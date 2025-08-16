Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi giữa sân khấu: "Mọi người đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi"

Tối 16/8, ca sĩ Hiền Hồ xuất hiện trong một đêm nhạc tổ chức tại Bắc Ninh. Sau những lùm xùm trong quá khứ, thời gian gần đây nữ ca sĩ đã đi diễn lại nhưng vẫn thường xuyên nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Trên trang cá nhân, Hiền Hồ cũng liên tục đối mặt với những công kích, bình luận mỉa mai, tiêu cực.

Trong sân khấu mới nhất này, Hiền Hồ có một hành động khiến nhiều người ngỡ ngàng là chủ động nhắc về những sai lầm của mình để "cảnh báo" khán giả. Đồng thời, Hiền Hồ cũng quỳ gối, cúi đầu xin lỗi công chúng ngay trên sân khấu. Hiền Hồ nghẹn giọng: "Có một Hiền Hồ từng sai trái trong quá khứ đã trưởng thành hơn. Nếu có một lời nhắn, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người và các bạn trẻ là: Đừng bao giờ mắc sai lầm như Hiền. Hãy nhìn vào Hiền, nhìn vào những vết xước của Hiền và né xa những cạm bẫy và hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ đi trên con đường của mình một cách tự tin và bản lĩnh hơn".

Hiền Hồ cúi đầu xin lỗi khán giả trong sự kiện tối 16/8 (Nguồn:@nhaworldlink)

Hiền Hồ liên tục nói ngắt quãng, quỳ gối trên sân khấu để nói lời xin lỗi

Hiền Hồ được biết đến từ Giọng hát Việt 2017 với danh hiệu Á quân, cô nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong Vpop nhờ chất giọng cao vút, giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ sở hữu loạt bản hit đình đám như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không... Thời kỳ đỉnh cao, Hiền Hồ là gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn, gameshow và lễ trao giải, được xếp vào nhóm ca sĩ solo nổi bật của thế hệ mới.

Sau thời gian dài "ở ẩn" vì ồn ào đời tư, Hiền Hồ đã trở lại với các hoạt động âm nhạc, ra mắt ca khúc mới, tham gia một số sự kiện và duy trì tương tác trên mạng xã hội. Dù không còn hoạt động dồn dập như trước, mỗi lần xuất hiện cô vẫn gây chú ý. Trên mạng xã hội, Hiền Hồ hiện giữ thái độ kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư, thậm chí từng có giai đoạn "đóng băng" toàn bộ tài khoản cá nhân.

Hiền Hồ từng ở ẩn hơn nửa năm vì dính vào ồn ào

Thay vì rầm rộ xuất hiện ở các sân khấu lớn, nữ ca sĩ sinh năm 1997 chọn biểu diễn tại những tụ điểm âm nhạc nhỏ ở nhiều địa phương như Lạng Sơn, Phú Quốc, Quảng Trị... Khán giả có mặt nhận xét Hiền Hồ vẫn giữ được chất giọng nội lực, phong độ ổn định, nhưng tất cả đều diễn ra khá lặng lẽ, không ồn ào truyền thông.

Hiền Hồ từng xin lỗi khán giả vào cuối năm 2023: "Những hành động, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào một con đường sai lầm. Những sự nuông chiều, sự chăm sóc và quan tâm đó đã khiến mình tưởng đó là một tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng. Sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trá giá...".