Diễn viên "Hương phù sa" sau 20 năm: Người làm dâu hào môn, người hai lần đổ vỡ

Sau 2 thập kỷ, Hương phù sa vẫn được nhắc đến là một trong những bộ phim đề tài miền quê đáng xem nhất. Tác phẩm ra đời trong giai đoạn hồi sinh phim giải trí ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21, "tuyên chiến" với làn sóng phim Hàn đang xâm lấn màn ảnh Việt.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên chính đều thay đổi nhưng vẫn thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Tăng Thanh Hà rời showbiz, làm dâu hào môn

Trong Hương phù sa, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai nữ chính Út Nhỏ. Thời điểm này, cô mới 18 tuổi. Thiếu nữ có vẻ ngoài lanh lợi, xinh đẹp cùng "chất" miền Tây sẵn có thuyết phục được người xem khi hóa thân vào nhân vật mạnh mẽ, giàu nghị lực, quyết tâm vực dậy sản nghiệp gia đình.

Tăng Thanh Hà đóng "Hương phù sa" khi mới 18 tuổi.

Trước khi nhận vai này, Hà Tăng từng góp mặt trong các phim Dốc tình và Hàn Mặc Tử . Tuy nhiên, chỉ khi đóng Út Nhỏ, cô mới thực sự thành sao, đoạt giải "Nữ diễn viễn được yêu thích nhất" của HTV năm đó.

Sau bộ phim, sự nghiệp của Tăng Thanh Hà lên như diều gặp gió. Cô tiếp tục tham gia nhiều phim ăn khách như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet... và được gọi là "ngọc nữ của màn ảnh Việt".

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm lo cho gia đình và kinh doanh.

Tăng Thanh Hà có cuộc sống viên mãn.

Sau hơn 10 năm kết hôn, "ngọc nữ màn ảnh" trở thành mẹ của 3 con và có cuôc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện trong sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Dù rời showbiz, song Tăng Thanh Hà vẫn ngày càng xinh đẹp, thần thái mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Kim Hiền hai lần đổ vỡ hôn nhân

Bên cạnh Út Nhỏ thì cô em gái Út Ráng cũng là nhân vật được yêu mến không kém. Cô gái tốt tính, thẳng thắn nhưng có chút bồng bột của tuổi trẻ khi cả hai chị em đều phải lòng một chàng trai. Khi đảm nhận vai Út Ráng, Kim Hiền đã là diễn viên sáng giá của màn ảnh nhỏ.

"Hương phù sa" là bệ phóng giúp Kim Hiền nổi tiếng.

Cũng như Tăng Thanh Hà, sau Hương phù sa, Kim Hiền trở thành diễn viên truyền hình sáng giá. Cô liên tục được mời đóng phim và được yêu mến qua các dự án Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng...

Sự nghiệp thành công nhưng Kim Hiền lại có đường tình duyên khá lận đận. Cô từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố có con với DJ Hoàng Phong. 6 năm sau khi sinh con, cô mới làm lễ cưới. Thế nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ sau 3 tháng khi Kim Hiền phát hiện chồng ngoại tình.

Một thời gian sau khi chia tay người chồng đầu tiên, cô gặp người chồng thứ 2 là Andy. Năm 2015, Kim Hiền sang Mỹ định cư cùng chồng và sinh thêm một con gái. Từ khi lấy chồng, Kim Hiền gần như không hoạt động showbiz. Trang cá nhân của nữ diễn viên chỉ cập nhật cuộc sống đời thường.

Ở tuổi U50, Kim Hiền vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Nữ diễn viên thường xuất hiện với phong cách giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí để mặt mộc.

Kim Hiền đổ vỡ hôn nhân lần hai.

Cuối năm 2025, nữ diễn viên đăng bài viết ẩn ý chuyện ly hôn, xoay quanh cuộc sống tại Mỹ cùng hai con.

Theo dữ liệu công khai từ tòa án bang California (Mỹ) mới đây, Kim Hiền đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân tại Mỹ. Vụ ly hôn không phát sinh tranh chấp về tài sản và quyền nuôi con. Hai bên cùng có trách nhiệm tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Trương Minh Quốc Thái kín tiếng đời tư

Đảm nhận vai nam chính trong Hương phù sa, Trương Minh Quốc Thái nhanh chóng được yêu mến bởi diễn xuất tốt, gương mặt nam tính. Cũng nhờ vào bộ phim này, anh nhận được giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải Mai Vàng 2006 và liên tục được mời tham gia các dự án mới.

Trương Minh Quốc Thái đóng nam chính trong "Hương phù sa".

Những năm qua, anh vẫn miệt mài đóng phim và góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình như Hồ sơ lửa phần 3 - Tử thi lên tiếng, Vua bánh mì, Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử, Lửa ấm... Là gương mặt đình đám của làng phim truyền hình, Quốc Thái rất ít khi tham gia phim điện ảnh và gameshow.

Những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật thứ bảy đã giúp anh có được danh hiệu NSƯT vào năm 2015.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái vẫn miệt mài với nghệ thuật.

Về đời tư, NSƯT Trương Minh Quốc Thái ít khi chia sẻ với công chúng. Anh từng công khai chuyện tình cảm với diễn viên Kim Ngân - nữ chính phim Người đàn bà yếu đuối, nhưng mối tình ấy tan vỡ sau thời gian ngắn.

Năm 2017, nam diễn viên công bố đã kết hôn với bà xã là Việt kiều ở Mỹ nhưng cũng hiếm khi chia sẻ thông tin về vợ để giữ gìn sự riêng tư cho gia đình.

Hiện tại, ngoài đóng phim, Trương Minh Quốc Thái dành thời gian chăm sóc cha mẹ.

Minh Thư làm mẹ đơn thân

Trong phim Hương phù sa, Minh Thư vào vai Quyên - cô gái nhà giàu có tính cách chanh chua. Trước đó, cô đã là diễn viên rất nổi tiếng, ghi dấu ấn trong nhiều phim như Chân trời nơi ấy, Blouse trắng, Gái nhảy...

Vai diễn của Minh Thư trong "Hương phù sa".

Minh Thư là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng kết hôn với người chồng kém 6 tuổi và âm thầm chia tay sau một thời gian chung sống, một mình nuôi con gái. Năm 2013, Minh Thư chuyển hẳn sang Mỹ sống. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô vẫn nhận show diễn ở Mỹ để có thêm thu nhập. Hiện tại cô sống cùng con gái.

Minh Thư vẫn trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 50.

Ở tuổi 50, Minh Thư vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm không khác nhiều so với hình tượng trong phim Gái nhảy 20 năm trước. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường thoải mái đăng tải loạt ảnh phô diễn thân hình nóng bỏng của mình.

Mai Phương qua đời

Hương phù sa là một trong những bộ phim đầu tiên mà Mai Phương tham gia. Sau đó, hình ảnh trong sáng, dễ thương mà cô thể hiện trong phim cứ theo suốt sự nghiệp của Mai Phương, trong những tác phẩm như Những thiên thần áo trắng, Cổng mặt trời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Ký túc xá, Những bà mẹ bỉm sữa, Thần chết tập sự...

Mai Phương tham gia vai nhỏ trong "Hương phù sa".

Là cô gái xinh xắn hay cười trên màn ảnh nhưng cuộc đời Mai Phương lại không có nhiều may mắn.

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên chọn làm mẹ đơn thân sau khi chia tay bạn trai Phùng Ngọc Huy. Đến năm 33 tuổi, cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Dù mang trọng bệnh, lại khổ sở vì mối quan hệ không tốt với bố mẹ ruột nhưng đến tận giây phút cuối đời, Mai Phương vẫn truyền đi tinh thần lạc quan và niềm khao khát sống, khiến ai nấy đều thương xót và khâm phục.

Mai Phương qua đời để lại cô con gái nhỏ.

Năm 2020, Mai Phương ra đi ở tuổi 35, trong niềm thương tiếc vô hạn của bạn bè và khán giả. Con gái của cố diễn viên đang sống tại Việt Nam cùng bảo mẫu trong lúc chờ Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ. Cô bé được khen thông minh, lanh lợi và được rất nhiều sao Việt, khán giả yêu thương.