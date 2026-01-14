Cách đây không lâu, cộng đồng mạng phải xôn xao trước thông tin nữ diễn viên, đạo diễn trẻ tài năng Lại Vũ Tình đã qua đời ở tuổi 23 sau khi rơi từ tầng 2 của căn nhà nằm ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia xuống đất.

Không ít người cho rằng cái chết của Lại Vũ Tình có nhiều điểm bất thường. Bởi lẽ, theo một báo cáo kỹ thuật, trên phần lan can tại hiện trường có dấu vết bị tác động một lực hơn 300 Newton. Nếu Lại Vũ Tình bị trượt ngã ngoài ý muốn hoặc chẳng may va chạm, bắt lấy lan can thì sẽ không phát sinh lực lớn như vậy. Dân tình suy đoán, đã có người đẩy mạnh nữ diễn viên này về phía lan can, gây nên sự việc thương tâm.

Hơn nữa, giấy chứng tử và hồ sơ cấp cứu cho biết Lại Vũ Tình bị chấn thương cực kỳ nghiêm trọng ở phần đầu và bị gãy xương nhiều chỗ. Từ góc độ y học, những thương tích thế này thường là kết quả của những va chạm cực kỳ mạnh, chứ không đơn giản là do ngã từ độ cao từ 3-5 mét.

Lại Vũ Tình ra đi khi mới 23 tuổi (Ảnh: Sina).

Cô (đứng giữa) là một nữ diễn viên, đạo diễn tài năng, có cả tương lai rộng mở phía trước (Ảnh: Sina).



Hiện tại, cảnh sát Campuchia đã lập án điều tra và tạm giam 2 nghi phạm với tội danh "cố ý thực hiện bạo lực khiến người khác tử vong". Điều này làm dấy lên suy đoán Lại Vũ Tình bị "tác động vật lý" trước khi té lầu, nghi vấn bị mưu sát.

Hai nghi phạm được nói đến ở đây chính là hai người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường và đưa Lại Vũ Tình đi cấp cứu. Đó là người đàn ông người Ấn Độ tên tên Jatla Siddartha và người phụ nữ Trung Quốc tên Lý Phương (Esther).

2 nghi phạm trong vụ án của Lại Vũ Tình đã bị tạm giam (Ảnh: QQ).

Trang QQ cho biết, lúc sinh thời, Lại Vũ Tình đang ấp ủ dự án phim Lời Thì Thẩm Của Thủy Triều. Trong đó, Jatla Siddartha và Lý Phương là 2 đối tác quan trọng của cô. Được biết, Jatla Siddartha là đạo diễn, nhiếp ảnh gia từng có phim được đề cử tại LHP Berlin. Không chỉ vậy, ông còn cùng đảm nhiệm vai trò biên kịch, đạo diễn của Lời Thì Thầm Của Thủy Triều với Lại Vũ Tình.

Bản thân Lại Vũ Tình từng chia sẻ: "Jatla là người thầy của tôi trong công việc. Ở lĩnh vực sáng tác, anh ấy có thể phóng đại ưu điểm của tôi, nhắc nhở tôi còn điều gì thiếu sót. Còn Esther (Lý Phương) là nhà làm phim hợp tác lâu năm của Jatla. Cô ấy luôn cẩn trọng giám sát và giúp chúng tôi giải quyết nhiều rắc rối".

2 nghi phạm có quen biết và là đối tác làm ăn với Lại Vũ Tình (Ảnh: QQ).

Trang QQ chia sẻ rằng, hình thức hợp tác này rất phổ biến trong giới phim ảnh những cũng rất dễ phát sinh mâu thuẫn về vấn đề quyền ký tên, tỷ lệ chia lời, định hướng phát hành phim…Quả thực, có nhân viên đoàn phim tiết lộ, Lại Vũ Tình và Jatla Siddartha đã nảy sinh một số tranh chấp trong quá trình quay phim.

Jatla Siddartha muốn đưa nhiều yếu tố về Ấn Độ vào trong Lời Thì Thầm Của Thủy Triều, trong khi Lại Vũ Tình không hề thích điều này. Hai người từng phát sinh mâu thuẫn ở phim trường, chẳng ai chịu nhường ai. Có lẽ những tranh cãi về lợi ích là nguyên nhân khiến Lại Vũ Tình chẳng may bạc mệnh khi còn quá trẻ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy luận một chiều, chưa có nguồn chính thống nào xác nhận cả.

Về phía gia đình Lại Vũ Tình, bố nữ diễn viên từ chối tất cả đề nghị bồi thường. Ông tuyên bố: "Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn biết từ hơn 11:00 tối đến 0:30 rạng sáng, có chuyện gì đã xảy ra với con gái mình".

Lúc sinh thời, Lại Vũ Tình từng có mâu thuẫn với Jatla Siddartha (Ảnh: Sina).

Lại Vũ Tình đến từ Thiên Tân (Trung Quốc). Cô từng du học ở New York, Los Angeles (Mỹ) và Toronto (Canada). Sau khi về nước, Lại Vũ Tình đã tham gia sản xuất nhiều phim ngắn và phim dài tập với vai trò đạo diễn, diễn viên kiêm nhạc sĩ. Cô được đánh giá là sao nữ tài năng, đa tài đa nghệ của Cbiz với tương lai rộng mở. Nhiều bộ phim do Lại Vũ Tình sản xuất từng vào danh sách đề cử rút gọn của Liên hoan phim quốc tế Toronto, BFI Flare, Sundance Ignite...

Nguồn: QQ