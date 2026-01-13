Ngượng đỏ cả mặt với Lisa!

Lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) 2026 không chỉ là nơi tôn vinh những kiệt tác điện ảnh mà còn là sàn đấu thời trang khốc liệt của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Giữa dàn mỹ nhân lộng lẫy, Lisa (BLACKPINK) một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Lisa đã có màn xuất hiện không thể hoàn hảo hơn trên thảm đỏ. Cô chọn cho mình một thiết kế sang trọng, kín đáo nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Thế nhưng, khi ánh đèn của lễ trao giải chính thức tắt đi và bữa tiệc after party bắt đầu, Lisa đã thực hiện một màn lột xác chấn động. Rũ bỏ hình ảnh tinh tế, nữ thần tượng xuất hiện trong một chiếc váy xuyên thấu màu trắng mỏng tang. Chiếc váy được làm từ chất liệu voan cao cấp, mỏng đến mức lộ rõ bộ nội y bên trong dưới ánh đèn flash của cánh săn ảnh. Hình ảnh này ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận họ đã phải "đứng hình" vài giây và cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn vào những khoảnh khắc hở bạo này của Lisa.

Lisa khiến khán giả sốc với chiếc váy xuyên thấu lộ nội y. Ảnh: X

Nữ idol nhận được sự săn đón của truyền thông và người hâm mộ. Clip: X

Sự lựa chọn này của Lisa đã chia cộng đồng mạng thành hai phe đối lập gay gắt. Phe ủng hộ cho rằng "Body này không khoe thì quá phí!". Nhiều ý kiến khẳng định với khung xương hoàn hảo và tỉ lệ cơ thể 9:1, Lisa hoàn toàn đủ lợi thế diện những thiết kế kén người như vậy.

Đa số người hâm mộ quốc tế và các tín đồ thời trang đều đứng về phía Lisa. Họ cho rằng Lisa đang bắt kịp và thúc đẩy xu hướng thời trang xuyên thấu đang làm mưa làm gió trên các sàn diễn quốc tế. Ngoài ra đây là minh chứng cho sự trưởng thành và quyền lực của Lisa. Cô không còn bị gò bó bởi hình tượng idol Kpop truyền thống mà đã vươn mình trở thành một ngôi sao giải trí toàn cầu, dám thử thách với những phong cách độc, lạ và khó nhằn.

Ảnh: X

Thời gian gần đây, Lisa lăng xê xu hướng trang phục xuyên thấu lộ nội y. Ảnh: X

Ngược lại, một bộ phận khán giả lại cảm thấy trang phục này có phần hở hang quá đà, gây nhức mắt. Nhiều ý kiến cho rằng việc để lộ nội y quá rõ ràng dưới lớp váy mỏng khiến tổng thể bộ trang phục trở nên kém sang và có phần phô trương da thịt. So với bộ trang phục thảm đỏ trước đó, thiết kế xuyên thấu này bị đánh giá là một bước lùi về mặt thẩm mỹ, làm mất đi sự tinh tế sang chảnh vốn có của em út BLACKPINK.

Ảnh: Getty Images

Nhiều người thích diện mạo hở tinh tế của Lisa trên thảm đỏ hơn. Ảnh: Getty Images

Trên thực tế, kể từ khi thành lập công ty riêng LLOUD, Lisa đã liên tục phá vỡ những quy chuẩn cũ kỹ. Từ màn trình thoát y diễn tại Crazy Horse đến những bộ cánh cắt xẻ táo bạo trên các sân khấu quốc tế, Lisa đang khẳng định cái tôi cá nhân một cách mạnh mẽ nhất. Dù gây ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng cái tên Lisa chưa bao giờ hết hot. Mỗi bước đi, mỗi bộ đồ cô khoác lên người đều tạo nên một luồng dư luận khổng lồ – điều mà chỉ những ngôi sao hạng A thực thụ mới có thể làm được.

Đẹp hay xấu, đột phá hay phản cảm có lẽ tùy thuộc vào góc nhìn thời trang của mỗi người. Tuy nhiên, có một sự thật hiển nhiên: Lisa đã thành công trong việc khiến cả thế giới phải nhắc tên mình sau lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Cô làm nên lịch sử trở thành idol Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò trao giải tại sự kiện danh giá, đồng thời gây bão với phong cách thời trang và thần thái khó ai có thể sao chép.

Lisa chính là 1 trong những nhân vật hot nhất Quả Cầu Vàng năm nay. Ảnh: Getty Images

Nguồn: X