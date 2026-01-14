Tiết lộ gây sốc về Lý Dịch Phong sau 4 năm cuốn gói khỏi showbiz vì tội tày đình

Sau bê bối mua dâm chấn động hồi năm 2022, Lý Dịch Phong đã bị cấm sóng triệt để và hết đường trở lại hoạt động ở showbiz Trung Quốc. Tới sáng 14/1, theo Weibo đưa tin, nam diễn viên mới đây lộ diện trên sân bóng đá với diện mạo gần như không thay đổi so với hồi còn "làm mưa làm gió" ở làng giải trí. Đáng chú ý, tài tử sinh năm 1987 gây xôn xao khi xuất hiện chung khung hình với 1 người đàn ông có chiều cao 1m81. Trong ảnh, Lý Dịch Phong trông cao hơn hẳn người này, cho thấy chiều cao của anh phải rơi vào khoảng 1m84-1m85.

Sau đó không lâu, 1 nhân vật từng gặp Lý Dịch Phong trong buổi bàn bạc công việc cho biết chính nam diễn viên đã xác nhận mình hiện cao 1m84. Đáng nói, hồi còn hoạt động trong làng giải trí, Lý Dịch Phong luôn được biết tới là nam nghệ sĩ sở hữu chiều cao 1m81. Những hình ảnh Lý Dịch Phong xuất hiện cùng đồng nghiệp vào thời điểm đó cũng cho thấy anh cao tầm 1m81 đúng như thông tin công bố trong hồ sơ cá nhân. Như vậy, kể từ khi rời khỏi showbiz vì bê bối tới nay, tài tử họ Lý đã cao thêm 3cm ở tuổi U40.

Lý Dịch Phong trông cao hơn hẳn người đàn ông cao 1m81. Nam diễn viên họ Lý sau đó xác nhận mình hiện cao 1m84. Ảnh: Weibo

Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 gần như không thay đổi so với khi còn hoạt động ở làng giải trí. Ảnh: Weibo

Hồi còn hoạt động ở showbiz, thông số chiều cao của Lý Dịch Phong là 1m81. Khi đứng cạnh Dương Dương (1m80) và Dịch Dương Thiên Tỉ (1m78), Lý Dịch Phong chỉ cao hơn họ 1 chút xíu, cho thấy anh cao tầm 1m81 đúng như thông số được công bố trong profile. Ảnh: Sohu

Thông tin Lý Dịch Phong bỗng cao thêm 3cm trong vòng 4 năm qua đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn sốc nặng. Âu cũng là bởi ai cũng tưởng ở độ tuổi U40, nam diễn viên không thể cao thêm được nữa.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả xôn xao tranh luận xung quanh việc Lý Dịch Phong cao thêm sau khi rời khỏi giới giải trí. Trong đó, cũng có 1 số cư dân mạng không tin nam diễn viên tăng chiều cao 1 cách tự nhiên ở độ tuổi U40, đồng thời đặt ra nghi vấn anh không công khai chiều cao thật khi còn hoạt động ở showbiz và nhiều nghệ sĩ nam chụp hình cùng tài tử họ Lý đã sử dụng giày độn.

Tiết lộ mới liên quan tới chiều cao của Lý Dịch Phong khiến công chúng xôn xao, bàn tán. Ảnh: Weibo

Tháng 9/2022, danh tiếng của Lý Dịch Phong sụp đổ ở tuổi 35 sau khi anh bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần. Tài tử 8X bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian đó, đoạn clip nóng dài 7 giây của Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Sau vụ bê bối chấn động, nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm bị cấm sóng triệt để và phải rời giới giải trí Trung Quốc. "Đỉnh lưu" 1 thời còn phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (526 tỷ đồng).

Sau khi rời showbiz vì bê bối, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên sinh năm 1987 đôi lần bị bắt gặp dạo phố, đi ăn uống và chơi thể thao cùng bạn bè. Khi có khán giả hỏi xin chụp ảnh, Lý Dịch Phong cũng vui vẻ đồng ý, không có thái độ lẩn tránh. Truyền thông xứ tỷ dân cho biết với khối tài sản kếch xù tích lũy được trong thời gian làm nghệ thuật, nam diễn viên có 1 cuộc sống sung túc sau khi "nghỉ hưu sớm". Anh hiện đầu tư kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

Hồi tháng 4 năm ngoái, nam nghệ sĩ khiến công chúng dậy sóng với việc tổ chức loạt sự kiện gặp gỡ người hâm mộ ở nước ngoài. Truyền thông xứ tỷ dân nhận định đây là chiêu trò lách luật của Lý Dịch Phong nhằm né lệnh cấm sóng từ cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc.

Từng là đỉnh lưu nhưng sau bê bối chấn động, tài tử Cổ Kiếm Kỳ Đàm đã hoàn toàn "bay màu" khỏi showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina

Nam diễn viên sau đó đã lách luật bằng cách chuyển địa bàn hoạt động ra nước ngoài. Ảnh: Sohu

Nguồn: Weibo, Sohu