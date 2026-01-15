Mỹ Tâm thông báo khẩn

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các đoạn clip sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của Mỹ Tâm nhằm quảng cáo, bán sản phẩm và kêu gọi mua hàng. Trước mức độ lan truyền nhanh chóng và nguy cơ gây hiểu lầm cho khán giả, nữ ca sĩ đã chủ động lên tiếng cảnh báo công khai trên trang cá nhân chính thức.

Theo chia sẻ từ Mỹ Tâm, các clip nói trên hoàn toàn là giả mạo, được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, không hề có sự cho phép hay liên quan nào từ phía cô. Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, lợi dụng uy tín cá nhân để trục lợi. Mỹ Tâm mong khán giả nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và không mua hàng từ những nội dung quảng cáo đáng ngờ mang hình ảnh, giọng nói của cô.

Không chỉ dừng lại ở việc phủ nhận, Mỹ Tâm còn kêu gọi người hâm mộ chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến bạn bè, người thân, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tác động bởi các hình thức quảng cáo tinh vi trên mạng xã hội. "Đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật. Rất mong khán giả sẽ đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường như trong hình và tuyệt đối không mua hàng từ các quảng cáo trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết và phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo. Cám ơn và rất mong nhận được sự hợp tác từ khán giả", Mỹ Tâm nói.

Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo khi bị giả mạo hình ảnh (ảnh: FBNV)

Mỹ Tâm vốn là nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều người theo dõi nên sự việc này nếu không cảnh báo sẽ dẫn đến hậu quả khó lường (ảnh: FBNV)

Động thái của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng AI bị lạm dụng để giả mạo người nổi tiếng, đồng thời ủng hộ cách xử lý thẳng thắn, kịp thời của nữ ca sĩ. Không ít ý kiến cho rằng, việc người trong cuộc trực tiếp lên tiếng là cần thiết để hạn chế hậu quả và ngăn chặn những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Thực tế, Mỹ Tâm không phải trường hợp cá biệt. Gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt cũng liên tục rơi vào tình trạng bị giả mạo hình ảnh, giọng nói bằng AI để quảng cáo sản phẩm, kêu gọi đầu tư hoặc bán hàng trái phép. Trước làn sóng lừa đảo ngày càng tinh vi, khán giả được khuyến cáo giữ sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, chỉ theo dõi và tin tưởng các kênh chính thức của nghệ sĩ, tránh để sự cả tin vô tình tiếp tay cho những hành vi trục lợi trên mạng xã hội.

Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ lại bài đăng của Mỹ Tâm để lên tiếng: "Đây sẽ là mối hiểm hoạ càng ngày càng lớn vì công nghệ AI đã siêu đỉnh rồi, có nhiều video xem không biết là giả luôn mà".