôi netizen nhận ra chỉ là diễn, có đôi lại bị phát hiện chemistry không thể thật hơn. Nhiều cặp Vbiz cũng đã nên duyên vợ chồng sau khi đóng phim, MV chung. Và mới đây nhất, cặp đôi lọt vào mắt các "thánh soi" chính là Trần Nghĩa và mỹ nhân kém 13 tuổi Nàng Mơ. Từ sau khi đóng MV chung, cả hai thường xuyên đăng ảnh đối phương, xuất hiện chung sự kiện và có những biểu hiện thân thiết khác lạ.

Mới đây nhất, "team qua đường" bắt gặp Trần Nghĩa và Nàng Mơ cùng nhau đi du lịch tại Vũng Tàu (hiện là TP.HCM). Trong ảnh, cả hai ngồi cùng phía, sát cạnh nhau trong một quán ăn. Nàng Mơ liên tục cười nói trông rất vui vẻ với Trần Nghĩa.

Đáng nói, Trần Nghĩa đội chiếc nón y hệt với Nàng Mơ từng diện trước đó không lâu. Tối qua, Trần Nghĩa còn đăng clip đón sinh nhật, trang phục giống với ảnh đi du lịch với Nàng Mơ. Việc cả hai ở bên nhau vào dịp đặc biệt như thế này khiến netizen có cơ sở cho rằng đây là cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Nàng Mơ và Trần Nghĩa bị bắt gặp sánh đôi bên nhau tại Vũng Tàu (ảnh: @langleshowbiz)

Chiếc nón Trần Nghĩa đội trong ảnh y hệt với nón của Nàng Mơ từng sử dụng (ảnh: FBNV)

Trần Nghĩa diện trang phục giống lúc bị bắt gặp bên Nàng Mơ để đăng clip đón sinh nhật (ảnh: FBNV)

Nàng Mơ tên thật là Trà My, sinh năm 2006, là thành viên quen nặt trong hội gái xinh Gen Z. Nàng Mơ sở hữu kênh TikTok hơn 410 nghìn ngời theo dõi, được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, thường xuất hiện trong các video "nàng thơ" đậm chất cổ điển, cùng phong cách thời trang duyên dáng. Nàng Mơ còn được biết đến khi xuất hiện trong những clip content về gia đình trên kênh của bố là Ông Bố Điên và anh trai Tớ Là Lộc.

Không dừng lại ở hình tượng hot TikToker, Nàng Mơ khiến dân tình trầm trồ khi bất ngờ "lấn sân" sang lĩnh vực thời trang. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Nàng Mơ cho thấy sự nghiêm túc với hành trình nghệ thuật. Cô từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, tham gia Vietnam’s Next Top Model và được đánh giá là gương mặt trẻ có tiềm năng phát triển nếu được rèn luyện bài bản. Nàng Mơ chia sẻ lý do đến với Vietnam's Next Top Model 2025 là muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời phá vỡ những định kiến trong mắt công chúng.

Nàng Mơ là một trong những mỹ nhân gen Z sở hữu nhiều người theo dõi, sự nghiệp gây chú ý (ảnh: FBNV)

Trần Nghĩa đảm nhận vai nam chính trong phim, nam diễn viên sinh năm 1993 từng là sinh viên ngành Kinh tế, sau đó chuyển sang học Sân khấu Điện ảnh. Trần Nghĩa có lối diễn tự nhiên, cuốn hút. Ngoài ra, gương mặt đậm nét thư sinh giúp Trần Nghĩa chinh phục trọn trái tim độc giả khi vào vai "Thầy giáo Ngạn" ở Mắt Biếc. Hiện tại, Trần Nghĩa vẫn là ngôi sao trẻ chăm chỉ làm nghệ thuật.

Trần Nghĩa gây bão khi vào vai Ngạn ở Mắt Biếc (Ảnh: FBNV)