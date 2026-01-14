"Gái xinh quậy nát nước showbiz" sắp phải "bóc lịch" 7 năm?

Khi năm mới 2026 mới trôi qua được 3 ngày, hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ) đã gây dậy sóng showbiz Hoa ngữ khi tuyên bố cô có mối quan hệ tình ái với 15 nam nghệ sĩ hạng A của Cbiz như Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Châu Kỳ, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo... Không chỉ phát ngôn gây sốc, Tư Hiểu Địch còn đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của các nam nghệ sĩ, và phát tán lên MXH bức ảnh giường chiếu của Lộc Hàm.

Tuyên bố của người đẹp này khiến hơn chục sao nam bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Các nam thần này bị mỉa mai, công kích dữ dội. Để bảo vệ danh tiếng, họ phải liên tục tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Tư Hiểu Địch. Trong diễn biến mới nhất, tờ China Times cho biết cảnh sát đã tiếp nhận đơn khiếu nại và đang điều tra hành vi gây rối của Tư Hiểu Địch. Giới luật sư cho biết hành vi của hot girl thị phi này đã đủ để cấu thành tội phỉ báng, vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Không chỉ vậy, cô còn phát tán hình ảnh nhạy cảm, lịch sử trò chuyện riêng tư của các nam nghệ sĩ. Đây được xem là tình tiết tăng nặng đối với Tư Hiểu Địch. Nếu bị kết tội, Tư Hiểu Địch đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù giam.

Với việc quậy banh showbiz, phát tán nội dung và hình ảnh riêng tư của các sao nam, Tư Hiểu Địch đối mặt án tù lên đến 7 năm. Ảnh: ETtoday.

Ngoài vụ kiện với hàng chục sao nam, công ty quản lý cũng đã quyết định khởi kiện Tư Hiểu Địch, yêu cầu cô bồi thường 2 triệu NDT (7,5 tỷ đồng) tiền vi phạm hợp đồng, phải công khai xin lỗi các nghệ sĩ bị ảnh hưởng xấu trong vụ việc. Người phụ trách Vương Đại Phát đã đề nghị Tư Hiểu Địch chủ động bàn giao tất cả tài khoản MXH, đồng thời nộp đơn lên tòa án đề nghị phong tỏa các tài khoản MXH của hot girl này trong thời gian chờ xử lý vụ kiện để tránh cô lại gây rối thêm lần nữa.

Hiện tại, Tư Hiểu Địch đã "bay màu" trên MXH Trung Quốc. Với việc phát tán hình ảnh, tin nhắn riêng tư ra ngoài, Tư Hiểu Địch dính đòn trừng phạt của các nền tảng MXH. Loạt tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu của Tư Hiểu Địch đều bị khóa và hạn chế hiển thị khi tìm kiếm. Người đẹp quậy nát Cbiz này cũng xóa bỏ hơn 20 bài đăng gây sốc về đời tư của các sao nam. Động thái trốn tránh trách nhiệm của Tư Hiểu Địch gây phẫn nộ bởi cô đã gây ra tổn thất danh dự khó khôi phục đối với hàng chục nam nghệ sĩ.

Hot girl tai tiếng này đã bị xóa sổ trên MXH Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Nguồn: China Times