Cách Jennie (BLACKPINK) đón tuổi 30 khiến MXH dậy sóng

Sáng 16/1, tờ Sports Seoul đưa tin, Jennie (BLACKPINK) vừa trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi chia sẻ 1 video mừng sinh nhật tuổi 30 lên trang cá nhân. Trong video, nữ thần tượng đình đám thực hiện quy trình thổi nến trong dịp đặc biệt theo 1 cách thức lạ mắt. Cô ngậm cây nến trong miệng, nhờ người xung quanh thắp nến cho mình. Sau đó, nữ ca sĩ mới đặt cây nến lên chiếc bánh sinh nhật rồi thổi mạnh nến để cho làn khói phả thẳng vào camera.

Theo Sports Seoul, hành động nói trên của Jennie đã làm cho nhiều khán giả liên tưởng tới hình ảnh 1 người đang hút thuốc. Đáng nói, nữ idol từng hứng "cơn mưa gạch đá" hồi năm 2024 vì hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, còn nhả ra làn khói về phía nhân viên đang trang điểm cho mình. Liên kết chuyện cũ với động thái mới đây của Jennie, nhiều khán giả đã tố nữ idol gợi đòn, không ngại khơi lại vụ ồn ào cũ và công khai khiêu khích dư luận.





Trong video mới được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Jennie làm thổi bùng lên tranh cãi khi thực hiện hành động gây liên tưởng tới việc hút thuốc

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện chia phe, tranh cãi gay gắt xung quanh đoạn video mừng sinh nhật của Jennie. Trong đó, không ít cư dân mạng chê trách nữ thần tượng sinh năm 1996 vì cho rằng cô không hề tỏ ra hối hận và tự kiểm điểm bản thân sau drama hút thuốc lá điện tử. Thế nhưng cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực Jennie khi nhấn mạnh, nữ ca sĩ chỉ thực hiện những hành động vui vẻ trong 1 đoạn clip sáng tạo nhân ngày sinh nhật chứ không hề ẩn ý sâu xa về vụ lùm xùm năm nào.

Công chúng tranh cãi trái chiều xung quanh video nghi Jennie cố tình thực hiện hành động hút thuốc nhằm khiêu khích dư luận. Ảnh: Nate

Drama hút thuốc liên quan tới Jennie nổ ra hồi tháng 7/2024. Ở đoạn Vlog trên kênh YouTube cá nhân, nữ ca sĩ bị soi hành động hút thuốc lá điện tử trong phòng kín. Video được chia sẻ rầm rộ khiến Jennie hứng chỉ trích nặng nề, đối diện nguy cơ bị phạt, bị truyền thông Hàn quay lưng và gán danh "lạm quyền".

Trong khi đó, 1 nhân viên sự kiện cho hay Jennie nhả khói ở khu vực phòng chờ cho phép hút thuốc. Theo người này, Jennie rất lịch sự hỏi mọi người rằng mình có thể hút thuốc trong phòng chờ hay không. Đến khi nhận được sự đồng ý từ nhân viên xung quanh, nữ idol liền mở cửa sổ rồi mới hút thuốc. Sau khi phả khói thuốc vào mặt nhân viên, nữ idol sinh năm 1996 cũng đã liên tục xin lỗi người này.

Giữa tâm bão drama, Jennie đã thừa nhận có hút thuốc lá điện tử. Cô cho biết bản thân vô cùng hối hận về hành động này, đồng thời đưa ra lời xin lỗi những nhân viên đã bị ảnh hưởng.

Jennie gặp rắc rối lớn sau khi lộ khoảnh khắc phì phèo thuốc lá điện tử hồi tháng 7/2024. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Seoul