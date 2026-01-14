Tài phiệt đi làm ca sĩ như 1 trò đùa

Sáng 14/1, tờ Tenasia đưa tin, Annie - thiên kim tiểu thư Samsung kiêm thành viên nhóm nhạc đình đám ALLDAY PROJECT, bất ngờ tạm dừng hoạt động showbiz sau 6 tháng debut để... quay trở lại trường đại học. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ sinh năm 2002 chính thức trở lại ngôi trường đại học Columbia danh giá vào học kỳ mùa xuân bắt đầu từ hôm 20/1 tới đây. Sau đó, người đẹp sẽ ở lại Mỹ cho đến khi học kỳ kết thúc vào tháng 5 năm nay và chỉ tập trung vào việc học tập của bản thân. Trước đó, cô xin tạm nghỉ tại ngôi trường Columbia để theo đuổi giấc mơ làm idol. Nữ thần tượng hiện theo học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật và Nghệ thuật trực quan.

Ở thời điểm hiện tại, Annie đang nỗ lực hoàn tất những lịch trình cuối cùng ở showbiz gồm chụp hình và quay quảng cáo trước khi tạm dừng hoạt động. Sau khi hoàn tất mọi lịch trình đã được lên lịch từ trước, nữ thần tượng sẽ nhanh chóng lên đường tới New York để tập trung cho việc học.

Trong thời gian Annie vắng mặt khỏi đội hình, các thành viên còn lại của ALLDAY PROJECT sẽ tập trung sản xuất âm nhạc, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động solo. Mới đây nhất, thành viên Tarzzan vừa "nổ phát súng" mở màn với bài hát solo mang đậm dấu ấn cá nhân mang tên MEDUSA.

Annie đột ngột tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động showbiz để quay lại trường Columbia học tiếp. Ảnh: Nate

Tin tức Annie đột ngột dừng hoạt động chỉ sau vài tháng debut đã gây sốc toàn cõi mạng. Theo nhiều khán giả, nếu ALLDAY PROJECT hoạt động không mấy hiệu quả thì còn có thể hiểu được lý do Annie đóng băng hoạt động bất ngờ, nhưng đằng này nhóm đang rất thành công với nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" nên quyết định đột ngột của nàng thiên kim tiểu thư mới gây sốc tột độ. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả đã tố Annie coi sự nghiệp idol như trò đùa, không nghiêm túc với nghề. Có ý kiến còn gay gắt bày tỏ rằng, tiểu thư Samsung nên tách hẳn ra hoạt động solo rồi có thể "tự tung tự tác", muốn làm gì thì làm và không gây ảnh hưởng tới hoạt động nhóm.

Nhưng song song với đó, cũng có không ít fan lại lên tiếng ủng hộ việc Annie tạm thời dừng hoạt động để tập trung cho việc học vì đây là quyết định của cá nhân cô, người ngoài không có quyền can thiệp. Đồng thời, những khán giả này còn khuyên các idol khác nên noi gương Annie.

Ngoài ra, 1 số netizen khác cũng đặt ra nghi vấn Samsung và Shinsegae đã can thiệp, khiến Annie đưa ra quyết định này, bởi lẽ những gia tộc này vốn coi trọng trình độ học vấn của con cháu trong nhà. Được biết, gia đình từng phản đối chuyện Annie làm idol. Cha mẹ chỉ chấp nhận để Annie vào showbiz với điều kiện cô thi đỗ trường đại học thuộc hệ thống Ivy League. Cuối cùng, Annie đã thi đỗ Đại học Columbia, từ đó mới thuyết phục được gia đình cho cô theo đuổi niềm đam mê ca hát, nhảy múa.

Quyết định bất ngờ của Annie đã khiến mạng xã hội chia phe, tranh cãi nảy lửa. Ảnh: Koreaboo

Annie có tên thật là Moon Seo Yoon, sinh năm 2002, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc hồi tháng 6 năm ngoái với tư cách thành viên nhóm nhạc tân binh khủng long ALLDAY PROJECT. Người đẹp hiện hoạt động dưới trướng của The Black Label - công ty sản xuất âm nhạc trực thuộc YG Entertainment. ALLDAY PROJECT gồm 5 thành viên, có cả nam lẫn nữ, sau khi ra mắt đã ngay lập tức tạo ra "cú nổ" lớn trên khắp mặt trận truyền thông và các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ.

Ngay tại thời điểm debut, Annie đã gây xôn xao toàn cõi mạng nhờ gia thế trâm anh thế phiệt. Cô là con gái của Chung Yoo Kyung, chủ tịch đế chế bán lẻ và phân phối hàng xa xỉ hàng đầu Hàn Quốc Shinsegae. Chưa dừng lại ở đó, bà ngoại của nữ ca sĩ 10X là doanh nhân nổi tiếng tại xứ sở kim chi Lee Myung Hee - con gái út của người sáng lập tập đoàn Samsung.

Annie là nữ idol tân binh khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất trong năm qua. Ảnh: Naver

