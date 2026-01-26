Xuất hiện nhân vật hot hơn cả dàn cast ở Gia đình Haha

Mới đây, chương trình Gia đình Haha trở lại với tập đặc biệt ghi hình tại Bản Liền. Lần thứ hai quay lại gia đình chị Vàng Thị Thông, dàn cast cho thấy sự gắn bó và hòa nhập rõ rệt với nhịp sống nơi đây. Không chỉ thân thiết với hai nhân vật chủ nhà, các thành viên còn nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai bé Thư và Thắng - các con của chị Thông và anh Hà.

Trong tập phát sóng mới nhất, khoảnh khắc lên sóng của bé Thư bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Chỉ vài giây xuất hiện lên sóng, cô bé gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài mộc mạc, hồn nhiên, ánh mắt sáng và những đường nét gương mặt hài hòa. Đặc biệt, khoảnh khắc bé Thư ngại ngùng nhìn vào ống kính rồi mỉm cười được nhiều netizen nhận xét là "tuyệt đối điện ảnh", không cần tạo dáng cầu kỳ vẫn toát lên nét duyên rất riêng.

Khoảnh khắc cực xinh của bé Thư trong tập mới Gia đình Haha (Clip: Gia đình Haha)

Bé Thư chỉ diện đồng phục, để mặt mộc nhưng gây sốt vì quá xinh (ảnh: Gia đình Haha)

Bé Thư cười ngại ngùng khi bị dàn cast trêu ghẹo (ảnh: Gia đình Haha)

Khoảnh khắc của con gái chị Thông nhận tương tác hot hơn cả dàn cast chính (ảnh: Gia đình Haha)

Cư dân mạng trầm trồ trước nhan sắc của Thư khi lên sóng Gia đình Haha (ảnh: Tổng hợp)

Không dừng lại ở ngoại hình, bé Thư còn ghi điểm nhờ sự nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và cách nói chuyện lễ phép. Trên sóng, cô bé luôn "dạ, thưa", nói chuyện từ tốn, thông minh. Trước đó, Thư từng chia sẻ ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch để quảng bá vẻ đẹp quê hương, chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy sự hồn nhiên và cách nuôi dạy con tốt của gia đình chị Vàng Thị Thông.

Bé Thư có tính cách nhẹ nhàng, chăm học và rất thông minh (Ảnh: FBNV)

Có thể nói, bên cạnh những phút giây ấm áp của dàn cast, chính sự xuất hiện tự nhiên của bé Thư đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho chặng Bản Liền. Gia đình Haha một lần nữa ghi dấu bằng những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng giàu cảm xúc, nơi nhân vật hot nhất không phải người nổi tiếng, mà là những gương mặt người dân rất đỗi bình thường.

Gia đình của chị Thông nhận được nhiều sự quan tâm sau Gia đình Haha (Ảnh: FBNV)

Chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha – Những ngày trời bao có sự góp mặt của Jun Phạm, Rhymastic, Duy Khánh, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm. Là phiên bản Việt hóa từ show Hàn đình đám HaHa Farmer, chương trình hứa hẹn mang đến một màu sắc hoàn toàn mới, nghệ sĩ rời xa phố thị ồn ào để về vùng quê sinh sống, lao động và kết nối cùng người dân địa phương.

\Không chỉ đơn thuần là show giải trí, Gia đình Haha còn mang theo tinh thần quảng bá du lịch, lan toả văn hoá, giới thiệu vẻ đẹp của làng quê Việt Nam thông qua những câu chuyện ấm áp, gần gũi trong 7 ngày 6 đêm dàn cast lưu trú. Từ việc dọn chuồng, gặt lúa cho đến cùng ăn cùng ngủ, cùng hát cùng cười, các thành viên nghệ sĩ sẽ thực sự trở thành “người nông dân bất đắc dĩ”, từ đó khám phá được nhiều giá trị sống ý nghĩa giữa đời thường.