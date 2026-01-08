Mỹ Tâm có "mối tình đầu" cả nước biết: Cuộc sống của người đó giờ ra sao?

Thời gian gần đây, các sản phẩm âm nhạc của Mỹ Tâm từ những năm đầu thập niên 2000 viral trở lại trên MXH, sau concert See the light. Một trong số đó là Cây Đàn Sinh Viên phát hành năm 2002.

Các nhân vật từng xuất hiện trong MV hồi đó cùng với Mỹ Tâm cũng được chú ý trở lại, đặc biệt là nam chính - bạn diễn với Mỹ Tâm trong MV Cây Đàn Sinh Viên - Nguyễn Hoàng Lâm.

Trong MV, Mỹ Tâm và Hoàng Lâm tình cờ quen nhau khi anh giúp cô tìm lại được chiếc xe máy bị kẻ gian lấy cắp. Sau đó, được bạn bè xung quanh ủng hộ, cả hai có mối tình sinh viên dễ thương.



Mỹ Tâm và Hoàng Lâm trong MV Cây Đàn Sinh Viên

Cận cảnh vẻ ngoài điển trai của "người tình" Mỹ Tâm

Hiện tại - hơn 20 năm sau, Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thì Nguyễn Hoàng Lâm cũng có những thành tựu nhất định trong công việc. Anh không theo con đường giải trí mà trở thành một kiện tướng quốc gia môn cờ tướng, đang là HLV Liên đoàn Cờ tướng TP.HCM.

Trên trang cá nhân, sau khi bài Cây Đàn Sinh Viên viral, bản thân Nguyễn Hoàng Lâm được cư dân mạng tìm kiếm, anh cũng có những chia sẻ về MV năm xưa. Kiện tướng cờ tướng cho biết: “Mới đó mà đã hơn 20 năm. Một kỷ niệm đẹp cùng ca sĩ Mỹ Tâm và các bạn diễn viên thời đó”.

Phía dưới các bài đăng về MV Cây Đàn Sinh Viên, nhiều người cũng bày tỏ sự trầm trồ với "người tình" Mỹ Tâm. Ngoài những lời khen, cư dân mạng còn nhận xét Nguyễn Hoàng Lâm và Mai Tài Phến có những nét giống nhau.

"Có ai nhìn anh này giống Mai Tài Phến không?", "Thì ra anh chàng này là mối tình đầu của chị Tâm", "Hồi xưa lịch treo tường toàn hình anh này, khoảng năm 1995 - 1996", "Nhìn tưởng Mai Tài Phến, "Thời này mà đẹp trai như Hàn Quốc vậy chắc hiếm lắm", "Ê đẹp trai thiệt mọi người ơi",... là một số bình luận từ cư dân mạng dành cho Nguyễn Hoàng Lâm.

Nguyễn Hoàng Lâm (trái) và Mai Tài Phến (phải) được nhận xét là có nét giống nhau

Theo báo Bình Dương, công việc đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Lâm có được để trang trải việc học hành là người mẫu. Cũng chính từ đây, anh có biệt danh là Lâm “người mẫu”. Ngoài đóng MV với Mỹ Tâm, Hoàng Lâm còn chụp ảnh bìa cho các tạp chí thời điểm đó.

Nguyễn Hoàng Lâm còn có chị gái hoạt động trong lĩnh vực giải trí là Á hậu Băng Châu (tên thật là Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu). Băng Châu được biết đến sau cuộc thi nhan sắc Khỏe, đẹp, thời trang toàn quốc năm 1995, sau đó cô phát triển ở vai trò người mẫu và diễn viên.

Hoàng Lâm trên ảnh bìa tạp chí Hạnh phúc gia đình

Á hậu Băng Châu và HLV Hoàng Lâm

Có ngoại hình, có nền tảng như vậy nên việc Nguyễn Hoàng Lâm không theo con đường nghệ thuật càng khiến nhiều người tiếc nuối. Song niềm đam mê của anh đã dành trọn cho cờ tướng.

Nguyễn Hoàng Lâm mê cờ tướng từ nhỏ, theo báo Bình Dương. Hồi đó anh em Lâm thường la cà ở các quán cóc vỉa hè gần nhà xem người lớn đánh cờ. Về nhà được mẹ mua cờ tướng cho tập chơi nên dần dần thành quen, ngày nào không động đến bàn cờ thì anh cảm thấy nhớ.

Khi lớn lên, anh có cơ hội tiếp xúc với công việc người mẫu nhưng thời điểm đó, nghề người mẫu có cuộc sống bấp bênh, thu nhập không ổn định. Bản thân anh lại mê đánh cờ, thậm chí trốn việc đi chơi cờ nên thấy công việc người mẫu không hợp với mình.

Năm 2006, Nguyễn Hoàng Lâm bắt đầu trở lại kỳ đàn với con đường thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Gia Lai, là VĐV Cấp một quốc gia khi thi đấu cho tỉnh này. Hết hợp đồng với Gia Lai, anh trở lại TP.HCM và chính thức đầu quân cho đội tuyển Bình Dương từ năm 2010. Trong các năm 2010 và 2011, Nguyễn Hoàng Lâm được phong cấp Kiện tướng quốc gia 2 lần, được xem là một trong các kỳ thủ khó bị đánh bại nhất trong thời gian này.

Theo Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, sau khi chuyển qua công tác huấn luyện, HLV Nguyễn Hoàng Lâm dẫn dắt và đào tạo rất nhiều kỳ thủ nổi tiếng như KTQG Phan Trọng Tín, KTQG Lại Quỳnh Tiên, Ngô Thị Bảo Trân,...

Trong quá trình công tác, HLV Nguyễn Hoàng Lâm thường xuyên nhận được giấy khen của các cơ quan đoàn thể. Mới nhất, anh được giấy khen từ Giám đốc Công an TP.HCM vì “Đã có thành tích trong công tác huấn luyện đội tuyển thể thao CATP tham gia thi đấu tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - Giai đoạn 2 năm 2025 do Bộ công an tổ chức đạt thành tích xuất sắc”.

Về cuộc sống cá nhân, anh ít chia sẻ nhưng cũng cho biết đã có 2 con - 1 trai 1 gái.

Một số hình ảnh khác của kiện tướng quốc gia Nguyễn Hoàng Lâm

(Tổng hợp)