Drama nhất Quả Cầu Vàng: Đại mỹ nhân thân mật sát rạt Timothée Chalamet, cùng lúc xem chính thất Kylie Jenner như người vô hình

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 đã kết thúc cách đây 1 ngày nhưng những chủ đề nóng liên quan tới sự kiện này vẫn liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội tới nay. Trong sáng 13/1, tờ Pagesix đưa tin, clip ghi lại màn tương tác giữa cặp đôi đình đám Kylie Jenner - Timothée Chalamet với nữ diễn viên sinh năm 2000 Odessa A’zion vừa trở nên viral khắp mạng xã hội xuất phát từ tính chất drama do đoạn video này mang lại. Tính tới thời điểm hiện tại, đây cũng được xem là drama khét lẹt nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay.

Trong clip gây xôn xao, Odessa A’zion ôm sát rạt bạn diễn Timothée Chalamet đầy thân mật ngay trước mặt "chính thất" Kylie Jenner. Đáng nói, Odessa A’zion được cho là không thèm để Kylie vào mắt, chẳng ngại phớt lờ nữ tỷ phú này ngay giữa sự kiện danh giá. Bạn gái Timothée đã chìa hẳn gương mặt xinh đẹp của mình ra để sẵn sàng nhận về 1 nụ hôn hay 1 cái ôm thắm thiết của đại mỹ nhân 10X. Thế nhưng, cái ôm đó chỉ ở trong tưởng tượng của Kylie Jenner chứ Odessa A’zion lại không nghĩ tới chuyện đó. Mặc cho Kylie đang ở trong tư thế sẵn sàng để được nhận 1 cái ôm, Odessa A’zion đã lạnh lùng bỏ qua đối phương, quay mặt bước đi và không thèm tương tác, để lại nữ tỷ phú trong cảnh sượng trân, bẽ bàng.

Đoạn clip ghi lại cảnh Odessa A’zion thân mật sát rạt Timothée Chalamet nhưng lại phớt lờ Kylie Jenner đang ngồi ngay ở đó đã hút về tới gần 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội X chỉ trong thời gian ngắn

Kylie chìa hẳn gương mặt mình ra và đang trong tư thế sẵn sàng để nhận cái ôm từ Odessa A’zion nhưng lại bị đối phương ngó lơ. Ảnh: X

Màn tương tác giữa Kylie Jenner - Timothée Chalamet và Odessa A’zion đã gây sóng gió trên truyền thông mới đây. Ảnh: Pagesix và Getty Images

Đoạn clip sóng gió đã khiến Kylie Jenner - Odessa A’zion dính ngay nghi vấn bất hòa. Ngay giữa lúc những lời đồn đoán đang lan rộng, ký giả của Pagesix đã vào cuộc làm rõ những thắc mắc trong lòng công chúng về mối quan hệ giữa 2 mỹ nhân. Theo Pagesix, mối quan hệ giữa Kylie Jenner - Odessa A’zion hóa ra không tồi tệ như công chúng vẫn tưởng.

Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ lý do tại sao nữ diễn viên 10X lại phớt lờ bạn gái Timothée Chalamet trong đoạn clip nói trên. Thế nhưng theo những hình ảnh diễn ra ở thời điểm sau đó thì rõ ràng Kylie Jenner - Odessa A’zion vẫn tương tác bình thường với nhau, thậm chí còn tỏ ra khá thân thiết. Họ ngồi chung bàn, tạo dáng chụp hình vui vẻ bên nhau. Lúc Timothée Chalamet lên bục nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch), 2 mỹ nhân còn ôm chầm lấy nhau ở bên dưới. Và sau khi lễ trao giải kết thúc, Kylie Jenner đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình tự sướng khá thân thiết bên Odessa A’zion nhằm dập tắt tin đồn bất hòa.

Kylie Jenner - Odessa A’zion vui vẻ tương tác, chụp hình cùng nhau khi ngồi chung bàn ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng mới đây. Ảnh: Pagesix

Kylie Jenner - Odessa A’zion ôm chầm lấy nhau khi Timothée Chalamet đứng trên sân khấu nhận giải thưởng cao quý. Ảnh: Pagesix

Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh về Odessa A’zion trên trang Instagram cá nhân có 391 triệu người theo dõi. Ảnh: Instagram nhân vật

Nguồn: Pagesix