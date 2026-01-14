Quý tử nhà Tạ Đình Phong xứng danh “Gen 2 đỉnh chóp nhất”, đã tài năng còn đẹp trai hơn cả bố

Trong làng giải trí Hoa ngữ, các "tinh nhị đại" (con cái của sao) thường xuyên được cư dân mạng lôi ra so kè nhan sắc với bố mẹ. Tuy nhiên, giống như Lucas (Tạ Chấn Hiên) - cậu cả nhà Tạ Đình Phong, chỉ một khoảnh khắc mặc vest đã sốt rần rần khắp cõi mạng, được tung hô là đẹp trai hơn cả bố thì quả thực là hiếm có khó tìm.

Với gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, khí chất hơn người, cậu bé 18 tuổi này được đánh giá là "out trình" cả Tạ Đình Phong và có phong thái của ông nội thời trẻ, đó là "tứ ca" Tạ Hiền - "soái ca" nức tiếng một thời của showbiz xứ Cảng thơm. Cũng nhờ vậy, netizen mới nhận thức rõ rằng con trai cả của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi đã trưởng thành, lắc mình thành một mỹ nam đầy hứa hẹn.

Cậu con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi gây bão vì quá điển trai, chấp hết cam thường (Ảnh: 163)

Nhiều ý kiến cho rằng Lucas có phong thái giống ông nội - nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền (Ảnh: 163).

Ngay từ thuở mới lọt lòng, Lucas đã nhận được sự quan tâm hết mực của giới truyền thông. Khi mới được 22 ngày tuổi, cậu bé đã được Tạ Đình Phong chuẩn bị cho quỹ bảo hiểm trị giá 10 triệu HKD (33,7 tỷ đồng).

Trang 163 hé lộ, cái tên Lucas là do nam diễn viên Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết đích thân chọn cho quý tử với ý nghĩa tốt đẹp là "ánh sáng". Còn tên tiếng Trung Tạ Chấn Hiên là do bà nội Địch Ba Lạp đặt cho cháu yêu.

Lucas từ nhỏ đã rất dễ thương (Ảnh: 163).

Chẳng ai ngờ, năm Lucas 4 tuổi, bố mẹ ly hôn khiến cuộc sống của 2 hoàng tử nhỏ nhà họ Tạ có sự thay đổi lớn. Trương Bá Chi giành được quyền nuôi hai con. Cô một mình nuôi nấng các con nên người, để cho các con được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lớn lên trong gia đình đơn thân, cậu bé Lucas hiểu chuyện từ rất sớm. Nàng ngọc nữ họ Trương từng tiết lộ, khi cô bận mải với công việc, Lucas thường chủ động chăm sóc cho em, đỡ đần mẹ phần nào.

Không chỉ vậy, giới truyền thông từng bắt gặp khoảnh khắc Lucas chăm sóc cho Trương Bá Chi khi cô mệt mỏi tới mức ngủ gục ở nhà hàng. Điều này khiến công chúng phải xuýt xoa khen nữ diễn viên Vua Hài Kịch có phúc khi có được một cậu con trai ngoan như vậy.

Tuy nhiên, Lucas vướng phải không ít thị phi, bị bàn luận về ngoại hình, đặc biệt là trong giai đoạn 10-15 tuổi. Nhiều người lo lắng con trai của cặp đôi "thần nhan" Cbiz (ý là nhan sắc phong thần) sẽ dậy thì không thành công, khiến cậu bé phải chịu nhiều áp lực. Đến tháng 4/2025, khi Lucas xuất hiện tại concert của bố, khoe visual "đỉnh chóp", cư dân mạng mới chịu yên tâm và dành vô số lời có cánh để nói về chàng trai trẻ này.

Lucas từng bị bàn tán về ngoại hình trong giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh cả hai quý tử nhà Trương Bá Chi đều được hưởng trọn gen tốt từ bố mẹ (Ảnh: QQ).

Đồng thời, khi "super soi" về Lucas, không ít người phải giật mình khi phát hiện con trai Trương Bá Chi là một thần đồng thứ thiệt. Năm 15 tuổi, Lucas đã học vượt lớp, được nhận vào trường Quốc tế Stamford (Singapore) và chỉ dùng 3 năm để hoàn thành chương trình học (5 năm). Điều đáng nói là điểm thi viết của quý tử nhà Trương Bá Chi đã vượt xa 97% thí sinh trên toàn thế giới.

Bên cạnh nền tảng học vấn vững chắc, quý tử nhà Trương Bá Chi còn có kinh nghiệm thực tế phong phú, từng đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Trang 163 cho biết, mô hình cánh tay robot do Lucas thiết kế từng giành được Huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Quốc tế dành cho thanh thiếu niên và hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hong Kong.

Có lẽ đây là lý do khiến Lucas được đại học Cambridge (nước Anh) danh giá ưu ái tuyển thằng vào khoa Vật lý khi vừa bước sang tuổi 18. Được biết, xác suất trúng tuyển trên toàn cầu của khoa Vật lý trường đại học Cambridge chỉ có 15%, trong đó, tỉ lệ sinh viên châu Á chiếm chưa đến 20%. Thế là đủ biết học vấn của Lucas đỉnh đến mức nào rồi!

Lucas có tài năng nổi trội trong lĩnh vực vật lý (Ảnh: Sina).

Không chỉ vậy, Lucas còn tự mình thi đỗ vào khoa Dương cầm của Học viên Âm nhạc Australia - nơi chỉ tuyển nhận đúng 6 thí sinh trên toàn cầu và còn giành được học bổng có giá trị lên tới 20.000 AUD (351 triệu đồng).

Trang 163 tiết lộ, đầu năm 2025, Lucas đã dùng tên giả Lux để đăng tải 6 ca khúc lên diễn đàn âm nhạc và thu về hơn 1,9 triệu lượt nghe. Có thể nói, chẳng cần mượn ánh hào quang của bố mẹ, Lucas đã tự mình tỏa sáng và làm nên chuyện trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc.

Cậu bé thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ bố (Ảnh: Sina).

Mặt khác, sau nhiều năm bị đồn đoán bất hòa, mối quan hệ giữa Lucas và Tạ Đình Phong đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây. Tháng 4/2025, Lucas và em trai Quintus (Tạ Chấn Nam) đã cùng đến tham gia concert để ủng hộ bố. Tháng 8 cùng năm, Tạ Đình Phong cùng cậu cả bị bắt gặp cùng nhau dến Dubai trượt tuyết. Đến đầu năm nay, hai bố con lại tiếp tục hành trình du ngoạn tại Nhật Bản.

Đặc biệt, khi Tạ Đình Phong tổ chức show diễn ở Hàng Châu (Trung Quốc), quý tử đầu lòng không chỉ đến ủng hộ mà còn tham gia thiết kế trang phục biểu diễn cho bố.

Trong những năm gần đây, bố con Tạ Đình Phong trở nên thân thiết hơn (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ