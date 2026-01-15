Jung Yoon Jung từng là nữ MC đắt show bậc nhất showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp và danh tiếng của người đẹp này đã lụi tàn vào năm 2023. Chỉ trong 1 đêm, cô trở thành cái gai trong mắt công chúng, nhận "gạch đá" khắp mạng xã hội sau khi có phát ngôn văng tục trên sóng trực tiếp. Theo đó, vào cuối tháng 1/2023, Jung Yoon Jung đã nhận lời làm MC cho chương trình mua sắm do Hyundai Home Shopping sản xuất. Chương trình này được nối sóng phát lên đài truyền hình SBS. Sau khi giúp Hyundai Home Shopping bán sạch mặt hàng kem dưỡng da, Jung Yoon Jung muốn kết thúc ghi hình để ra về sớm. Tuy nhiên, nữ MC bị ekip từ chối. Họ đề nghị cô tiếp tục dẫn dắt vì sóng trực tiếp vẫn còn.

Thay vì phối hợp với Hyundai Home Shopping hoàn thành công việc, Jung Yoon Jung tỏ ra bực tức rồi buông ra những lời lẽ lăng mạ, chửi tục ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Nhận ra được sự nghiêm trọng của vụ việc, đội ngũ sản xuất yêu cầu Jung Yoon Jung lập tức xin lỗi công chúng và chỉnh sửa lời dẫn. Trước lời nhắc nhở của đối tác, nữ MC thản nhiên nói: "Xin lỗi nha vì đã dùng ngôn từ không phù hợp. Hãy xem nó như một trò đùa thôi". Thái độ và phát ngôn thiếu chừng mực của Jung Yoon Jung bị công chúng lên án. Trước làn sóng công kích của dân tình, nữ MC đăng đàn thách thức trên MXH: "Nếu không thích, các bạn có thể ngừng xem chương trình của tôi, vậy đi nhé".

Jung Yoon Jung chửi tục trên sóng trực tiếp, còn có thái độ thách thức đối tác và công chúng khi bị nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Ảnh: Instagram.

Phản ứng trơ trơ của Jung Yoon Jung khiến khán giả tức giận và kêu gọi tẩy chay nữ MC. Khi tranh cãi ngày càng gay gắt, Jung Yoon Jung chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư và khóa chế độ bình luận. Sau đó, nhiều khán giả đã gửi đơn khiếu nại việc nữ MC có phát ngôn không đúng chuẩn mực lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC). Họ yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi sai phạm và có hình thức xử phạt nặng người đẹp này.

Ngay lập tức, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã vào cuộc, thanh tra hành vi thiếu chuẩn mực của Jung Yoon Jung. Cuối cùng, KCSC đánh giá hành vi của Jung Yoon Jung vi phạm Điều 37, Khoản 2 của Quy định kiểm duyệt chương trình giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Quy định này cấm người nổi tiếng sử dụng từ ngữ tục tĩu, tiếng lóng và ngôn ngữ khiếm nhã làm suy giảm chuẩn mực ngôn ngữ của công chúng. Do đó, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc thông báo cảnh cáo, kỷ luật và đình sóng đối với nữ MC sinh năm 1976 vì có phát ngôn tục tĩu trong chương trình phát sóng trực tiếp. Phía ekip Hyundai Home Shopping cũng bị phạt nặng vì để Jung Yoon Jung chửi tục.

Sau thông báo xử phạt của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, Jung Yoon Jung lên tiếng xin lỗi khán giả, Hyundai Home Shopping và cho biết đang nghiêm túc xem xét sai lầm của bản thân. Tuy nhiên, thái độ hối lỗi của nữ MC không xoa dịu được sự bức xúc trong dư luận. Cô bị đánh giá xin lỗi cho có để cứu vãn sự nghiệp. Do dính scandal ứng xử và gây rắc rối lớn, Jung Yoon Jung bị Hyundai Home Shopping đuổi việc, cấm sóng vô thời hạn. Tiếp nối Hyundai Home Shopping, công ty Lotte, Huyndai, CJ và hàng loạt ông bầu tuyên bố hủy bỏ lịch trình với Jung Yoon Jung. Trước đó, họ đã mời nữ MC dẫn hàng loạt chương trình cho mình. Vụ việc khiến danh tiếng Jung Yoon Jung sụp đổ, bị công chúng mỉa mai là "MC văng tục".

Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc thông báo cảnh cáo, kỷ luật và đình sóng đối với nữ MC sinh năm 1976. Hàng loạt đối tác hủy show đối với mỹ nhân có phát ngôn khiếm nhã, không đúng chuẩn mực này. Ảnh: Instagram.

Jung Yoon Jung vào showbiz hoạt động từ năm 2002. Cô nhanh chóng nổi tiếng trong giới MC, được mời dẫn dắt rất nhiều show truyền hình. Đặc biệt, Jung Yoon Jung nổi đình nổi đám với hình ảnh "cô gái bán hàng siêu tốc", từng đạt doanh thu 11 tỷ won (hơn 198 tỷ đồng) trong 180 phút chào hàng, và thậm chí còn được ghi vào Sách kỷ lục Guinness thế giới vì tạo ra doanh thu 100 triệu won/phút (1,8 tỷ đồng). Một thời, cô là nữ MC có tổng thu nhập năm cao nhất giới người dẫn chương trình Hàn Quốc.

Nguồn: Enews