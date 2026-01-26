"Team qua đường" tóm dính Kỳ Duyên và Thiên Ân tình tứ giữa trung tâm thương mại

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh "team qua đường" bắt gặp Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cùng nhau xuất hiện tại một siêu thị. Dù cả hai đều diện đồ đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín đáo, nhưng netizen nhanh chóng nhận ra hai nàng hậu nhờ dáng vóc quen thuộc và loạt chi tiết trùng khớp với hình ảnh Thiên Ân đăng tải trên trang cá nhân.

Trước đó, Thiên Ân chia sẻ một bức ảnh selfie chụp cùng Kỳ Duyên trên trang cá nhân Soi kỹ trang phục, từ áo sáng màu, mũ lưỡi trai cho đến không gian siêu thị phía sau đều trùng khớp với ảnh mà "team qua đường" tóm dính. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Kỳ Duyên và Thiên Ân dính nhau như sam, còn có những cử chỉ tự nhiên như nghiêng người nói chuyện, cùng xem đồ trên kệ hàng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân bị bắt gặp khi đang đi siêu thị cùng nhau. Ảnh: Threads

Không quá khó để cư dân mạng nhận ra cả hai, và khoảnh khắc ngọt ngào giữa 2 nàng hậu khiến mạng xã hội rôm rả. Ảnh: Threads

Kỳ Duyên và Thiên Ân check-in khoảnh khắc đời thường bên cạnh nhau. Ảnh: NVCC

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ giữa năm 2024, khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng hai nàng hậu bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở TP.HCM với phong cách ăn mặc khá gợi cảm. Từ chi tiết này, netizen tiếp tục "đào" ra hàng loạt dấu hiệu trùng hợp khác như cùng đi du lịch, sử dụng đồ đôi hay check-in những địa điểm quen thuộc.

Ở giai đoạn đầu, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, khẳng định mối quan hệ dừng ở mức bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai lại khiến dân tình có cảm giác như "không còn quá giấu giếm". Từ việc đồng hành cùng nhau tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước, cho đến những tương tác ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, mỗi bài đăng của người này đều nhanh chóng có sự xuất hiện của người kia với những phản hồi được nhận xét là khá thân mật.

Kỳ Duyên và Thiên Ân bị soi hẹn hò từ giữa năm 2024 vì loạt hint đồ đôi. Ảnh: Tổng hợp

Ban đầu cả hai khẳng định chỉ là chị em thân thiết, tuy nhiên gần đây 2 nàng hậu dường như phát tín hiệu "không muốn giấu diếm". Ảnh: Tổng hợp

Đúng đêm giao thừa vừa qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng chia sẻ loạt hình ảnh dùng bữa tối thân mật bên nhau. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, bởi giao thừa vốn là thời điểm đặc biệt, thường được dành cho gia đình hoặc người có vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Không xuất hiện giữa tiệc tùng đông đúc hay các sự kiện ồn ào, cả hai chọn không gian riêng tư, ấm cúng để khép lại năm cũ. Những khung hình ăn uống, chụp ảnh chung, ngồi sát bên nhau được cư dân mạng nhận xét là mang màu sắc rất khác so với một buổi gặp gỡ bạn bè thông thường. Chính sự thoải mái và công khai này khiến nhiều người cho rằng Kỳ Duyên - Thiên Ân đang ngầm "bật đèn xanh" cho mối quan hệ của mình.

Mới đây, cặp nàng hậu tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đồng loạt công khai đổi ảnh đại diện trên Threads với kiểu tạo dáng gần như giống hệt nhau. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1996 còn chia sẻ dòng trạng thái: "Em dễ thương quá, chị cũng vậy. Chị thật vui vì chúng mình hay đi làm cùng nhau".

Kỳ Duyên và Thiên Ân đón năm mới cùng nhau. Ảnh: NVCC