Vợ NSND Công Lý chia sẻ việc bị người bán hàng coi thường, ném đồ...

Cách đây không lâu, vợ NSND Công Lý – đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống gia đình sau biến cố sức khỏe của chồng thu hút nhiều sự chú ý. "Khi ông xã bị ốm, tài chính của chúng tôi eo hẹp hơn nhiều. Tôi nghèo đến mức đi chợ luôn phải đắn đo xem giá sản phẩm", vợ NSND Công Lý chia sẻ trên Dân trí.

Tuy nhiên, những lời tâm sự thật lòng ấy lại vô tình đẩy cô vào vòng xoáy tranh cãi, khi không ít người soi mói, thậm chí tỏ thái độ coi thường vì hoàn cảnh kinh tế hiện tại. Sau những phản ứng trái chiều từ dư luận, mới đây Ngọc Hà đã đăng tải một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, nói rõ về những tổn thương từng trải qua vì bị đánh giá, coi thường chỉ vì hai chữ "nghèo".

Vợ chồng NSND Công Lý và Ngọc Hà.

"Khi em nói em nghèo, sẽ có người động viên, cũng có người lựa chọn rời xa. Khi đi mua đồ, có người niềm nở tiếp đón, nhưng cũng có những nhân viên 'ném đồ, không tiếp', cho rằng nghèo như mình thì chắc chỉ đi ngắm chứ mua bán gì. Thậm chí họ còn 'nhếch mép' cười và hỏi em có phải là thành viên của hệ thống hay không", Ngọc Hà viết.

Không chỉ kể lại những trải nghiệm cay đắng, vợ NSND Công Lý cũng nhấn mạnh rằng cô chưa từng than thân trách phận hay kêu gọi sự thương hại từ bất kỳ ai. "Qua nhiều giông bão, em chưa từng một lần than thở 'sao số em khổ thế'. Em cũng chưa từng kêu gọi tình thương hay sự ủng hộ từ xã hội, từ người gần đến người xa", cô khẳng định.

Ngọc Hà cho biết, để duy trì cuộc sống và trang trải chi phí, cô đã nỗ lực làm việc không ngơi nghỉ, từ livestream bán hàng đến khuya, có những ngày làm việc tới 1–2 giờ sáng dù cơ thể không đảm bảo sức khỏe.

"Em từng livestream trong giọng nghẹt mũi, cổ họng đau rát, vừa nói vừa lau mũi liên tục. Có những buổi live trên nền tảng khác đến 1 giờ sáng, bán từng cặp dầu gội, từng chiếc máy sấy… Vì đang bệnh, em không thể đảm bảo sức khỏe để live quá lâu hay quá khuya. Em kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt. Và em tự tin ngẩng mặt với đời".

Chồng ốm nên kinh tế phụ thuộc nhiều vào chị Ngọc Hà.

Đáng chú ý, Ngọc Hà cũng thẳng thắn xác nhận việc hai vợ chồng từng bán nhà và có thời gian phải đi thuê nhà là sự thật. "Em và anh Lý bán nhà là sự thật. Từng có thời gian phải đi thuê nhà cũng là sự thật. Căn nhà hai vợ chồng em đang sống hiện tại nhỏ xinh thôi, và việc sửa sang hoàn toàn bằng thành quả lao động, bằng những đêm làm việc đến 4–5 giờ sáng. Vậy thì em có gì phải sợ hãi ai?"

Là một nhà báo, Ngọc Hà cho biết cô hiểu rất rõ cách thông tin có thể bị cắt gọt, giật tít câu view nhưng mong công chúng đọc kỹ và kiểm chứng trước khi phán xét. "Bạo lực mạng, tấn công một người phụ nữ, có khiến bạn trở nên dũng mãnh hơn không?", cô đặt câu hỏi.

Khép lại dòng tâm sự, vợ NSND Công Lý chia sẻ mong muốn giản dị: gia đình khỏe mạnh, bản thân có sức khỏe và có công việc để làm, không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. "Em luôn tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn, miễn là chúng ta giữ được sức khỏe và trao đi sự chân thành".