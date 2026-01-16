Đừng nhờn với Lisa (BLACKPINK)

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã kết thúc cách đây ít ngày nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn rần rần trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trong dàn nghệ sĩ xuất hiện ở buổi lễ trao giải mới đây, Lisa (BLACKPINK) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng châu Á, chỉ mình nữ ca sĩ đã tạo ra hàng loạt chủ đề gây bàn tán suốt những ngày vừa qua.

Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả tập trung chỉ trích vào màn lộ diện của cô tại sự kiện danh giá. Theo những netizen này, Lisa có thể tới dự Quả Cầu Vàng là nhờ "đi cửa sau", được bạn trai nhà tài phiệt Frédéric Arnault chống lưng cho.

Giữa những lời đàm tiếu không hay nhắm vào mình, Lisa đã có động thái đáng chú ý đầu tiên. Theo đó vào sáng 16/1, tờ Koreaboo đưa tin, em út BLACKPINK vừa đăng video TikTok nghi phản ứng lại những khán giả đã chỉ trích, phê bình cô suốt những ngày qua. Trong đoạn clip gây xôn xao, Lisa sử dụng nhạc nền bản hit toàn cầu 1 thời Telephone (Lady Gaga - Beyoncé) và liên tục nhấn nhá vào câu hát "Tôi khá bận rồi". Từ đây, truyền thông và khán giả nhận định, nàng rapper BLACKPINK đang ẩn ý cà khịa anti-fan và ngầm truyền đi thông điệp rằng: "Tôi bận rồi, các người cứ tiếp tục múa phím đi nhé. Tôi không quan tâm đâu".

Lisa gây xôn xao khi chia sẻ đoạn video nghi cà khịa anti-fan

Lisa dính nghi vấn được tham dự Quả Cầu Vàng nhờ bạn trai Frédéric Arnault chống lưng cho. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thích thú sau khi xem xong đoạn clip mới đây của Lisa. Dưới phần bình luận, fan để lại những comment tích cực động viên nữ thần tượng, đồng thời khen ngợi cô vừa có pha xử lý mượt mà nhằm khịa lại anti-fan. Qua đó, Lisa dường như muốn khoe chuyện mình đang nhận hợp đồng mới tới tấp và bận rộn với guồng quay của công việc cũng như đang tận hưởng thành công trong sự nghiệp chứ không bận tâm tới những bình luận tiêu cực nhắm vào mình.

Đồng thời, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực Lisa giữa nghi vấn cô được tham dự Quả Cầu Vàng nhờ bạn trai nhà tỷ phú chống lưng cho. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, việc Lisa được mời tham dự lễ trao giải là hoàn toàn xứng đáng khi cô được biết tới với tư cách thành viên BLACKPINK - nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, đồng thời đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất với dự án quốc tế The White Lotus. Tại mùa giải năm nay, The White Lotus nhận được nhiều đề cử, nên việc Lisa xuất hiện là đương nhiên.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước đoạn video do Lisa chia sẻ mới đây. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo