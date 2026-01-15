Bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên không dám ôm hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi sợ người yêu nghĩ ngợi"

Năm 2025, Lâm Bảo Châu thu hút sự chú ý khi trở lại với diễn xuất trong phim Chị ngã em nâng. Lần tái xuất này, bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên tự tin hơn khi đã dành thời gian học thêm về diễn xuất. Anh cũng có những chia sẻ nhanh về đam mê cũng như cơ hội với điện ảnh.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu

Lâm Bảo Châu và Trấn Thành chơi thân trong một nhóm chạy.

– Chơi thân với Trấn Thành, tại sao Lâm Bảo Châu không thử đóng phim của đàn anh?

Trước khi tôi bắt đầu quay lại để trau dồi diễn xuất, trong một lần đi chạy với anh Trấn Thành, tôi hỏi: “Anh Thành, lúc nào em lên casting phim của anh nhé?”. Anh bảo "ok" rồi hẹn giờ hai anh em gặp nhau. Hôm đó, tôi casting cùng Tiểu Vy - là vai nam chính trong phim Bộ tứ báo thủ. Anh Thành cho một đoạn hai nhân vật thể hiện tình cảm với nhau.

Buồn cười là vì lâu không diễn, tôi lại không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cảnh ôm giữa hai người rất sượng. Tiểu Vy đứng trước, tôi phải ôm từ đằng sau nhưng chỉ dám ôm xa xa, đứng như hai tượng gỗ, nói kiểu “đây anh đây” vậy thôi, trông không hề giống một cặp vợ chồng. Cảnh đó vừa sượng vừa buồn cười, hoàn toàn không có cảm xúc.

Sau đó anh Trấn Thành đùa để tôi tự tin hơn. Anh bảo: “Ơ, mày hoa hậu xinh đẹp thế này mà mày không tận dụng đi à?”. Thật sự lúc đó bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và tôi rất biết ơn khi anh Thành cho mình cơ hội đi casting phim của anh. Sau lần đó, tôi nhận ra mình cần cố gắng rất nhiều để bù đắp những thiếu sót trong diễn xuất.

– Trấn Thành có nhận xét gì nhiều về diễn xuất của Lâm Bảo Châu không?

Anh chỉ nói một câu là mặt mày đẹp quá, mặt rất điện ảnh nhưng diễn thì anh lắc đầu (cười).

Lâm Bảo Châu được bạn gái ủng hộ đóng phim.

– Đóng cảnh tình cảm nhưng còn ngại, có phải rào cản là vì người yêu?

Đúng, một phần rất nhỏ là sợ người yêu nghĩ ngợi, nhưng chủ yếu là do bản thân tôi chưa vượt qua được rào cản đó. Khi chưa được đào tạo bài bản, tôi chưa biết cách kiểm soát cảm xúc, sợ nếu cảm xúc lên quá nhiều thì sẽ không làm chủ được. Điều này vừa liên quan đến sự tôn trọng bạn diễn, vừa là sự tôn trọng người bạn đời nên tôi luôn thấy mình cần phải cân bằng hai điều đó.

Sau này khi đi học diễn xuất, tôi mới nhận ra rằng đã là diễn viên thì phải tận tâm với nghề, phải vượt qua ranh giới nghề nghiệp và tự xây dựng cho mình một "bức tường". Bức tường đó là: khi đứng trước cảnh quay thì tôn trọng bạn diễn, còn khi trở về đời sống riêng thì tôn trọng người bạn đời. Hai điều này tách biệt hoàn toàn, công việc là công việc, tình yêu là tình yêu.

Trong các lớp học diễn xuất tôi vừa trải qua, đến cuối kỳ mỗi cặp đều có những buổi trình diễn. Lần nào tôi cũng rủ Quyên đến xem và đánh giá. Dù là những cảnh tình cảm với người con gái khác, từ ôm, hôn, khóc đến những mối quan hệ yêu đương trái ngang, cô ấy vẫn ngồi dưới xem và thấy được sự tận tâm, máu lửa và sự chuyên nghiệp của tôi, không có chuyện lợi dụng hay đi quá giới hạn.

Khi tôi diễn trên sân khấu, lúc đó tôi là nhân vật, không còn là Lâm Bảo Châu nữa. Cả hai rất hiểu nhau và cô ấy luôn ủng hộ tôi.

– Vậy Lâm Bảo Châu có tiếc nuối khoảng thời gian từng dừng lại với diễn xuất không?

Không. Bởi bất kể con đường nào cũng có hành trình riêng của nó. Kể cả hành trình tôi từng dừng lại, tôi vẫn làm được rất nhiều thứ, có thêm nhiều trải nghiệm sống. Vì vậy tôi luôn biết ơn, dù là dừng lại hay tiếp tục thì đó đều là những hành trình đáng quý trong cuộc đời.