Tối 15/1, một sự kiện diễn ra tại TP.HCM nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Thảm đỏ có sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc như Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc, Ái Phương, Thảo Nhi Lê, Quỳnh Anh, MLee, Kim Duyên, Tú Hảo và Hoàng Thùy... Dàn sao Việt đồng loạt thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe vóc dáng nóng bỏng, khiến không khí thảm đỏ thêm phần hừng hực.

Giữa rừng mỹ nhân, màn đọ sắc và vóc dáng của Huyền Baby và Lan Ngọc nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Huyền Baby dù đã là mẹ bỉm vẫn khiến nhiều người trầm trồ với body săn chắc, vòng nào ra vòng nấy, không hề thua kém dàn gái xinh Gen Z. Trong khi đó, Lan Ngọc tiếp tục chứng minh danh xưng "ngọc nữ Vbiz" khi xuất hiện với diện mạo ngày càng mặn mà, làn da căng bóng cùng thần thái tự tin, cuốn hút. Sự đối lập giữa vẻ gợi cảm, quyến rũ của Huyền Baby và nét nữ tính, dịu dàng của Lan Ngọc tạo nên một khung hình được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đứng cạnh hai mỹ nhân, Trang Pháp cũng được khen ngợi không kém khi ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ, tạo nên bộ ba nổi bật trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán của sự kiện không chỉ dừng lại ở những bộ cánh hở bạo hay màn khoe sắc của các mỹ nhân. Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bên ngoài thảm đỏ giữa Kim Duyên và Hoàng Thùy bất ngờ bị lan truyền, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, Kim Duyên xuất hiện trong bộ váy khoe lưng trần, mái tóc vàng cá tính, sải bước đầy tự tin. Khi Kim Duyên vừa đến, Hoàng Thùy bị soi có khoảnh khắc liếc mắt với biểu cảm được cho là khó hiểu. Dù Kim Duyên xếp hàng ngay phía sau, cả hai không hề có bất kỳ tương tác nào, từ ánh nhìn đến cử chỉ chào hỏi.

Chi tiết này càng khiến netizen liên tưởng đến những ồn ào trước đó, khi Hoàng Thùy từng vướng nghi vấn "cạch mặt", hủy theo dõi và nghỉ chơi Kim Duyên. Sau loạt đồn đoán này, cả hai cũng hiếm khi xuất hiện chung tại các sự kiện lớn, càng làm dấy lên suy đoán về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt".

Cụ thể, vào năm 2023, Hoàng Thuỳ đăng 1 dòng trạng thái: "Mình xin phép được lọc bạn Instagram lí do mình hay đăng cài đặt một số thứ để cho thật sự bạn bè thân thiết hoặc quan tâm đến mình biết. Ngoài ra có những người theo dõi nhưng hầu như không tương tác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình, mình xin lỗi nếu có hủy theo dõi bạn. Nếu không có cần thiết bạn có thể hủy kết bạn với mình". Cùng thời điểm cô huỷ theo dõi Á hậu Kim Duyên.

