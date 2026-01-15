Ngọc nữ khổ nhất showbiz: Không dám đăng ký kết hôn vì lý do đau lòng

Kang Eun Bi là 1 trong những ngọc nữ đáng chú ý ở làng giải trí Hàn Quốc. Cô nổi tiếng trên diện rộng nhờ tác phẩm đình đám 1 thời Vườn Nho hợp tác cùng nữ hoàng màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ Yoon Eun Hye. Xinh đẹp và tài năng nhưng cuộc đời nữ diễn viên không hề yên ả kể từ khi ra mắt làng giải trí cho tới tận thời điểm hiện tại. Thậm chí, Kang Eun Bi được xem là ngọc nữ khổ nhất ở Kbiz.

Trong chương trình Kim Chang Ok Show 4 (đài tvN) phát sóng hôm 13/1, Kang Eun Bi cùng ông xã xuất hiện với tư cách khách mời. Tại đây, ngọc nữ minh tinh sinh năm 1986 lần đầu hé lộ về những khoảng thời gian đen tối, bi thảm trong cuộc đời. Theo lời mỹ nhân Vườn Nho, cô đã trải qua những năm tháng học trò không mấy vui vẻ khi từng bị bạn bè đánh đập tới mức hỏng tai, phải dùng màng nhĩ nhân tạo tới tận bây giờ.

Kang Eun Bi cho biết cô bị bạo lực học đường tới mức hỏng tai, phải dùng màng nhĩ nhân tạo tới nay. Ảnh: Naver

Vận đen tiếp tục đeo bám Kang Eun Bi sau khi cô chính thức ra mắt làng giải trí. Khi tham gia 1 show truyền hình, cô có loveline và được ghép cặp cùng các nam thần tượng nổi tiếng ở thời điểm đó. Nữ diễn viên giữ tác phong chuyên nghiệp, xây dựng hình tượng dễ thương theo đúng yêu cầu của ekip sản xuất chương trình. Thế nhưng, thật không ngờ những hành động này lại khiến Kang Eun Bi thành “cái gai” trong mắt fandom của các nam idol được ghép đôi với nữ diễn viên trong show.

Những khán giả này chỉ trích người đẹp sinh năm 1986 thậm tệ vì cho rằng cô đang cố gắng quyến rũ thần tượng của họ, thậm chí gán mác “hồ ly” cho nữ diễn viên đáng thương. Suốt thời gian tham gia chương trình, Kang Eun Bi bị fan của các nam thần tượng xuất hiện trong show “ném đá” tơi bời. Và làn sóng công kích này vẫn đeo bám nữ nghệ sĩ 8X tới tận ngày hôm nay.

Việc bị chỉ trích tơi bời chỉ vì làm những hành động dễ thương trên show đã khiến Kang Eun Bi bị sang chấn tâm lý nặng nề. Trước ống kính, người đẹp rưng rưng nước mắt tâm sự rằng cô không dám làm nũng, tỏ ra đáng yêu vì sợ gợi lại chuyện buồn trong quá khứ: “Tôi lo sợ rằng nếu làm nũng dù chỉ 1 chút cũng có thể sẽ khiến ngay cả ông xã cũng ghét bỏ tôi. Thậm chí, tôi cảm thấy thật khó khăn để có thể thốt ra những ngôn từ dễ thương như ‘mình ơi’ hay ‘anh yêu’ với chồng mình”.

Những chia sẻ của nữ nghệ sĩ 8X đã gây bão cộng đồng mạng mới đây. Ảnh: Nate

Kang Eun Bi cũng dần trở nên tự ti sau khi bị công chúng “ném đá” suốt nhiều năm, tới mức dù đã tổ chức đám cưới nhưng cô vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn vì sợ hình ảnh của bản thân sẽ trở thành gánh nặng gây cản trở sự nghiệp ông xã. Trên sóng truyền hình mới đây, người đẹp 8X trải lòng: “Ngay cả sau khi kết hôn, tôi vẫn phải đón nhận kha khá bình luận gay gắt từ 1 bộ phận khán giả. Nếu đăng ký kết hôn, tôi sợ mình có thể trở thành gánh nặng, ‘vật cản đường’ sự nghiệp của chồng nên tới giờ vẫn chưa ký giấy”.

Bất chấp thái độ dè dặt của Kang Eun Bi, chồng nữ diễn viên vẫn muốn nhanh chóng đăng ký kết hôn và đang ra sức hối thúc cô ký giấy để họ sớm trở thành vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Đồng thời, ông xã cũng hy vọng nữ diễn viên sẽ chăm làm nũng để cuộc sống của 2 vợ chồng có thêm sắc màu và trở nên mới mẻ hơn.

Trong quá khứ, nữ minh tinh họ Kang từng cố tự tử nhiều lần vì hàng loạt tin đồn ác ý. Trong 1 lần làm khách mời trên chương trình ENEWS (đài tvN), Kang Eun Bi đã chia sẻ về khoảng thời gian cô suy sụp khi trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt và anti-fan: “Anti-fan rình rập tôi, họ còn ném trứng và sữa lên người tôi. Có khoảng thời gian mỗi khi bước ra ngoài, tôi đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thậm chí, tôi đã phải tới chỗ bác sĩ tâm lý để tiếp nhận điều trị. Khi ấy trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng câu nói từ anti-fan ‘Cô mau đi chết đi’. Tôi đã cố tự tử nhiều lần nhưng đều bất thành. Tôi đã từng cố tự treo cổ mình lên, tự ngã từ trên cầu thang xuống, thậm chí cắt cổ tay…”.

Nữ diễn viên bật khóc trên truyền hình khi chia sẻ về chuyện cô nhiều lần cố tự tử vì không chịu nổi áp lực từ dư luận. Ảnh: Naver

Kang Eun Bi sinh năm 1986, được nhiều khán giả của làn sóng Hallyu biết đến qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Rainbow Romance, Vườn Nho... Nữ diễn viên kết hôn với Byun Jun Pil - từng là hot boy ở Hàn, vào tháng 4 năm ngoái. Cặp đôi đã ở bên nhau được 17 năm trước khi chính thức quyết định tiến tới hôn nhân. Sau 5 tháng kết hôn, cô hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng. Người đẹp dự kiến lâm bồn vào tháng 5 năm nay.

Kang Eun Bi trở nên quen mặt với nhiều khán giả nhờ bộ phim ăn khách 1 thời Vườn Nho. Ảnh: Naver

Ông xã Kang Eun Bi sở hữu diện mạo điển trai, là bạn thân của nữ diễn viên trước khi cả 2 chính thức hẹn hò và quyết định về chung 1 nhà. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Chosun