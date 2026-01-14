Mỹ nhân Thái Trác Nghiên công khai "hồng hài nhi"

Thái Trác Nghiên cùng Chung Hân Đồng của nhóm Twins tham dự một sự kiện khai trương cửa hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) tối 13-1.

Khi được truyền thông hỏi bạn trai tin đồn - người đứng vị trí trung tâm trong tiệc sinh nhật cô, đã trở thành bạn trai chính thức hay chưa. Thái Trác Nghiên bật cười, nói thẳng: "Các bạn có thể bỏ từ "tin đồn" kia đi được rồi đấy!". Cô nhấn mạnh mối quan hệ hai bên đang ổn định, hạnh phúc là điều quan trọng nhất.

Thái Trác Nghiên (bìa phải) và Chung Hân Đồng

Bạn trai của Thái Trác Nghiên

Nữ ca sĩ, diễn viên khẳng định đang hạnh phúc

Đây là lần đầu tiên cô công khai thừa nhận chuyện tình cảm cùng "hồng hài nhi" huấn luyện viên thể hình. "Tôi rất hạnh phúc!" - Thái Trác Nghiên thổ lộ.

Nhiều người hâm mộ chúc phúc cho nữ ca sĩ, diễn viên. Họ hy vọng cô sẽ có cái kết viên mãn bên "hồng hài nhi" này.

Bạn trai của Thái Trác Nghiên tên Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền), 33 tuổi, sở hữu phòng tập thể hình cao cấp, từng là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều ngôi sao, thu nhập cao.

Thái Trác Nghiên, 43 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lập nhóm hát cùng Chung Hân Đồng và tham gia đóng nhiều phim.

Những phim có Thái Trác Nghiên tham gia gồm: "Thiên cơ biến", "Tân câu chuyện cảnh sát", "Sứ mạng song sinh", "Thanh Xà Bạch Xà", "Bao la vùng trời"…