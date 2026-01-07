Biết bạn gái là thiên kim nhà tài phiệt, nam thần 1m83 vội vã cưới sau 3 tháng hẹn hò

Lee Pil Mo sinh năm 1976, trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim giờ vàng nổi tiếng tại Hàn Quốc như Nàng Dae Jang Geum, You Are My Destiny, 4 Chàng Quý Tử, Pinocchio, School 2015,... Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của nam thần 1m83 này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả.

Mới đây vào tối 6/1, tờ Segye đưa tin, tài tử họ Lee đã bị tố làm “chạn vương” (người đàn ông dựa vào nhà vợ giàu có mà không cần làm việc). Nghi vấn xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ việc vợ nam diễn viên - cô Seo Soo Yeon, được cho là xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt. Theo nguồn tin, ở tuổi 31, cô Seo đã làm chủ 1 nhà hàng cao cấp ngay giữa trung tâm khu sầm uất Cheongdam (Gangnam, Seoul), đồng thời còn học lên tiến sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, việc Lee Pil Mo vội vã tuyên bố kết hôn với Seo Soo Yeon chỉ sau 3 tháng hẹn hò cũng khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Sau đám cưới, cặp đôi sinh sống trong căn biệt thự xa hoa rộng khoảng 232 mét vuông. Xâu chuỗi các dữ kiện, công chúng đặt ra nghi vấn tài tử Nàng Dae Jang Geum làm “chạn vương”, sáng mắt lên khi phát hiện Seo Soo Yeon là tiểu thư nhà tài phiệt nên mới vội vã làm đám cưới để được hưởng vinh hoa phú quý.

Lee Pil Mo bị tố làm “chạn vương”, tức tốc cưới bạn gái thiên kim để được sống trong biệt thự xa hoa. Ảnh: Nate

Bà xã Lee Pil Mo điều hành 1 nhà hàng cao cấp ở khu sầm uất Cheongdam, Gangnam. Ảnh: Segye

Tới nay khi xuất hiện trên chương trình Radio Star (đài MBC), Lee Pil Mo mới lên tiếng làm rõ tất cả những nghi vấn bủa vây quanh anh. Theo đó, nam ngôi sao sinh năm 1976 khẳng định vợ anh xuất thân từ gia đình bình thường, không phải tiểu thư nhà tài phiệt như công chúng vẫn tưởng. Lee Pil Mo cho biết thêm căn biệt thự xa hoa nơi nam diễn viên sống cùng bà xã sau đám cưới cũng do anh bỏ tiền ra mua.

Đồng thời, tài tử Nàng Dae Jang Geum làm rõ về những hiểu lầm khác của công chúng liên quan tới gia cảnh bà xã: “Khi sinh con đầu lòng, cô ấy đã đến trung tâm chăm sóc sau sinh đắt đỏ và tốt nhất ở Hàn Quốc. Lúc đó dân mạng cũng xì xào rằng ‘vì cô ấy là thiên kim tiểu thư nên mới thế’. Nhưng thực ra tôi mới là người đưa cô ấy đến trung tâm đó. Khi tìm hiểu, tôi thấy chi phí ở đó cực kỳ đắt đỏ, tầm cỡ phải giới tài phiệt mới tới đó được. Nhưng tôi trộm nghĩ ‘Chẳng phải mình nỗ lực làm việc chăm chỉ là để dành cho những lúc như thế này hay sao?’, thế rồi tôi quyết định đưa vợ đến đó. Khi kết hôn, tôi cũng chuẩn bị sính lễ cao cấp không thua kém ai để bà xã không phải cảm thấy ghen tị với người khác”.

Lee Pil Mo lên truyền hình kêu oan sau khi bị khán giả gán mác “chạn vương”. Ảnh: Segye

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chia phe tranh luận sôi nổi xung quanh những chia sẻ mới nhất của Lee Pil Mo. Nhiều khán giả đồng cảm vì nam diễn viên bị công chúng hiểu lầm làm “chạn vương” suốt bao năm qua. Song song với đó, cũng có 1 bộ phận netizen cho rằng tài tử họ Lee đang che giấu gia thế thật sự của người bạn đời vì muốn bảo toàn danh dự cho bản thân.

Lee Pil Mo nên duyên với bà xã Seo Soo Yeon từ 1 chương trình hẹn hò mang tên Taste of Love. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà vào hồi tháng 2/2019. Sau đó 6 tháng, Lee Pil Mo và bà xã vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 8/2022, cô Seo hạ sinh cậu con trai thứ 2 cho tài tử Nàng Dae Jang Geum.

Lee Pil Mo - Seo Soo Yeon nên duyên từ 1 show hẹn hò. Ảnh: Naver

Nguồn: Segye