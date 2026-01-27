"Hoàng tử châu Á" Minh Đạo bị khán giả đòi đuổi khỏi showbiz sau khi lộ video ăn thịt dơi "nhạy cảm"

Dịch bệnh do virus Nipah đang bùng phát ở Ấn Độ. Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah gây ra là bệnh truyền nhiễm nhóm A, virus lây truyền chủ yếu từ động vật sang người. Tại Ấn Độ hiện nay, virus này truyền qua loài dơi ăn quả làm thực phẩm bị ô nhiễm hoặc trực tiếp từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân). Chính vì vậy, "dơi" hiện là từ khóa nhạy cảm trên toàn châu Á.

Trong bối cảnh hiện tại, ở xứ tỷ dân, công chúng đã "đào" video Minh Đạo từng ăn loài động vật được cho là chứa nhiều mầm bệnh này. Theo đó, vào năm 2002, tài tử Hoàng Tử Ếch tham gia ghi hình 1 show truyền hình ẩm thực có nội dung thử thách nghệ sĩ ăn các loài động vật hoang dã như ốc sên, rắn, chuột... Minh Đạo được ekip yêu cầu cầm dơi sống và nếm thử các món ăn chế biến từ dơi. Nhiều năm về sau, khi trả lời phỏng vấn trên truyền thông, nam diễn viên từng cho biết "dơi" là món ăn kinh khủng và ám ảnh nhất mà anh từng ăn trong đời. "Dơi! Tất cả các món liên quan đến dơi đều khiến tôi kinh hãi", Minh Đạo nói.

Hình ảnh Minh Đạo đến nơi chế biến dơi...

... và ăn món đặc sản lạ này dậy sóng trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Đoạn clip Minh Đạo ăn thịt dơi cách đây nhiều năm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, tẩy chay và yêu cầu nam diễn viên rời showbiz vì cổ súy việc tiêu thụ động vật hoang dã có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Số khác lại tỏ ra thông cảm, cho rằng netizen đang chỉ trích mù quáng Minh Đạo, bởi chính tài tử này cũng không hề thích ăn thịt dơi và chỉ làm theo yêu cầu của show truyền hình.

Thực tế, đây không phải lần đầu Minh Đạo hứng bão gạch đá của dư luận vì hình ảnh ăn thịt dơi trong quá khứ. Vào năm 2020, khi nguồn gốc của virus corona gây ra dịch bệnh Covid-19 được cho là có thể xuất phát từ loài dơi, Minh Đạo cũng đã đối mặt với cơn thịnh nộ của công chúng Trung Quốc. Khi đó, nhà văn Lưu Tín Đạt lên án nam diễn viên: "Minh Đạo, bạn suy nghĩ thế nào về việc một người nổi tiếng công khai ăn thịt dơi. Bạn không sợ bản thân sẽ bị nhiễm bệnh, bạn không sợ chuyện xấu này sẽ được các thanh niên trẻ là fan của bạn học theo hay sao? Hãy lập tức xin lỗi công chúng, nếu không hãy tự giác rời ngành giải trí".

Vì hình ảnh ăn thịt dơi trong quá khứ, Minh Đạo liên tục bị công chúng chỉ trích, đòi đuổi khỏi showbiz. Ảnh: Weibo.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng bất ngờ, Minh Đạo giữ im lặng. Tuy nhiên, người đẹp Diệp Tuyền đã lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp. Cô cho biết bản thân các nghệ sĩ cũng rơi vào thế bị động, bị nhà sản xuất show truyền hình thực tế ép ăn các "đặc sản lạ" như động vật hoang dã, không rõ nguồn gốc. Dù cảm thấy ghê sợ, thậm chí cảm thấy khó chịu sau khi ăn, họ cũng phải thể hiện thái độ hứng thú, vui thích. Nếu không làm theo yêu cầu của đạo diễn, họ có thể bị lan truyền tin tiêu cực rằng không hợp tác, có thái độ ngôi sao gây ảnh hưởng đến công việc trong tương lai.

Đồng nghiệp trong giới cho biết Minh Đạo cũng bị động trong vụ việc ăn thịt động vật hoang dã. Nam diễn viên cũng chỉ làm theo yêu cầu của ekip sản xuất show thực tế. Ảnh: Weibo.

Minh Đạo được xem là nam thần thanh xuân của thế hệ khán giả 8X-9X trên toàn châu Á. Anh từng là ngôi sao phim thần tượng nổi tiếng nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc), với các tác phẩm vang danh như Hoàng Tử Ếch, Anh Dã 3+1, Phép Màu, Cổ Tích Chuyện Tình, Mỹ Nhân Thiên Hạ... Tuy nhiên, từ năm 2020, danh tiếng của Minh Đạo chạm đáy sau biến cố anh trai giết vợ con rồi tự sát hay nam diễn viên bị cáo buộc tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp lừa đảo người dân.

Về đời tư, Minh Đạo bí mật đăng ký kết hôn và sinh con với cựu diễn viên kiêm ca sĩ Vương Đình Huyên từ năm 2019. Đến năm 2020, nam diễn viên mới thừa nhận chuyện lập gia đình sau khi bị truyền thông chụp được khoảnh khắc vui đùa bên vợ con. Cặp sao đã có với nhau 2 con. Tháng 9/2024, video nam diễn viên bế con gái nhỏ hát chúc mừng đám cưới của bạn diễn Trần Kiều Ân từng khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Hiện tại, ở tuổi 46, Minh Đạo vẫn giữ vững phong độ visual. Chỉ tiếc 1 điều là sau nhiều sóng gió, sự nghiệp của của chàng hoàng tử phim thần tượng năm nào đã không còn ở đỉnh cao.

Visual nam tính, đẹp như tượng tạc của Minh Đạo thời trẻ. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, On, Weibo