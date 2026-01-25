Timothée Chalamet bị tung CCTV đi mua bikini

"Nhất cử nhất động" từ Kylie Jenner - Timothée Chalamet trong thời gian qua đã liên tục lọt vào tầm ngắm của truyền thông và khán giả. Mới đây vào ngày 24/1 (theo giờ địa phương), cặp đôi vàng vừa tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn ở Mexico. 2 người họ còn tới 1 cửa hàng tại quốc gia này để lựa bikini.

Đáng nói, chủ cửa hàng đã tung lên mạng xã hội loạt ảnh được trích xuất từ CCTV của Kylie Jenner - Timothée Chalamet trong buổi mua sắm mới đây, khiến công chúng dậy sóng. Trong những hình ảnh gây bão, Kylie - Timothée diện chiếc áo có màu sắc giống nhau, nghi là đồ đôi của họ. Nữ tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình thực tế đeo khẩu trang kín mít, dường như muốn che giấu thân phận của mình.

Kylie Jenner - Timothée Chalamet bị phát tán loạt ảnh từ CCTV ghi lại cảnh họ tới 1 shop mua bikini. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng kịch liệt chỉ trích chủ shop nói trên vì tùy tiện phát tán hình ảnh riêng tư của cặp đôi đình đám. Những khán giả này nhấn mạnh, chủ cửa hàng đã phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn của Kylie Jenner - Timothée Chalamet trong chuyến du lịch mới đây, đồng thời xâm phạm quyền riêng tư của cặp đôi.

Công chúng phẫn nộ khi quyền riêng tư của Kylie Jenner - Timothée Chalamet bị xâm phạm nghiêm trọng. Ảnh: TMZ

Kylie Jenner - Timothée Chalamet liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 tháng qua. Cách đây hơn 1 tuần, tờ Pagesix cho hay, Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã bước sang 1 giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình. Theo nguồn tin, cặp đôi vàng đã chung sống với nhau như vợ chồng tại Los Angeles, bang California, Mỹ được hơn 1 năm.

Từ đây, tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Thế nhưng, ký giả của tờ Pagesix lại nhấn mạnh, Kylie Jenner - Timothée Chalamet vẫn chưa làm đám cưới, đồng thời khẳng định: "Tuy chưa chính thức cưới nhau nhưng về cơ bản thì Kylie Jenner - Timothée Chalamet đang chung sống giống như đã kết hôn rồi. Họ mê mệt đối phương và luôn dính nhau như sam mọi lúc".

Nguồn tin cũng hé lộ về mối quan hệ giữa Timothée Chalamet và 2 đứa con riêng của Kylie Jenner. Theo đó, nam tài tử điển trai có tham gia vào cuộc sống của Stormi (7 tuổi) và Aire Webster (3 tuổi), đồng thời đang cố gắng tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với 2 bé. Được biết, Stormi và Aire Webster là con chung của Kylie Jenner với tình cũ Travis Scott.

Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã sống chung với nhau như vợ chồng được hơn 1 năm. Ảnh: Dailymail

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra hồi đầu năm nay, Timothée đã không ngần ngại gọi Kylie là người bạn đời trong bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu vinh danh, mỹ nam sinh năm 1995 hạnh phúc bày tỏ: "Gửi tới bố mẹ, gửi tới người bạn đời của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Phải tới khi thông tin cặp đôi đang chung sống với nhau như vợ chồng lộ ra, công chúng mới hiểu vì sao nam thần Call Me By Your Name lại dùng từ "bạn đời" để gọi Kylie.

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này. Tới nay, bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành, cặp đôi cũng đã khiến dư luận đảo chiều từ chỗ phản đối sang ủng hộ nhiệt liệt.

Từ chỗ phản đối, công chúng đã chuyển sang ủng hộ, tán dương chuyện tình của Kylie Jenner - Timothée Chalamet. Ảnh: Dailymail

Nguồn: X, Pagesix