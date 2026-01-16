Mới đây, trên diễn đàn Pann xuất hiện bài đăng có tiêu đề "Rosé tốt bụng thật đấy", thu hút rất nhiều lượt đọc và bình luận. Người viết bài chỉ ra rằng Rosé đã đăng bài chúc mừng khi Jennie giành được giải Daesang tại Golden Disc Awards. Đáng nói, Rosé có sự nghiệp solo cực thành công với siêu hit APT., đạt giải thưởng lớn ở Mỹ, Daesang MAMA, đề cử Grammy, Rosé đã làm được tất cả những điều đó nhưng các thành viên BLACKPINK chưa hề đăng bài chúc mừng nào.

"Đáng lẽ Rosé có thể phớt lờ, đặc biệt là khi Golden Disc Awards đã bỏ qua và không trao Daesang cho APT. cả năm ngoái và năm nay, thế nhưng chị ấy vẫn viết bình luận như này, tốt bụng thật sự. Chị ấy quá tốt tính. Dù không được đáp lại nhưng vẫn luôn cho đi. Là người không hề có sự ghen tị, ganh đua hay đố kị" - chủ nhân bài đăng viết.

Rosé chúc mừng Jennie nhận được Daesang Golden Disc Awards. Ảnh: Facebook

Chủ bài viết tiếp tục chỉ trích các lễ trao giải Hàn Quốc đối xử bất công với ca khúc APT. Dù đây là siêu hit toàn cầu nhưng hoàn toàn trắng tay tại các lễ trao giải như Melon Music Awards, Golden Disc Awards. "Cái cách mà Gold Disc Awards với Melon Music Awards đối xử tệ bạc với Rosé thật sự rất kém sang, trong khi mấy công ty lớn khác có khi đứng hạng 40 hay thậm chí bay màu khỏi bảng xếp hạng vẫn được trao Daesang. GDA và MMA được hưởng lợi từ Rosé trên bảng xếp hạng nhiều như thế mà làm ăn kiểu này thì chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi" - người này chỉ trích.

Bài đăng nhanh chóng làm "nổ tung" mạng xã hội xứ Hàn. Nhiều người đồng tình khen ngợi Rosé là người tốt bụng, luôn chúc mừng thành công của các thành viên BLACKPINK khác. Họ cũng đồng tình với chuyện nữ idol bị các lễ trao giải Hàn Quốc phớt lờ một cách bất công.

Siêu hit APT. của Rosé bị các lễ trao giải Hàn Quốc ghẻ lạnh. Ảnh: X

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bài viết này mang tính chất "kick war", nghi ngờ sự đoàn kết của các thành viên BLACKPINK. Việc chỉ có mình Rosé đăng bài chúc mừng các thành viên khác chứng tỏ cô là người tốt bụng, nhưng không có nghĩa các thành viên khác xấu tính. BLACKPINK đã ở bên nhau hơn 10 năm và có thể họ đã chúc mừng nhau một cách riêng tư, thay vì phải "bố cáo" lên cho toàn dân thiên hạ.

"Dù chị ấy đã là siêu sao Kpop rồi nhưng sau này tui vẫn sẽ ủng hộ Rosé! Chị ấy rất tài năng và còn là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nữa, không phải ai cũng làm được đâu. Ra solo quá đỉnh", "Là nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên và duy nhất lọt vào bảng xếp hạng Artist 100 thường niên của Billboard", "Nữ nghệ sĩ solo Kpop có album bán chạy nhất tại Mỹ, ngay cả khi không tính doanh số năm 2024 thì chị ấy vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 vào năm 2025", "Thật sự, còn cái vụ không ai chúc mừng khi Rosé lọt vào Billboard nữa chứ"... netizen xứ Hàn tán thưởng Rosé.

Nhiều người cho rằng bài viết mang tính chia rẽ các thành viên BLACKPINK. Ảnh: X

Rosé có tên thật là Park Chaeyoung (Roseanne Park), sinh ngày 11/2/1997 tại Auckland, New Zealand, và lớn lên ở Melbourne, Úc. Cô mang hai quốc tịch Hàn Quốc - New Zealand, là con gái út trong gia đình gốc Hàn, với chị gái lớn hơn. Từ nhỏ, Rosé đã đam mê âm nhạc qua việc hát trong dàn hợp xướng nhà thờ, học guitar và piano, nhưng ban đầu gia đình không ủng hộ theo đuổi con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp. Năm 2012, cô tham gia thử giọng YG Entertainment tại Úc, vượt qua hơn 700 thí sinh để về nhất và chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh trong 4 năm.

Rosé debut cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016 với vai trò giọng ca chính, nhanh chóng nổi bật nhờ giọng hát "vàng" đặc trưng, cao vút, đầy cảm xúc cùng phong cách vũ đạo thanh lịch, tinh tế. Cô góp phần đưa BLACKPINK trở thành một trong những girl group thành công nhất thế giới, với hàng loạt hit toàn cầu, tour diễn kỷ lục và vị thế biểu tượng Kpop.

Rosé cùng BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Ảnh: X

Về sự nghiệp solo, Rosé debut solo vào tháng 3/2021 với single album -R- gồm hai ca khúc On the Ground và Gone. On the Ground lập kỷ lục lớn: đầu tiên đứng đầu Billboard Global 200 với tư cách nghệ sĩ solo Hàn Quốc, cao nhất trên Billboard Hot 100 cho nữ solo Hàn, và MV được xem nhiều nhất 24 giờ đầu của solo K-pop (mang về Guinness World Records). Album bán hơn 448.000 bản tuần đầu, kỷ lục nữ solo Hàn lúc bấy giờ.

Sau khi rời YG Entertainment cho hoạt động cá nhân (nhưng vẫn giữ hợp đồng nhóm), cô ký với THE BLACK LABEL và Atlantic Records. Năm 2024, Rosé gây bùng nổ với siêu hit toàn cầu APT., hợp tác Bruno Mars. Ca khúc dẫn đầu nhiều BXH trên khắp thế giới, đạt top 3 Mỹ-Anh, phá kỷ lục view YouTube, và nhận 3 đề cử Grammy. Album phòng thu đầu tay rosie (tháng 12/2024) là bước ngoặt cá nhân lớn với Rosé, cô tham gia sáng tác toàn bộ đạt vị trí cao nhất cho nữ solo Hàn trên Billboard và UK charts.

Bên cạnh đó, cô còn làm đại sứ nhiều thương hiệu xa xỉ và được TC Candle vinh danh là "Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025". Rosé vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng đều không lên tiếng. Rosé không chỉ là giọng ca xuất sắc mà còn là biểu tượng thời trang, ảnh hưởng toàn cầu, truyền cảm hứng về sự kiên trì và chân thực.

Rosé là mỹ nhân đa tài và xinh đẹp. Ảnh: GQ

Nguồn: Pann