Chuyện tình dậy sóng về Kylie Jenner - Timothée Chalamet

Sáng 15/1, tờ Pagesix đưa tin, Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã bước sang 1 giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình. Theo nguồn tin, cặp đôi vàng đã chung sống với nhau như vợ chồng tại Los Angeles, bang California, Mỹ được hơn 1 năm.

Từ đây, tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Thế nhưng, ký giả của tờ Pagesix lại cho hay, Kylie Jenner - Timothée Chalamet vẫn chưa làm đám cưới, đồng thời khẳng định: "Tuy chưa chính thức cưới nhau nhưng về cơ bản thì Kylie Jenner - Timothée Chalamet đang chung sống giống như đã kết hôn rồi. Họ mê mệt đối phương và luôn dính nhau như sam mọi lúc".

Nguồn tin cũng hé lộ về mối quan hệ giữa Timothée Chalamet và 2 đứa con riêng của Kylie Jenner. Theo đó, nam tài tử điển trai có tham gia vào cuộc sống của Stormi (7 tuổi) và Aire Webster (3 tuổi), đồng thời đang cố gắng tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với 2 bé. Được biết, Stormi và Aire Webster là con chung của Kylie Jenner với tình cũ Travis Scott.

Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã sống chung với nhau như vợ chồng được hơn 1 năm. Ảnh: Dailymail

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 vừa diễn ra cách đây ít ngày, Timothée đã không ngần ngại gọi Kylie là người bạn đời trong bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu vinh danh, mỹ nam sinh năm 1995 hạnh phúc bày tỏ: "Gửi tới bố mẹ, gửi tới người bạn đời của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Tới nay, khi thông tin cặp đôi đang chung sống với nhau như vợ chồng lộ ra, công chúng mới hiểu vì sao nam thần Call Me By Your Name lại dùng từ "bạn đời" để gọi bạn gái mình.

Timothée Chalamet gọi Kylie Jenner là người bạn đời ở Quả Cầu Vàng cách đây ít ngày. Ảnh: Pagesix

Trước đó, Kylie Jenner - Timothée Chalamet cũng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với màn sánh đôi ở lễ trao giải Critics Choice Awards 2026 hồi đầu năm nay. Đứng trên sân khấu phát biểu nhận giải, Timothée Chalamet đã công khai nói lời yêu thương, cảm ơn bạn gái Kylie Jenner: "Cảm ơn em người yêu, người đồng hành suốt 3 năm qua của anh. Anh không thể làm được điều này (giành giải thưởng) nếu không có em. Cảm ơn em từ tận đáy lòng. Anh yêu em".

Trước những lời yêu thương của Timothée Chalamet tại Critics Choice Awards 2026, Kylie Jenner xúc động, rưng rưng nghẹn ngào. Ảnh: X

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này. Tới nay, bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành, cặp đôi cũng đã khiến dư luận đảo chiều từ chỗ phản đối sang ủng hộ nhiệt liệt.

Từ chỗ phản đối, công chúng đã chuyển sang ủng hộ, tán dương chuyện tình của Kylie Jenner - Timothée Chalamet. Ảnh: Dailymail

Nguồn: Pagesix