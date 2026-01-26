Park Bom từng là biểu tượng vocal của 2NE1 với chất giọng cao vút, đầy cảm xúc và kỹ thuật điêu luyện, góp phần đưa nhóm trở thành hiện tượng toàn cầu. Thế nhưng, những năm gần đây, sự nghiệp của cô dường như đang rơi vào giai đoạn suy thoái đáng tiếc.

Mỗi lần xuất hiện thay vì mang đến âm nhạc chất lượng, lại thường gắn liền với những ồn ào, tranh cãi và hành vi kỳ lạ trên mạng xã hội – nổi bật nhất là việc liên tục gọi Lee Min Ho là "chồng". Những diễn biến này khiến công chúng không khỏi lo ngại về sức khỏe tâm thần của nữ ca sĩ từng được mệnh danh là "giọng ca vàng" Kpop.

Ảnh: Xports News

Hành trình sự nghiệp từng huy hoàng

Park Bom sinh năm 1984, từng là một trong những giọng ca xuất sắc nhất làng nhạc Hàn Quốc. Cô gia nhập YG Entertainment năm 2006 và chính thức debut cùng 2NE1 vào năm 2009. Với phong cách cá tính, mạnh mẽ và khác biệt, nhóm nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ girl group thứ hai Kpop.

Park Bom thời trước khi ra mắt đã có cả tài năng và nhan sắc. Ảnh: Pinterest

Với chất giọng soprano mạnh mẽ, vibrato đặc trưng và khả năng xử lý nốt cao đầy cảm xúc, cô đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ qua hàng loạt ca khúc kinh điển của 2NE1. Đặc biệt Park Bom còn tỏa sáng qua ca khúc solo You and I - bài hát đạt Perfect All-Kill và trở thành một trong những ca khúc bán chạy nhất 2009.

Nhờ có Park Bom, 2NE1 không chỉ thống trị thị trường nội địa mà còn chinh phục khán giả quốc tế với các tour diễn toàn cầu, giải thưởng lớn như MTV Video Music Awards Japan và vị thế sao hạng A trong nhiều năm. Nhắc đến 2NE1, khán giả lập tức có thể "quẩy" theo giai điệu của Fire, I Am The Best, I Don't Care...

Cô là mảnh ghép không thể thiếu của 2NE1. Ảnh: Pinterest

Sóng gió bủa vây sự nghiệp

Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp của Park Bom giờ đây dường như đang bị bao phủ bởi những bóng đen từ scandal cũ, áp lực ngành giải trí và các hành vi cá nhân gây tranh cãi. Sự nghiệp của Park Bom bắt đầu lung lay nghiêm trọng từ scandal chất cấm năm 2014, khi cô bị cáo buộc nhập lậu amphetamine từ Mỹ. Dù sau đó được minh oan là sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ để điều trị bệnh, vụ việc vẫn khiến cô phải tạm dừng hoạt động gần 5 năm – khoảng thời gian dẫn đến sự tan rã của 2NE1.

Nghi vấn vận chuyển chất cấm là đòn giáng nặng nhất trong sự nghiệp của Park Bom. Ảnh: Naver

Năm 2019, khi trở lại, Park Bom liên tục đối mặt với chỉ trích về ngoại hình thay đổi, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ và áp lực từ dư luận. Cô thường xuyên đăng những hình ảnh "tự sướng" méo mó, kỳ dị lên mạng xã hội, gây tranh cãi tột độ. Đến giai đoạn 2NE1 tái hợp, cô thường xuyên vắng mặt hoặc phải rời sân khấu giữa chừng vì lý do sức khỏe, như tại concert ở Manila tháng 11/2024. Những sự cố này khiến fan lo lắng và đặt dấu hỏi về tình trạng thực sự của cô.

Không khó để bắt gặp Park Bom thẫn thờ trên sân khấu rồi bỏ đi. Ảnh: X

Đỉnh điểm drama mới nhất xảy ra vào tháng 10/2025, khi Park Bom công khai đăng tải tài liệu kiện chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk với mức bồi thường "khủng" lên đến 4,5 triệu tỷ USD, cáo buộc ông lừa đảo và tham ô thu nhập từ hoạt động nhóm của cô. Tài liệu nhanh chóng bị xóa, sau đó được đăng lại kèm thông điệp "Park Bom ghét YG". Công ty quản lý hiện tại D-Nation Entertainment lập tức phủ nhận, khẳng định không có hồ sơ kiện tụng chính thức nào được nộp và Park Bom đang tập trung điều trị, hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên sự việc này vẫn khiến công chúng xôn xao không ngớt.

Park Bom gây sốc khi đâm đơn kiện Chủ tịch YG Yang Hyun Suk số tiền lớn không tưởng. Ảnh: X

Ồn ào "sống bám" vào tên tuổi của Lee Min Ho

Ồn ào lớn nhất trong thời gian qua của Park Bom chính là liên tục "sống bám" vào tên tuổi của Lee Min Ho. Bắt đầu từ tháng 9/2024, cô liên tục đăng ảnh Lee Min Ho trên Instagram kèm chú thích kiểu "Chồng tôi". Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là Park Bom chỉ đang là fangirl nhiệt tình, nhưng sau đó cô tạo thêm nhiều tài khoản phụ (tổng cộng lên đến 3 tài khoản), kiên quyết khẳng định "Anh ấy là chồng tôi" và tiếp tục đăng ảnh Lee Min Ho, khiến dân tình đoán già đoán non.

Ảnh: Instagram

Park Bom liên tục gọi Lee Min Ho là "chồng" trên trang cá nhân trong suốt thời gian qua. Ảnh: Instagram

Đến lúc này, công ty quản lý của nam thần Vườn Sao Băng buộc phải lên tiếng chính thức: "Lee Min Ho không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với Park Bom. Mọi tin đồn đều vô căn cứ". Dù vậy, Park Bom vẫn tiếp tục đăng lại nội dung cũ, thậm chí unfollow toàn bộ thành viên 2NE1 lẫn nhân viên, chỉ giữ follow duy nhất Lee Min Ho.

Hành vi này bị netizen trên các diễn đàn như Reddit, X và các trang tin Hàn gọi là "fan ảo tưởng" vượt quá giới hạn, thậm chí có dấu hiệu quấy rối. Fan của Lee Min Ho bày tỏ sự mệt mỏi và khó chịu, trong khi một bộ phận fan 2NE1 thậm chí yêu cầu loại Park Bom khỏi nhóm để bảo vệ hình ảnh chung. Từ những hình ảnh kỳ dị, kiện tụng "khủng" đến những bài đăng "tự huyễn" về Lee Min Ho, tất cả khiến nhiều người tiếc nuối cho một tài năng từng rực rỡ.

Phía Lee Min Ho phải lên tiếng làm rõ rằng anh không có mối quan hệ với Park Bom. Ảnh: X

Từ tháng 8/2025, Park Bom chính thức tạm dừng mọi hoạt động theo chỉ định y tế từ D-Nation Entertainment. Công ty mô tả tình trạng của cô là "rất không ổn định về cảm xúc, khó giao tiếp bình thường" và cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị khẩn cấp. Các bài đăng trên Instagram của cô trong giai đoạn này chủ yếu là ảnh selfie với makeup đậm, hình ảnh kỳ lạ hoặc nội dung không rõ ràng, càng làm tăng nỗi lo từ cộng đồng fan.

Nhiều ý kiến cho rằng áp lực từ ngành giải trí Kpop – bao gồm scandal cũ, chỉ trích ngoại hình, tuổi tác và gánh nặng tâm lý kéo dài – đã đẩy cô vào tình trạng này. Dù 2NE1 tiếp tục hoạt động với ba thành viên CL, Dara và Minzy, sự vắng mặt của Park Bom khiến các đêm diễn thiếu đi một phần quan trọng.

Cho đến nay, Park Bom chưa có dấu hiệu trở lại với âm nhạc. Cô chưa có kế hoạch ra album mới, không biểu diễn, chỉ còn những cập nhật lẻ tẻ trên mạng xã hội. Giờ đây, công chúng không còn mong chờ những comeback rực rỡ mà chỉ hy vọng cô sớm hồi phục sức khỏe, tìm lại sự bình yên và chính mình. Park Bom xứng đáng có cơ hội thứ hai – nhưng trước hết, cô cần thời gian phục hồi và sự giúp đỡ cần thiết từ những người xung quanh.