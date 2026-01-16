Vụ Lệ Quyên đáp trả văng tục: Sở VH&TT TPHCM nhắc nghệ sĩ trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội xoay quanh cách ứng xử của cô trước một bình luận trên nền tảng Threads.

Sự việc bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip diện trang phục dân tộc thiểu số, kèm dòng chú thích “Mị ơi” trên tài khoản Threads có tích xanh mang tên lequyensinger. Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận bằng tiếng Anh: “Her flop era lowk serving”.

Theo cách hiểu phổ biến, câu nói này mang hàm ý: “Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn cuốn hút”. Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc giải thích, Lệ Quyên đã trực tiếp phản hồi bình luận bằng lời lẽ bị cho là gay gắt, nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi.

Phản ứng của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng nghệ sĩ cũng có quyền bày tỏ cảm xúc cá nhân, trong khi nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng với vị thế là người của công chúng, cách ứng xử như vậy là chưa phù hợp, dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cá nhân cũng như môi trường mạng xã hội.

Về phía Lệ Quyên, khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà". (Ảnh: FBNV).

Trước những tranh luận xoay quanh vụ việc, tại buổi họp báo định kỳ chiều 15/1, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có phản hồi liên quan đến quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên không gian mạng.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân – Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử (Sở VH&TT TPHCM) – cho biết hiện nay có hai bộ quy tắc ứng xử đang điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức, bao gồm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (ban hành tháng 6/2021) và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ban hành tháng 12/2021).

Theo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Quyết định 874/QĐ-BTTTT), hành vi trên mạng xã hội cần đảm bảo tính lành mạnh và tính trách nhiệm, phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, quy định nêu rõ việc không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, không đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hay gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL) cũng nhấn mạnh việc nghệ sĩ cần tôn trọng công chúng, lắng nghe ý kiến đóng góp, ứng xử đúng mực, thân thiện; không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân.

Về góc độ pháp lý, Sở VH&TT TPHCM cho biết hiện đã có đầy đủ các quy định điều chỉnh hành vi cung cấp, truyền đưa thông tin trên mạng, như Luật An ninh mạng và Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm.

“Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn TPHCM, Sở VH&TT đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả. Trên hết, chính khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong nghề nghiệp”, đại diện Sở VH&TT TPHCM nhấn mạnh.

Liên quan đến tiến trình làm việc cụ thể với ca sĩ Lệ Quyên, phía Sở VH&TT TPHCM cho biết hiện chưa có phản hồi chính thức.