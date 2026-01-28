Quá khứ của Hyun Bin cỡ này bảo sao Son Ye Jin khó thoát!

Ngày 27.1, tờ Nate đưa tin 1 bức ảnh chụp Hyun Bin thời còn học trung học đang lan truyền và gây bão trong cộng đồng mạng. Theo người đăng tải, hình ảnh này được chụp khi tài tử xứ Hàn mới học lớp 9. Trong ảnh, Hyun Bin mặc đồng phục học sinh, diện mạo vô cùng nổi bật với gương mặt điển trai, sáng sủa.

Có thể thấy, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Hyun Bin đã sở hữu nhan sắc chuẩn "hot boy học đường", khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ ngợi khen. Bức ảnh lúc đi học này cũng là bằng chứng cho thấy nam diễn viên Hạ cánh nơi anh mang vẻ đẹp trời sinh, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết xấu là gì và đã sớm toát lên thần thái của một người nổi tiếng.

Hình ảnh quá khứ "gây bão" của Hyun Bin (ảnh trái). Từ thời đi học, anh đã sở hữu ngoại hình đúng chuẩn "hot boy học đường". Có thể thấy, tài tử "đẹp từ trong trứng nước", diện mạo đẹp từ nhỏ đến lớn. Ảnh: X.

Trên MXH, các cư dân mạng cảm thán quá khứ của Hyun Bin quá đỉnh, bảo sao Son Ye Jin không thể nào ngừng "simp" (si mê) chồng. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2018, khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên của bản thân với đối phương trong lần đầu gặp mặt, minh tinh xứ Hàn đã không ngần ngại khen ngợi ngoại hình của Hyun Bin.

"Theo ấn tượng đầu tiên của tôi về Hyun Bin, anh ấy đẹp trai, có một làn da và mái tóc rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng anh ấy là nam diễn viên khiến tất cả đồng nghiệp nữ phải mê mẩn", Son Ye Jin chia sẻ.

Son Ye Jin từng chia sẻ cô ấn tượng với ngoại hình của Hyun Bin ngay từ lần đầu gặp mặt. Ảnh: Nate

Hyun Bin là một trong những nam diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình nam tính, phong thái điềm đạm cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi.

Anh vụt sáng thành ngôi sao hạng A và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với phim truyền hình My name is Kim Sam Soon (2005).

Sau đó, anh tiếp tục khẳng định sức hút qua các tác phẩm nổi tiếng như Secret garden (2010), nơi hình ảnh quý ông lạnh lùng nhưng si tình của anh trở thành biểu tượng, rồi đến Hyde, Jekyll, Me; Memories of the alhambra và đặc biệt là Hạ cánh nơi anh (2019-2020) - bộ phim tạo tiếng vang toàn châu Á và đưa tên tuổi Hyun Bin lên đỉnh cao mới.

Song song với truyền hình, Hyun Bin cũng xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc với nhiều vai diễn đa dạng, từ hành động, hình sự đến tâm lý, tiêu biểu như Confidential Assignment, The Negotiation, Rampant hay Harbin . Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, sẵn sàng thay đổi hình thể và đào sâu nội tâm nhân vật, qua đó thoát khỏi hình ảnh “nam thần chỉ dựa vào ngoại hình”.

Hyun Bin là tượng đài của làn sóng Hallyu. Ảnh: Nate

Về đời tư, Hyun Bin kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin vào năm 2022. Đây là mối tình đẹp được công chúng ngưỡng mộ vì sự chín chắn và bền bỉ. Cùng năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Hiện nay, Hyun Bin được xem là hình mẫu nghệ sĩ thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, đại diện cho hình ảnh người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và đáng tin cậy của showbiz Hàn Quốc.

Giữa tháng 11.2025, Hyun Bin và Son Ye Jin đã lên ngôi Ảnh đế - Ảnh hậu giải Rồng Xanh. Khi cả hai cùng thắng lớn giải thưởng danh giá, những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào cùng chuyện tình hoàn hảo của họ đã khiến khán giả không khỏi cảm thán: Cuộc đời của Hyun Bin và Son Ye Jin đích thực là một bộ tiểu thuyết ngôn tình có thật, với cái kết viên mãn mà ai cũng mơ ước!