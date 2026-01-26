Đài truyền hình quốc gia cắt sóng triệt để nữ diễn viên K. đình đám lắm phốt

Những ngày qua, Trương Vũ Kỳ là cái tên chiếm sóng showbiz Trung Quốc nhưng theo hướng tiêu cực. Minh tinh Mỹ Nhân Ngư bị MC Cát Hiểu Thiến tố cáo trắng trợn ngoại tình với chồng cô, còn thuê người đe dọa "chính thất". Vụ việc khiến Trương Vũ Kỳ bị gán mác "tiểu tam trơ trẽn nhất Cbiz hiện tại". Trong diễn biến mới nhất liên quan đến ồn ào đời tư của Trương Vũ Kỳ, các nguồn tin trong giới cho biết đài truyền hình Liêu Ninh và các đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã quyết định cắt sóng triệt để, không mời người đẹp tai tiếng này quay bất kỳ chương trình nào.

Trả lời phỏng vấn riêng của tờ Sina vào ngày 26/1, đại diện đài Liêu Ninh cho biết họ đã loại Trương Vũ Kỳ ra khỏi danh sách nghệ sĩ tham gia Gala Tết Nguyên đán. Phía đài Liêu Ninh đã nhận được hàng nghìn lá thư khiếu nại, yêu cầu cấm sóng Trương Vũ Kỳ sau khi cô bị cáo buộc có hành vi thiếu chuẩn mực. Để tránh gây ảnh hưởng đến chương trình cuối năm, đài Liêu Ninh đã có động thái quyết liệt là dừng mọi lịch trình tập dợt, ghi hình của nữ diễn viên này.

Video Trương Vũ Kỳ ngang nhiên đến nhà Cát Hiểu Thiến ngoại tình với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Nguồn: Weibo.

Đài Liêu Ninh loại Trương Vũ Kỳ khỏi Gala Tết Nguyên đán. Các đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cũng quyết định cắt sóng triệt để, không mời cô quay chương trình. Ảnh: Sina.

Đây không phải lần đầu Trương Vũ Kỳ bị giới nghệ thuật tẩy chay. Cuối năm 2024, cô từng bị "phong sát ngầm" 1 thời gian dài cũng vì bị tố cáo làm "tiểu tam", nhờ người mang thai hộ vi phạm luật pháp Trung Quốc.

"Song Hye Kyo xứ tỷ dân" bị hủy bỏ lịch trình xuất hiện ở sự kiện của tạp chí Marie Claire, xóa hình ảnh khỏi hai show giải trí là Không Thể Không Tới và Cuối Tuần Là Người Bạn Tốt. Một bộ phim cô vốn định tham gia cũng âm thầm xóa tên diễn viên. Phải đến giữa năm 2025, Trương Vũ Kỳ mới có thể quay lại showbiz, tham dự 1 vài sự kiện giải trí nhưng chưa được lên sóng đài truyền hình quốc gia. Gần đây, cô được đài Liêu Ninh "hé cửa", song lại tiếp tục dính phốt căng.

Trương Vũ Kỳ đang trả giá đắt cho đời tư lắm phốt của mình. Ảnh: Sohu.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, là nàng "Tinh Nữ Lang", "Mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất Cbiz" được "vua hài" Châu Tinh Trì nâng đỡ, hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo vào showbiz. Ngoài ra, minh tinh này còn được biết đến là "bản sao gợi cảm nhất của Song Hye Kyo" vì gương mặt có đường nét na ná người đẹp Hàn Quốc, nhưng body lại sexy hơn với vòng 1 khủng. Cô nổi tiếng với các phim như Mỹ Nhân Ngư, Siêu Khuyển Thần Thông, Yêu Miêu Truyện...

Tuy nhiên, Trương Vũ Kỳ có đời sống tình ái rất phức tạp cũng như thị phi, với 2 lần đổ vỡ hôn nhân và 1 danh sách dài bạn trai. Người chồng đầu tiên của nữ diễn viên là đạo diễn Vương Toàn An, hơn cô 21 tuổi. Năm 2014, Vương Toàn An bị bắt vì tội mua dâm. Sau khi chồng ra tù, Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly hôn. Đến năm 2017, người đẹp kết hôn với Viên Ba Nguyên sau 70 ngày yêu. Tháng 9/2018, Viên Ba Nguyên tố cáo Trương Vũ Kỳ dùng dao tấn công anh trong lúc cãi nhau. Trương Vũ Kỳ phủ nhận và tuyên bố ly hôn chồng doanh nhân "rởm".

Trương Vũ Kỳ có 2 cuộc hôn nhân ồn ào với đạo diễn Vương Toàn An và Viên Ba Nguyên. Ảnh: Sina.

Sau loạt chuyện tình không có kết quả tốt đẹp với những người đàn ông hơn tuổi, nữ diễn viên chuyển sang hẹn hò với chàng trai kém tuổi như nghệ sĩ violin Lý Bính Hi (kém cô 8 tuổi). nam diễn viên Vu Thích (kém cô 9 tuổi), cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ (kém 12 tuổi) và 2 chàng trai trẻ tuổi khác, không rõ danh tính.

Sau loạt chuyện tình không có kết quả tốt đẹp với những người đàn ông hơn tuổi, nữ diễn viên chuyển sang hẹn hò với chàng trai kém tuổi. Ảnh: Weibo.

Đến giữa tháng 9/2024, Trương Vũ Kỳ đã bị nữ MC Cát Hiểu Thiến tung clip ngoại tình với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Trong quá khứ, Viên Ba Nguyên từng có mối quan hệ tình ái lằng nhằng với Cát Hiểu Thiến lẫn Trương Vũ Kỳ.

Theo đó, CCTV đã ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà Cát Hiểu Thiến vụng trộm với chồng cũ - doanh nhân Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Khi Cát Hiểu Thiến sắp về nước, Trương Vũ Kỳ rời đi và được doanh nhân họ Viên sắp xếp cho ở khách sạn.

Chưa dừng lại ở đó, Cát Hiểu Thiến còn tố Trương Vũ Kỳ nhờ người mang thai hộ. Theo lời nữ MC họ Cát, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra. Liên tiếp vướng vô số ồn ào đời tư, thậm chí được cho là vi phạm pháp luật khiến hình ảnh và danh tiếng của Trương Vũ Kỳ sa sút không thể cứu vãn.

Trương Vũ Kỳ bị MC Cát Hiểu Thiến bóc phốt làm "tiểu tam". Ảnh: Sina.

Theo Cát Hiểu Thiến, Trương Vũ Kỳ đã qua lại với Viên Ba Nguyên trong lúc cô và doanh nhân này vẫn còn là vợ chồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu