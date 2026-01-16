Mới đây, thông tin danh ca Tuấn Ngọc chính thức ly hôn vợ là ca sĩ Thái Thảo (con gái nhạc sĩ Phạm Duy) đã khiến công chúng bất ngờ và xôn xao. Cả hai được biết đến là một cặp đôi đẹp trong giới nghệ sĩ, đời tư bình lặng suốt hàng chục năm qua, không scandal hay lùm xùm nào.

Tuấn Ngọc cũng được biết đến là một danh ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam, với nhiều đóng góp, khiến khán giả và đàn em nể phục.

Nam danh ca với lối hát chuẩn mực và tiên phong, ảnh hưởng tới nhiều thế hệ ca sĩ

Đã từ lâu, cái tên Tuấn Ngọc trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ, tầng lớp khán giả người Việt trong và ngoài nước.

Hễ nhắc đến danh ca, người ta thường nghĩ ngay tới Tuấn Ngọc bởi giọng hát, phong cách, hình ảnh của anh đại diện cho một thứ âm nhạc văn minh, hào hoa, lịch thiệp và mang đậm chất học thức.

Tuấn Ngọc và vợ cũ

Trong tâm thức của công chúng, hình ảnh một danh ca luôn gắn liền với nghệ thuật, văn hóa và tri thức. Đó cũng chính là điều mà ai cũng thấy được ở Tuấn Ngọc.

Nói cách khác, trong suốt sự nghiệp gần 70 năm của mình, Tuấn Ngọc đã dựng xây, định hình nên một tượng đài đồng nhất với mỹ từ danh ca. Ở anh hội tụ đủ những chuẩn mực của một danh ca điển hình, toát lên từ giọng hát, kỹ thuật tới ngoại hình, phong cách, cá tính âm nhạc.

Tuấn Ngọc không phải danh ca đầu tiên, cũng không phải danh ca có tầm ảnh hưởng lớn nhất, nhưng là danh ca chuẩn mực nhất, điển hình nhất, cả về đời sống cá nhân lẫn tài năng sân khấu và dòng nhạc theo đuổi.

Tuấn Ngọc không chiêu trò, không toan tính hay có một đời tư biến động, gắn với thăng trầm lịch sử, "khóc cười theo mệnh nước nổi trôi".

Cuộc đời Tuấn Ngọc gắn liền với sân khấu, chỉ hát và hát, bình yên và kín đáo. Anh quan niệm, người nghệ sĩ chỉ nên tập trung vào việc cầm mic để hát, sống hết mình cho âm nhạc, không cần quan tâm tới quá nhiều thứ xung quanh.

Nhưng cũng chính vì lẽ đó, từ sâu thẳm trong Tuấn Ngọc toát ra cốt cách, tài năng đặc biệt, như một thứ hương thơm quyến rũ lạ kỳ, lôi cuốn khán giả và nhiều thế hệ ca sĩ đàn em đến với anh.

Tuấn Ngọc ít phát ngôn, bình luận, ít nói về chuyện đời tư. Chỉ bằng duy nhất giọng hát, anh gây hứng thú, hấp dẫn biết bao con người. Tuấn Ngọc có thể "nhạt" trên mặt báo, nhưng là cả một rừng hương thơm trên sân khấu, khiến ai cũng ngây ngất.

Các ca sĩ khác dù nổi tiếng đến đâu cũng có người yêu kẻ ghét, người khen kẻ chê. Và tên tuổi, dòng nhạc dẫu cho tiếp cận rộng rãi đến đâu cũng vẫn có một bộ phận khán giả không thích. Nhưng riêng Tuấn Ngọc lại là trường hợp đặc biệt. Cho đến hiện tại, nhắc đến Tuấn Ngọc, chỉ có lời khen chứ không thấy chê bai, chỉ trích.

Dòng nhạc Tuấn Ngọc theo đuổi là thứ đầu tiên làm nên nét đặc biệt cho anh. Đó dòng nhạc đại chúng nhưng không bình dân.

Tuấn Ngọc hát những ca khúc dễ thưởng thức, phù hợp với tai nghe của đa số công chúng, nhưng vẫn giữ được tính học thuật, văn minh, thể hiện một nền tảng tri thức, thẩm mỹ cao hơn, lại có chiều sâu, chứ không quá bình dân, dễ dãi.

Chính điều này khiến khán giả cảm thấy dễ chịu, hấp dẫn khi nghe những ca khúc phù hợp với tai nghe của mình, nhưng vẫn cho họ một cảm giác được nâng cao văn hóa, thẩm mỹ con người.

Tuấn Ngọc hát rất kỹ thuật, nhưng không trưng trổ, phô diễn. Dù kỹ thuật chuẩn xác, cao cấp đến đâu, anh vẫn dành phần nhiều cho cảm xúc nương náu.

Đây là dấu ấn thứ hai làm nên "khoảng trời riêng" cho Tuấn Ngọc trong bầu trời âm nhạc. Nó giúp anh chiếm lấy cảm tình của nhiều tầng lớp khán giả, nhưng vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, học thuật.

Bởi vậy, không khó hiểu khi Tuấn Ngọc được nhiều thế hệ sinh viên nhạc viện, ca sĩ, người học thanh nhạc xem là thần tượng lớn để học hỏi theo. Có thể nói, Tuấn Ngọc là một trong những nghệ sĩ được nhiều thế hệ đàn em thần tượng và học hỏi nhất.

Bản thân anh giống như một cuốn giáo trình sống để các lớp sinh viên, học viên thanh nhạc ngày ngày học theo. Diva Thanh Lam vốn là một người khó tính trong chuyên môn, nhưng cũng phải cất lời khen ngợi Tuấn Ngọc:

"Tôi rất ấn tượng với phong cách đặc biệt của Tuấn Ngọc khi nghe anh hát những ca khúc nhạc xưa sâu lắng. Anh là tấm gương để các ca sĩ đàn em học hỏi về sự sáng tạo trong âm nhạc".

Cũng chính nhờ sự bình yên, kín đáo trong đời tư, nhưng thăng hoa, cháy hết mình trên sân khấu, Tuấn Ngọc nhận được sự kính nể, yêu mến của rất nhiều đàn em. Ca sĩ Tùng Dương thậm chí còn gọi anh là "bố".

Nam ca sĩ chia sẻ: "Với bố Tuấn Ngọc, tôi cũng chỉ đáng tuổi con của bố. Chúng tôi vẫn hay trêu đùa nhau khi tập chương trình. Khoảng cách tuổi tác với bố Tuấn Ngọc không thành vấn đề khi chúng tôi đều có điểm chung là khi đã đứng trên sân khấu thì luôn cố gắng là một chỉnh thể hoàn thiện nhất, chỉn chu nhất và đam mê cháy bỏng thứ âm nhạc mình theo đuổi".

Tuấn Hưng dù không chung dòng nhạc, phong cách, nhưng vẫn tỏ ra kính nể Tuấn Ngọc. Anh nói: "Tôi rất nể phục chú Tuấn Ngọc. Những buổi ghi hình kéo dài mười mấy tiếng, tôi không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng. Mỗi lúc như vậy, tôi nhìn sang chú, sự điềm tĩnh của chú giúp tôi có thêm động lực.

Tôi từng hỏi chú lý do nhận lời tham gia The Voice, chú nói: "Tôi muốn giúp đỡ, tạo cơ hội cho các bạn trẻ, cống hiến cho âm nhạc nước nhà". Tâm sự chân thành của chú khiến tôi thêm yêu quý, kính trọng. Ngoài ra, ở sân chơi này, tôi có cơ hội làm việc với nhiều bạn trẻ, được tiếp thêm năng lượng tươi mới".

Đến cả Mỹ Tâm khi qua Mỹ lưu diễn cũng cúi đầu trước Tuấn Ngọc khi song ca. Hiện nay, rất nhiều ca sĩ chịu ảnh hưởng từ Tuấn Ngọc. Có thể kể đến một vài tên tuổi nổi tiếng như Quang Dũng, Đình Bảo, Xuân Phú, Đình Nguyên, Lân Nhã…

Vốn sống, tri thức, trí tuệ và sức khỏe viên mãn ở tuổi U80

Ai cũng nghĩ, một ca sĩ đã ở tuổi thất thập cổ lai hi, lại giỏi chuyên môn và hát nhạc xưa như Tuấn Ngọc thường khó tính, bảo thủ, nên không có chuyện thỏa hiệp với giới trẻ, nhạc trẻ hay ca sĩ trẻ.

Nhưng đó chỉ là những lầm tưởng về Tuấn Ngọc. Bản thân anh là người vô cùng phóng khoáng, cởi mở và chịu khó học hỏi, tiếp cận cái mới, chứ không hề trì trệ, đóng khung trong một lối tư duy như nhiều ca sĩ khác.

Sự cởi mở đó hình thành trong Tuấn Ngọc ngay từ khi còn trẻ, do được tiếp cận từ sớm với nhạc Âu Mỹ hiện đại, đa dạng. Anh thường xuyên hát lại những bài hit kinh điển tiếng Anh ở nhiều thể loại khác nhau như My Way, Hotel Carlifornia, Yesterday, Unchained Melody…

Việc hát nhạc ngoại như vậy rèn luyện cho Tuấn Ngọc một tư duy âm nhạc đa dạng, phong phú, không bị bảo thủ, lỗi thời.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Tuấn Ngọc chưa tìm đến nhạc xưa hay hát trên sân khấu lớn, những đại nhạc hội long trọng. Anh sống trong không khí sôi nổi, tự do của những ban nhạc trẻ chuyên hát nhạc nước ngoài.

Nhờ đó, Tuấn Ngọc sớm hình thành trong mình một tinh thần âm nhạc trẻ trung, phóng khoáng, chứ không hề bó buộc, bảo thủ, cực đoan. Dù đứng ở một vị trí cao, thuộc hàng cây đa cây đề trong giới văn nghệ, nhưng Tuấn Ngọc lại luôn hòa đồng với mọi thế hệ đàn em, ở mọi dòng nhạc, không hề có sự phân biệt nào.

Anh nói: "Đối với tôi, không có sự phân biệt trong âm nhạc. Nhạc nào tôi cũng học, học cả về lý thuyết, hoà âm.

Thật ra, tôi từ nhỏ đã hát cả nhạc Rock, nhạc Pháp, Mỹ. Sau này, tôi trở về nhạc Việt Nam và thành công ở nhạc Việt thì mới tập trung hát nhạc Việt. Và khi đó, tôi cũng phải thể hiện phong cách phù hợp.

Tôi nghĩ trong âm nhạc không có khoảng cách về tuổi tác vì nhạc trẻ, nhạc xưa hay nhạc Mỹ thì cũng có chung tiêu chuẩn là hay và nghệ thuật".

Không chỉ sở hữu giọng hát tuyệt vời, Tuấn Ngọc còn có khả năng giữ giọng đáng khâm phục. Suốt gần 70 năm sự nghiệp, nam danh ca đã thu âm hàng trăm ca khúc, hát live ở hàng ngàn địa điểm khác nhau.

Với danh tiếng và sức lôi cuốn của mình, Tuấn Ngọc từng có thời gian chạy show liên tục khắp nơi trên thế giới và ở đâu cũng hát live hết lòng, cống hiến tận tụy cho khán giả.

Vậy mà Tuấn Ngọc không hề mất giọng nặng nề như nhiều ca sĩ khác, có chăng chỉ là một chút đi xuống do tuổi tác. Ở tuổi U80, anh vẫn miệt mài đi hát khắp trong và ngoài nước mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Một show, Tuấn Ngọc thường hát hơn chục bài, nhưng đến tận bài cuối cùng vẫn căng tràn sức lực, không xuống sức.

Thậm chí, khi cần thiết, Tuấn Ngọc vẫn phô diễn giọng hát của mình vô cùng khỏe khoắn, nội lực và tràn đầy kỹ thuật.

Ai nghe Tuấn Ngọc lâu đều thấy, tỷ lệ hát phô của anh rất thấp so với ca sĩ khác. Điều này có được nhờ lối xử lý chỉn chu, tính toán kĩ càng từng câu chữ, kết hợp cùng việc support hơi thở tối ưu, tạo cột hơi vững chãi từ cơ hoành.

Nghe thì dễ, nhưng để làm được như Tuấn Ngọc là khá khó khăn, đòi hỏi người ca sĩ phải tự rèn luyện rất vất vả, nghiêm túc trong nhiều năm trời.

Thậm chí, ngay đến cách mở khẩu hình của Tuấn Ngọc cũng cho thấy một sự nề nếp, tuân theo đúng chuẩn mực ca hát. Khi hát, Tuấn Ngọc thường mở khẩu hình theo hình tròn.

Đây là đặc trưng khẩu hình trong nhạc cổ điển thính phòng hay bán cổ điển, giúp người hát tạo được covered sound, tạo âm thanh dày, ấm tròn, hảo sảng, nam tính, hạn chế lối hát tự nhiên bạch thanh, chua gắt.

Cách hát này của Tuấn Ngọc khác hoàn toàn với những ca sĩ cùng thời. Anh xử lí vô cùng tinh tế, khéo léo tới mức dù có chút dựng tiếng kiểu bán cổ điển nhưng vẫn đậm chất nhạc nhẹ, giàu cảm xúc. Đó chính là lí do vì sao Tuấn Ngọc hát rất dễ nghe, đi vào lòng người, mà vẫn sang trọng, quý phái.

Nhờ lối hát điềm tĩnh, tự tại, Tuấn Ngọc lúc nào cũng trung dung, cân bằng được thanh quản của mình, giúp nó hoạt động bền bỉ, lâu dài hơn. Nói cách khác, Tuấn Ngọc là người biết sử dụng cổ họng một cách thông minh và giàu cảm xúc.

Và lối hát ung dung, chậm rãi này cũng trở thành dấu ấn độc đáo trong trường phái âm nhạc do chính Tuấn Ngọc tạo ra, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều thế hệ đàn em sau này.