Bố Tạ Đình Phong vung tiền tỷ cưng chiều tình trẻ kém 49 tuổi, cuối cùng "đường ai nấy đi" vì lý do bất ngờ

Sau cả 1 đời phong lưu, tài tử Tạ Hiền đã có mối tình cuối với cô gái trẻ kém 49 tuổi Coco. Bố Tạ Đình Phong gặp gỡ Coco năm 2005, khi cô mới 20 tuổi. Cặp đôi từng bên nhau suốt 17 năm, thậm chí đã tái hợp vào năm 2018 sau một lần chia tay. Tuy nhiên đến năm 2022, họ chính thức "đường ai nấy đi", khép lại chuyện tình bị gọi là "mối tình ông – cháu" gây tranh cãi một thời.

Trong một buổi livestream gần đây, Coco đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống sau khi chia tay, cho biết: “Cuộc sống sau khi chia tay thực sự rất thư thái. Tôi đã đi du lịch khắp châu Âu rất nhiều và đặc biệt yêu thích không khí lãng mạn ở Pháp”. Cô diện nhiều trang phục hàng hiệu, tỏa ra năng lượng tích cực, cho thấy đang tận hưởng cuộc sống sung túc.

Coco sống thoải mái, sung túc hậu chia tay Tạ Hiền. Ảnh: Kbizoom

Có tin đồn cho rằng sau khi chia tay, Tạ Hiền hào phóng tặng tình trẻ 20 triệu HKD (66 tỷ đồng) làm vốn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên khi được hỏi đến chuyện hỗ trợ tài chính này, Coco lảng tránh trả lời. Cô chỉ nói rằng dù không còn đồng hành bên bố Tạ Đình Phong nữa, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ông. Thi thoảng, cô sẽ đến thăm Tạ Hiền và ở lại nhà ông.

Cặp đôi gặp nhau tại một quán cà phê ở Thượng Hải, thông qua một người bạn chung. Khi đó, Coco mới 20 tuổi và còn thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Phong thái tự tin của tài tử gạo cội đã giúp phá vỡ sự ngượng ngùng ban đầu giữa hai người, dẫn đến những buổi hẹn hò riêng tư và cuối cùng là những lần xuất hiện công khai với tư cách một cặp đôi. Coco miêu tả ông là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, nhạy cảm và có văn hóa, những phẩm chất mà cô thấy hiếm có và ý nghĩa.

Coco không trả lời tin đồn được Tạ Hiền chu cấp cho 66 tỷ. Ảnh: Kbizoom

Thời trẻ, Coco có cuộc sống về đêm sôi nổi, thường xuyên say sưa ở quán bar đến tận sáng. Tạ Hiền thường khuyên tình trẻ kém 49 tuổi nên cẩn thận với rượu, lưu ý đến những rủi ro về sức khỏe và việc phụ nữ dễ mất kiểm soát như thế nào khi say. Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt tinh thần, Tạ Hiền còn đầu tư vào tương lai của Coco, gửi cô đi du học ở Anh trong khi cô tận tâm chăm sóc ông.

Qua nhiều năm, Coco dần trở thành một phần không thể thiếu của gia đình họ Tạ. Cô xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của Tạ Hiền - bà Địch Ba Lạp và các con của ông, bao gồm Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Hình ảnh do paparazzi chụp thường xuyên cho thấy Coco thưởng thức bữa ăn cùng đại gia đình và vui vẻ tạo dáng chụp ảnh với các con và cháu của Tạ Hiền.

Coco xuất hiện bên Tạ Hiền cùng vợ chồng Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi. Ảnh: Sohu

Cô cũng dùng bữa với vợ cũ của Tạ Hiền là Địch Ba Lạp. Ảnh: Sohu

Năm 82 tuổi, Tạ Hiền khuyên Coco trở về Trung Quốc đại lục. Các nguồn tin cho biết mục tiêu sống khác biệt đã đẩy họ ra xa. Khi bước sang tuổi 30, Coco khao khát làm mẹ, nhưng Tạ Hiền không còn có thể đáp ứng. Ông đã thắt ống dẫn tinh từ khi con gái Tạ Đình Đình lên 6 tuổi. Trong chương trình A Date with Luyu, Tạ Hiền chia sẻ rằng trong 3 năm cuối hẹn hò, ông và Coco "chỉ nhảy múa, ăn uống và vui chơi cùng nhau", và mời khán giả tin vào những gì họ muốn. Mặc dù ban đầu Coco phản đối không muốn chia tay, nhưng cuối cùng cô đã hiểu quan điểm của người tình già hơn 49 tuổi.

Cặp đôi chia tay vì chuyện con cái. Ảnh: Sohu

Tạ Hiền sinh năm 1936, là diễn viên gạo cội của đài TVB. Bố của Tạ Đình Phong từng đóng nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiêu Thập Nhất Lang, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ, Thiên long bát bộ... Ông có hai vợ, vợ đầu tên Chân Trân, vợ sau là Địch Ba Lạp. Với cuộc hôn nhân thứ hai, Tạ Hiền có hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình, đều làm diễn viên. Ngoài ra, Tạ Hiền còn có 5 người bạn gái khác. Hiện tại, ông tròn 90 tuổi và gặp nhiều vấn đề sức khỏe, phải sử dụng xe lăn.

Ảnh: Sohu

Bố Tạ Đình Phong suy giảm sức khỏe ở tuổi 90. Ảnh: Sohu

Nguồn: Kbizoom