Đức Phúc - Erik làm gì mà khiến Hòa Minzy bật khóc?

Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đăng tải bài viết mới thể hiện sự xúc động trước hành động của 2 người em thân thiết. Để ủng hộ concert đầu tiên sự nghiệp của Hòa Minzy, cả Erik và Đức Phúc đã chuyển khoản tiền để mua vé. Trên trang cá nhân, Đức Phúc viết: "Chị em như thể tay chân, chị làm concert thì em ủng hộ liền 100 vé đứng dễ thương thôi". Trong bài đăng, Đức Phúc đã chuyển khoản 50 triệu.

Trước hành động của đàn em, nữ ca sĩ 9x đã bật khóc vì xúc động. "Khóc rồi nha Phúc. Làm cái gì mà người ta xúc động quá trời vậy", Hòa Minzy viết.

Đức Phúc chuyển khoản 50 triệu để mua 100 vé ủng hộ concert cho ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi Đức Phúc chia sẻ thông tin mua vé ủng hộ giọng ca 9x, Erik liền nhanh chóng "hơn thua" bằng cách chuyển khoản tiền mua 101 vé. Erik còn công khai trách Đức Phúc bí mật thực hiện dù đã bàn bạc với nhau từ trước.

Erik viết: "Lần đầu chị cả làm fan concert nên 2 thằng em đã bí mật ấp ủ dự định sẽ cùng nhau làm chị cả bất ngờ. Nhưng không ngờ Đức Phúc kia đã nhanh tay lúc bé út đang say giấc nồng đã làm trước để chị cả khóc trước bằng 100 vé fanzone rồi thì nhân đây bé út cũng xin góp chút tình cảm nhỏ bé bằng 101 vé fanzone nữa nhé".

Erik cũng nhanh chóng chuyển khoản tiền mua 101 vé concert của Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hòa Minzy xúc động trước hành động của 2 đàn em thân thiết. Ảnh: FBNV

Gắn bó với nhau gần một thập kỷ, Hòa Minzy – Erik – Đức Phúc từng không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, thậm chí bị cho là “nghỉ chơi”. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, cả ba vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Dù mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, bộ ba vẫn thường xuyên gặp gỡ, xuất hiện chung trong những dịp đặc biệt. Không chỉ gắn bó ngoài đời, họ còn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cho thấy tình bạn bền chặt suốt nhiều năm qua.

Hòa Minzy - Erik - Đức Phúc trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia một gameshow vào năm 2017. Ảnh: FBNV

Trong một bài chia sẻ, Erik từng chia sẻ về 2 người bạn đặc biệt này: "Thực ra tôi không phải một người quá mặn mà. Tôi khá ít nói, trầm tính vì thế được tham gia vào gia đình hoa dâm bụt đến bây giờ vẫn khiến tôi đặt dấu hỏi. Hai người kia lúc nào cũng lầy lội nên khi chơi với họ, tôi cũng phần nào lây tính cách nhưng tất nhiên không thể lầy bằng. Là thành viên trong nhóm, tôi muốn khi họ luôn vui vẻ mình vẫn sẽ tham gia nhưng phải kéo họ xuống để dung hòa bầu không khí chứ không phải lúc nào cũng thừa năng lượng được".

Với gia đình Hoa dâm bụt, Đức Phúc từng chia sẻ nguyên tắc để giữ mối quan hệ gắn bó trong suốt nhiều năm: "Khi có chuyện gì xảy ra dù nhỏ hay lớn đều chia sẻ thẳng thắn để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất". Erik cũng từng cho biết: "Mặc dù khá bận nhưng ba chị em đều dành cho nhau những buổi gặp gỡ riêng để cùng đưa ra những ý kiến đóng góp về cuộc sống và công việc". Trên hết, cả 3 luôn nhiệt tình hỗ trợ đối phương, không bận tâm, toan tính và luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp các mối quan hệ được lâu bền.