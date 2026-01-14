Những ngày vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân liên tục được réo gọi tên trên mạng xã hội. Tại mộ lễ trao giải được tổ chức vào ngày 10/1, người đẹp sinh năm 2000 gặp sự cố vấp ngã và được diễn viên Steven Nguyễn đỡ dậy và kéo váy giúp. Tuy nhiên, cư dân mạng lại nổ tranh cãi trái chiều về thái độ của Đoàn Thiên Ân. Cô bị cho rằng ứng xử thiếu sự thân thiện với đàn anh.

Sau khi vướng ồn ào, Đoàn Thiên Ân và Steven Nguyễn đã đụng mặt nhau tại một sự kiện vào tối 13/1. Trong clip, cả hai thoải mái nói chuyện vui vẻ, không hề có sự căng thẳng nào. Steven Nguyễn nói với người đẹp sinh năm 2000: "Không có gì hết, không có gì đâu, thoải mái nha". Cư dân mạng cho rằng anh đang an ủi và động viên Đoàn Thiên Ân về ồn ào liên quan vừa qua. Trước khi rời đi, người đẹp sinh năm 2000 còn nhiệt tình cười tươi vẫy chào đàn anh.

Steven Nguyễn và Đoàn Thiên Ân chạm mặt nhau tại một sự kiện mới đây. Nguồn: fusionfocus_25

Cả hai thoải mái nói chuyện với nhau và không có chút khoảng cách nào. Nguồn: fusionfocus_25

Ồn ào giữa Thiên Ân và Steven Nguyễn xuất phát từ một sự cố xảy ra trong lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Ảnh: Tổng hợp

Tuy nhiên, cư dân mạng lại nổ ra tranh cãi trái chiều về thái độ của Đoàn Thiên Ân. Cô bị cho rằng ứng xử thiếu sự thân thiện với đàn anh. Ảnh: FBNV

Ngày 13/1, Đoàn Thiên Ân chính thức lên tiếng để khép lại những tranh cãi xoay quanh sự việc. Nàng hậu gửi lời cảm ơn đến Steven Nguyễn vì hành động ga lăng và sự hỗ trợ kịp thời trong tình huống bất ngờ trên sân khấu. Đồng thời, cô khẳng định giữa mình và Steven Nguyễn không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào, những hiểu lầm vừa qua chủ yếu xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể và trang phục trình diễn.

Liên quan đến khoảnh khắc được cho là “gạt tay” hay điều chỉnh lại quai váy, Thiên Ân cho biết đó là thiết kế trễ vai đặc thù của trang phục, buộc cô phải đưa váy về đúng vị trí ban đầu trong lúc di chuyển. Hành động này hoàn toàn không mang ý nghĩa từ chối hay bài xích sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, Đoàn Thiên Ân cũng bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng nhiều tài khoản mạng xã hội đã cố tình cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh, khiến sự việc bị đẩy đi xa hơn thực tế và ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của cô.

Đoàn Thiên Ân khẳng định cô và đàn anh không hề có mâu thuẫn cá nhân nào. Ảnh: FBNV

Khi Đoàn Thiên Ân bị đánh giá tiêu cực, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng bảo vệ. Theo người đẹp sinh năm 9x, phản ứng của Thiên Ân trong khoảnh khắc đó mang tính bản năng và xuất phát từ mong muốn tránh những rủi ro không đáng có trên sân khấu.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho hay: "Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu gặp cũng ngại. Mình nghĩ ảnh dừng lại ở việc đỡ cổ lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm luôn". Tuy nhiên, chia sẻ này của Kỳ Duyên gây tranh cãi vì lời lẽ bị nhận xét EQ thấp, sai tên Steven Nguyễn là "anh 7".