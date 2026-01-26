Sự hết thời của nam diễn viên hạng A: Từng đóng chính với toàn mỹ nhân hot nhất nay thất nghiệp 8 năm

Jo Hyun Jae sinh năm 1980, từng là nam thần "vạn người mê" gắn liền với loạt tác phẩm truyền hình khuynh đảo màn ảnh nhỏ như Bài Ca Seo Dong, 49 Days, Yongpal, Chỉ Riêng Mình Em,... Thời hoàng kim, anh toàn đóng chính cùng dàn mỹ nhân xinh đẹp, hot nhất làng giải trí Hàn Quốc bao gồm Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Han Chae Young, Lee Yo Won, Lee Bo Young,...

Thế nhưng tới nay, nam diễn viên hạng A đã chính thức lâm cảnh hết thời, không có phim mới để quay trong suốt 8 năm qua. Dự án phim cuối cùng của Jo Hyun Jae mang tên Let Me Introduce Her đã đóng máy từ năm 2018. Kể từ đó tới nay, anh chỉ nhận được vai diễn lướt qua màn ảnh trong 1 tác phẩm do Netflix sản xuất, tuy nhiên đây chỉ là vai cameo nên không được tính vào bảng thống kê gia tài phim ảnh của Jo Hyun Jae. Nói tóm lại, từ năm 2018 tới nay, nam diễn viên họ Jo không còn có thêm tác phẩm phim nào nữa và vẫn đang chật vật tìm kiếm vai diễn mới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở Kbiz.

Jo Hyun Jae không có phim mới để quay suốt 8 năm qua. Ảnh: Naver

Nhiều khán giả lâu rồi không còn thấy Jo Hyun Jae đóng phim lại cứ tưởng nam tài tử đã giải nghệ. Được biết, nam diễn viên họ Jo đã có vợ con đề huề nên công chúng lại càng có cơ sở để tin rằng anh đã rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung chăm lo cho tổ ấm. Thế nhưng trên thực tế, nam thần 49 Days vẫn còn đang hoạt động, chỉ có đều bị các nhà sản xuất ngó lơ toàn tập, không mời đóng phim.

Trong suốt 8 năm không có phim mới để quay, Jo Hyun Jae liên tục thay đổi công ty chủ quản, không ngừng tìm bến đỗ mới với hy vọng có thể hồi sinh sự nghiệp đang ở thế bế tắc. Mới đây truyền thông Hàn Quốc cho hay, nam diễn viên sinh năm 1980 lại vừa đầu quân về 1 công ty mới sau thời gian hoạt động không hiệu quả dưới trướng công ty cũ.

Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông hồi năm 2021, Jo Hyun Jae chạnh lòng nhắc lại quá khứ huy hoàng: "Sự thật là tôi từng đóng những bộ phim rất nổi tiếng, đạt rating cao. Chẳng hạn như Ánh Sáng Tình Yêu hợp tác với Song Hye Kyo. Rating cao thì hiển nhiên đó là niềm vui của người nghệ sĩ rồi. Nhiều khán giả tới nay vẫn tìm xem bộ phim này, đó cũng là kỷ niệm đẹp đối với tôi".

Nam tài tử từng chạnh lòng khi nhắc lại thời hoàng kim của sự nghiệp. Ảnh: Nate

Lý giải về sự tụt dốc không phanh của Jo Hyun Jae, truyền thông cùng khán giả tập trung vào cột mốc năm 2018. 2018 chính là năm nam diễn viên xuất hiện lần cuối trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình Let Me Introduce Her, đồng thời đây cũng là thời điểm anh cưới vợ và có con đầu lòng. Từ đây, công chúng nhận định, việc Jo Hyun Jae lập gia đình đã khiến anh không còn được các nhà sản xuất ưu ái, "chọn mặt gửi vàng". Hơn nữa, ngoại hình của nam diễn viên trong những năm trở lại đây cũng không còn trẻ trung, tỏa sáng như trước. Vậy nên, thay vì chọn Jo Hyun Jae, các nhà sản xuất chuyển sang ký hợp đồng với những nam nghệ sĩ có ngoại hình trẻ trung hơn lại chưa kết hôn, có con, âu cũng là bởi hình tượng sao nam trẻ đẹp, độc thân vẫn dễ hút fan hơn.

Jo Hyun Jae đã lập gia đình, có con trai 8 tuổi và con gái 5 tuổi. Ảnh: Naver

Nhan sắc của nam tài tử trong những năm trở lại đây không còn trẻ trung, tỏa sáng như thời hoàng kim (hình phải). Ảnh: Nate

Hồi còn là sao hạng A, anh hợp tác với toàn mỹ nhân đẹp và hot nhất ở Kbiz bao gồm Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Han Chae Young, Lee Yo Won, Lee Bo Young,... Ảnh: Naver

