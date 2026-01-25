Tống Tổ Nhi gầy báo động

Tống Tổ Nhi có ngoại hình ngày càng gầy.

Những hình ảnh mới nhất của Tống Tổ Nhi trông như chỉ còn "da bọc xương". Trong các bức ảnh do khán giả chụp, chưa qua chỉnh sửa, nữ diễn viên sinh năm 1998 lộ rõ xương quai xanh, xương ức, vóc dáng mảnh khảnh. Hình ảnh này khác xa dáng vẻ tròn đầy, rạng rỡ thường thấy do ekip của cô công bố.

Hình ảnh đã qua chỉnh sửa và thực tế của Tống Tổ Nhi. (Ảnh: Weibo)

Tống Tổ Nhi bước vào làng giải trí từ rất sớm, được công chúng biết đến rộng rãi qua vai Na Tra trong Bảo Liên đăng tiền truyện. Từ hình ảnh sao nhí lanh lợi, đáng yêu, cô dần trưởng thành và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì vậy, sự thay đổi ngoại hình bất thường của nữ diễn viên không chỉ là câu chuyện riêng của một người nổi tiếng, mà còn phản ánh áp lực khắc nghiệt về hình thể trong ngành công nghiệp giải trí.

Khi đóng bộ phim Khom lưng vào năm 2023, cô từng thừa nhận đã giảm khoảng 10 kg để nhập vai. Sau biến cố đời tư, trong các lần xuất hiện hiếm hoi, nữ diễn viên bị nhận xét là ngày càng gầy hơn. Đến lễ khai máy một dự án điện ảnh mới, vóc dáng của cô tiếp tục gây chú ý vì sự thay đổi rõ rệt.

Tống Tổ Nhi khi đóng phim "Khom lưng". (Ảnh: Weibo)

Trong vài năm gần đây, sự nghiệp của Tống Tổ Nhi gặp nhiều biến động. Năm 2023, nữ diễn viên từng vướng vào nghi vấn trốn thuế với số tiền được truyền thông Trung Quốc đưa tin lên tới khoảng 45 triệu Nhân dân tệ. Sau đó, cô gần như "biến mất" khỏi các hoạt động nghệ thuật công khai trong một thời gian dài. Mãi đến đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi mới dần trở lại màn ảnh và lấy lại sự quan tâm của công chúng thông qua bộ phim cổ trang Vô ưu độ, Khom lưng... Thành công của các bộ phim này giúp cô lấy lại được vị thế trong làng giải trí, cũng vì thế lịch làm việc ngày càng dày đặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình, sức khỏe. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng nữ diễn viên có thể đang gặp vấn đề liên quan đến rối loạn ăn uống.

Trong một số cuộc phỏng vấn trước đây, Tống Tổ Nhi từng chia sẻ về các phương pháp kiểm soát cân nặng, như thay đồ ngọt bằng thực phẩm ít năng lượng, ăn vặt bằng rau củ sấy. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ đã thử những cách giảm cân cực đoan, bao gồm việc nhịn ăn trong thời gian ngắn để giảm cân nhanh.