Lo lắng tình hình hiện tại của vợ chồng NS Công Lý

Sau khi NS Công Lý bị đột quỵ vào năm 2021, bà xã Ngọc Hà đã nghỉ công việc ở cơ quan, chuyển hướng làm truyền thông, sáng tạo nội dung và tập trung chăm sóc cho chồng. Mới đây, vợ kém 15 tuổi của Công Lý có bài đăng dài trải lòng khi năm 2025 chuẩn bị kết thúc.

Ngọc Hà thừa nhận năm 2025 không tiết kiệm được khoản nào mà còn âm. 2 tháng nay, bà xã Công Lý đã không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Cô bộc bạch: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm.

Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".

Bà xã Công Lý thừa nhận 2 tháng nay không có thu nhập. Ảnh: FBNV

Trong năm 2025, cô không tiết kiệm được khoản nào, lo lắng không biết dịp Tết sắp tới sẽ ra sao. Ảnh: FBNV

Trong suốt 4 năm qua, Ngọc Hà cho biết đã làm việc không ngừng nghỉ, dù có lúc sốt tới 39,5 độ. Cô không ngại làm việc gì để có tiền cho NS Công Lý đi chữa bệnh. "Suốt hơn 4 năm qua, mình đã cày cuốc quá nhiều. Làm ngày, làm đêm, nhẫn nhịn, chịu đựng. Có những lúc sốt lên tới 39,5 độ, vừa hắt hơi, vừa nhắm mắt ngủ gật khi makeup, nhưng vẫn đi livestream. Mình không ngại vất vả, không lười biếng, miễn sao có thể lo cho anh Lý đi Nhật chữa bệnh và mình đã làm được", Ngọc Hà chia sẻ.

Ở bài đăng, bà xã kém 15 tuổi cho biết chỉ mong bản thân khỏe mạnh, gia đình bình an để tiếp tục cố gắng trong năm tới. Cô viết: "Cuối cùng, mình nghĩ: thôi thì xem như năm nay trắng tay để đầu óc bớt căng thẳng. Năm sau sẽ là một sự khởi đầu mới. Chỉ cần thân thể mình khỏe mạnh, anh Lý khỏe mạnh, gia đình bình an.

Còn người là còn của, rồi sẽ lại có công việc để mình tiếp tục làm. Và đừng bất an quá nhiều, đừng dằn vặt bản thân chỉ vì chưa kiếm được tiền, mà hãy học cách yêu thương bản thân mình tốt hơn. Nói vậy không có nghĩa là trước đây mình từng ngược đãi bản thân. Chỉ là hiện tại, mình dành nhiều thời gian để tĩnh tâm hơn, để tự chữa lành tâm hồn mình".

Ngọc Hà chia sẻ đã chăm chỉ làm việc trong suốt nhiều năm để có tiền đưa NS Công Lý chữa bệnh. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Gần đây, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Nghệ sĩ tham gia vai khách mời trong một số bộ phim: Hương vị tình thân, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim...

Vào khoảng giữa tháng 3/2025, NSND Công Lý xin rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, NSND Công Lý không ghi rõ lý do nhưng anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội và đồng nghiệp.