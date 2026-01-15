Gia thế Á hậu Phương Nhi trước khi thành con dâu nhà tỷ phú

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tuần khiến netizen "chấm hóng" từng ngày. Cách đây 1 năm, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đích thân đến Thanh Hoá để hỏi vợ cho con trai. Khi đó, gia đình chú rể mang theo rất nhiều sính lễ, mâm tráp đúng với nghi thức truyền thống. Thời gian qua, Phương Nhi thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động gia đình, như một sự thể hiện cô đã là một phần của nhà chồng. Trước khi được chọn làm dâu nhà tỷ phú, gia thế của Phương Nhi cũng gây chú ý.

Phương Nhi từng chia sẻ gia đình cô làm kinh doanh tại Thanh Hoá. Phương Nhi sinh sống trong một căn nhà 2 tầng khang trang, ở mặt tiền. Phương Nhi còn có 1 anh cả, người này nhiều lần xuất hiện cùng cô trong các sự kiện. Từ nhỏ, "thần tiên tỷ tỷ" được nuôi dạy chu đáo, gia đình dành tình yêu thương hết mực.

Nói về điều kiện của gia đình, Phương Nhi từng tâm sự: "Phương Nhi may mắn được sống trong gia đình đầy đủ về điều kiện tài chính từ nhỏ. Ba mẹ Phương Nhi nuôi dạy Phương Nhi rất tốt. Ba mẹ muốn Phương Nhi không vì đồng tiền hay vật chất để bị thu hút mà đánh mất đi bản chất con người của mình".

Phương Nhi sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ yêu thương hết mực (ảnh: FBNV)

Cô sống trong một căn nhà mặt tiền, đây cũng là nơi từng diễn ra lễ ăn hỏi (ảnh: Đi soi sao đi)

Hầu hết những hoạt động quan trọng của Phương Nhi thì các thành viên trong gia đình đều có mặt đầy đủ để ủng hộ. Họ cũng là người sát cánh, động viên Phương Nhi thi nhan sắc và luôn dõi theo những hoạt động của con gái. Phương Nhi từng chia sẻ mẹ cô cũng đam mê nghệ thuật nhưng không có duyên để theo đuổi ước mơ.

Phương Nhi từng chia sẻ về gia đình, đặc biệt là mẹ: "Mọi sự thành công của con đều một tay ba mẹ nuôi dạy, chỉ bảo để con có được ngày hôm nay. Là một Á hậu, là người con luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và là con gái của mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Không lời nào có thể thể hiện hết tình yêu của con dành cho mẹ xinh đẹp".

Gia đình Phương Nhi luôn có mặt trong hầu hết những dịp quan trọng của cô (ảnh: FBNV)

Về sự nghiệp hoạt động showbiz, Phương Nhi đăng quang một trong những cuộc thi danh giá là Miss World Vietnam. Sau đó, cô đại diện Việt Nam chinh chiến Miss International 2023 và dừng chân ở top 15 chung cuộc. Hành trình từ đăng quang đến chinh chiến quốc tế của Phương Nhi đều được công chúng ủng hộ hết mình. Phương Nhi là một trong những nàng hậu không chỉ xinh đẹp mà còn rất có thiện cảm.

Phương Nhi từng được khen ngơi, ủng hộ khi chinh chiến quốc tế (Ảnh: FBNV)

Phương Nhi cũng có trình độ học vấn "không phải dạng vừa", khi theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Trong thời gian ở ẩn hạn chế hoạt động thì cô toàn tâm toàn ý trao dồi học vấn. Trước khi lui về ở ẩn để kết hôn, Phương Nhi từng chia sẻ: "Nhi thực sự bất ngờ và cảm động. Dù đã vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật một thời gian để tập trung học tập, nhưng tình cảm trân quý của mọi người dành cho Nhi vẫn luôn đong đầy. Nhi xin chân thành cảm tạ tới tất cả quý vị khán giả và các bạn fan đã luôn quan tâm, chúc mừng sinh nhật Nhi. Đó sẽ là hành trang vô cùng quý giá để Nhi tiến về phía trước, tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn nữa, để xứng với sự yêu thương và kỳ vọng của mọi người!".

Phương Nhi hoạt động showbiz nhưng vẫn tập trung học hành (ảnh: FBNV)

Từ sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi lại tiếp tục ghi điểm bởi hình ảnh chỉn chu, trưởng thành mỗi khi xuất hiện. Cô ưu tiên chọn những trang phục thanh lịch, áo dài... trang điểm nhẹ nhàng khi lộ diện. Song song đó, Phương Nhi vẫn giữ được sự tươi trẻ, hồn nhiên mỗi khi đi du lịch hoặc xem concert cùng chồng. Và quan trọng hơn cả, trong hầu hết những lần Phương Nhi xuất hiện đều có chồng sát cánh. Điều này phần nào thể hiện tình yêu, sự cưng chiều mà Minh Hoàng dành cho Phương Nhi, đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến cô gia nhập hội dâu nhà tỷ phú.

Từ sau khi có vai trò mới, Phương Nhi luôn chú ý hình ảnh xinh đẹp, chỉnh chu mỗi khi xuất hiện (ảnh: Như Hoàn, VTV)



