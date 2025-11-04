Vào tối nay 4/11, buổi công chiếu phim Trái Tim Què Quặt đã diễn ra hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo giới truyền thông, khán giả cùng dàn sao đình đám của làng giải trí Việt. Sự kiện không chỉ đánh dấu màn ra mắt chính thức của tác phẩm điện ảnh được mong chờ cuối năm, mà còn trở thành điểm hẹn thời trang và nhan sắc khi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài ê-kíp làm phim.

Toàn cảnh họp báo phim Trái Tim Què Quặt

Xuất hiện sớm trên thảm đỏ, Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Diện chiếc váy đen đơn giản nhưng tinh tế, nữ diễn viên khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và thần thái tự tin. Sau loạt dự án thành công, Kaity ngày càng được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn phong cách, toát lên vẻ trưởng thành và cuốn hút của một ngôi sao điện ảnh thực thụ.



Không kém cạnh, Trâm Anh - nữ chính của Tử Chiến Trên Không cũng ghi điểm tuyệt đối với phong cách thanh lịch nhưng đầy sức sống. Người đẹp chọn tông trắng sang trọng, mái tóc uốn nhẹ tôn lên gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ giúp cô nổi bật giữa rừng sao. Sự xuất hiện song song của Kaity Nguyễn và Trâm Anh khiến thảm đỏ như “bừng sáng”, được ví như màn đọ sắc đáng mong đợi nhất đêm.

Ngoài dàn nữ chính, sự kiện còn chứng kiến khoảnh khắc gây “bão mạng” khi Nàng Mơ sánh đôi cùng Trần Nghĩa. Cả hai liên tục trò chuyện thân mật và dành cho nhau ánh nhìn ngọt ngào. Chính điều này khiến tin đồn hẹn hò giữa họ càng thêm rộ lên, đặc biệt khi trong thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và trên mạng xã hội.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Bộ 3 mỹ nhân Tử Chiến Trên Không tái ngộ

Trần Ngọc Vàng

Karen Nguyễn

Xuân Phúc - Đình Khang

Minh Anh

Nhà thiết kế Trương Thanh Long



