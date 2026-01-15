Hot girl, diễn viên T.L bị cắt sóng, gỡ phim và xóa bỏ mọi thông tin trên Internet

Vào ngày 14/1, tờ Sohu đưa tin hot girl, người mẫu kiêm diễn viên Bành Thập Lục bị kết luận trốn thuế 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Theo cơ quan thuế, Bành Thập Lục đã cố tình khai báo sai, che giấu thu nhập cá nhân từ năm 2021 đến năm 2023. Cát-xê cho mỗi video quảng cáo, hợp đồng thương mại quảng cáo và đóng phim ngắn của Bành Thập Lục lên tới 550.000 NDT (1,93 tỷ đồng), nhưng cô không khai báo đúng thực tế. Do đó, cơ quan thuế quyết định thu hồi thuế và xử phạt Bành Thập Lục tổng số tiền 4,1 triệu NDT (hơn 15 tỷ đồng).

Sau khi cơ quan thuế công bố sai phạm của Bành Thập Lục, đến sáng nay 15/1, toàn bộ tài khoản mạng xã hội và thông tin của người đẹp này đều "bay màu". Các nền tảng tiến hành "phong sát", cấm Bành Thập Lục phát ngôn, xuất hiện trên Internet. Cô bị nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo. 1 số dự án phim ngắn có sự tham gia diễn xuất của Bành Thập Lục đã thông báo loại bỏ, tìm người thế vai. Nền tảng Tencent cũng gỡ bỏ tác phẩm Mỹ Nhân Ngư của Bành Thập Lục.

Bành Thập Lục bị xóa sổ, cấm sóng sau khi vướng bê bối trốn thuế. Ảnh: Xiaohongshu.

Trong đó, dự án phim - game giả tưởng Thịnh Thế Thiên Hạ: Nữ Đế Phiên đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bê bối của người đẹp gen Z. Dự án này vốn lên kế hoạch ra mắt vào Tết Nguyên đán sắp tới, nhưng giờ buộc phải lùi lịch vì nữ chính đảm nhận nhân vật Thượng Quan Uyển Nhi dính scandal vi phạm pháp luật. Ekip Thịnh Thế Thiên Hạ: Nữ Đế Phiên cho biết họ đã loại bỏ Bành Thập Lục khỏi dự án và đang tìm phương án điều chỉnh. Nhiều khả năng dự án phải dùng AI thay thế gương mặt của Bành Thập Lục, với chi phí lên tới 500.000 NDT/phút (1,75 tỷ đồng). Phía ekip cho biết toàn bộ thiệt hại gây ra cho dự án, Bành Thập Lục đều phải đền bù.

Tờ QQ cho biết ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối sẽ còn kéo dài với Bành Thập Lục trong những ngày tới. Sự sụp đổ của cô đang kéo theo nhiều hệ lụy khi các chương trình có người đẹp gen Z này tham gia bị tạm gỡ để chỉnh sửa, xóa cảnh quay hay phim không thể ra mắt. Do đó, Bành Thập Lục đang đối mặt với việc trả một khoản tiền phạt, bồi thường hợp đồng lớn cho nhà sản xuất phim, show truyền hình và các nhãn hàng cô làm đại diện.

Sự nghiệp của người đẹp này chấm hết ở tuổi 27. Ảnh: Xiaohongshu.

Tại Trung Quốc, việc người nổi tiếng trốn thuế là lỗi lầm nghiêm trọng, bị xếp vào nhóm vi phạm đạo đức và pháp luật. Trước Bành Thập Lục, các ngôi sao có hành vi sai trái này như Phạm Băng Băng, Đặng Luân, Vi Á, Trịnh Sảng... đều bị cấm sóng, tẩy chay khỏi giới nghệ thuật.

Bành Thập Lục sinh năm 1999, là hot girl có sức ảnh hưởng lớn trên MXH Trung Quốc. Sau đó, cô lấn sân sang làm người mẫu, diễn viên và thậm chí ca sĩ. Cô từng phát hành 5 album solo, dự sự kiện Thời trang Sohu và biểu diễn trong Gala âm nhạc của đài truyền hình Hồ Nam hay Chiết Giang.

