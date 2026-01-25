Mối quan hệ của Hoà Minzy và Đình Bắc

Hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á mang đến cho người hâm mộ đủ đầy cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, vỡ oà cho đến những khoảnh khắc tự hào. Giữa dàn cầu thủ trẻ, Đình Bắc là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn thể hiện nổi bật, thi đấu xông xáo và để lại dấu ấn rõ nét trên sân cỏ. Bên cạnh phong độ chuyên môn, nam cầu thủ còn bất ngờ được quan tâm bởi một chi tiết bên lề khác, đó là mối quan hệ với Hòa Minzy. Nguồn cơn xuất phát từ những lần tương tác khá thường xuyên giữa cả hai trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong chiến thắng tranh hạng 3 vừa rồi của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, Hòa Minzy liên tục bày tỏ sự xúc động trước tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ nước nhà. Trong một bài đăng, Đình Bắc nhanh chóng để lại bình luận trêu đùa: "Chị Hòa ơi chị khóc nhớ quay em xem với ạ". Nữ ca sĩ liền đáp lại ngắn gọn: "Mới up đấy xem đi", tạo nên màn tương tác tự nhiên khiến cộng đồng mạng chú ý.

Ngay sau đó, Đình Bắc tiếp tục hỏi han đàn chị trong một bài đăng khác: "Giờ này mà chị vẫn chưa ra đường đi bão hả chị ơi?". Ngay sau đó, Hoà Minzy lập tức đáp lại bằng phản hồi hài hước: "Đang ở ngoài ngõ xem có ai dư chỗ phía sau sẵn mũ bảo hiểm để lên xe luôn đây chứ taxi không bắt được giờ này hahaha". Đến khi Hoà Minzy chia sẻ khoảnh khắc xuống đường "đi bão" giữa đêm ăn mừng chiến thắng, Đình Bắc tiếp tục bình luận: "Quá đã chị ạ" và nhận lại câu trả lời vui vẻ: "Fan hâm mộ này đỉnh được không em".

Đình Bắc tương tác rất tích cực trong những bài đăng về U23 Việt Nam của Hoà Minzy. Ảnh: FBNV

Cả hai còn tung hứng qua lại khiến netizen không khỏi thích thú. Ảnh: FBNV

Cách trò chuyện thân thiết của Hoà Minzy và Đình Bắc khiến nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa cả hai. Ảnh: FBNV

Chính những tương tác thoải mái này khiến nhiều người chú ý và đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Đình Bắc và Hoà Minzy. Thực tế, 1ua loạt tương tác được chia sẻ, Đình Bắc và Hòa Minzy giữ mối quan hệ theo kiểu chị - em thân thiết. Cách trò chuyện vui vẻ, đúng mực cho thấy cả hai chỉ đơn thuần quý mến, ủng hộ nhau trên hành trình đầy cảm xúc.

Về phía Hòa Minzy, nữ ca sĩ vốn được biết đến là nghệ sĩ có tinh thần thể thao rõ nét. Cô thường xuyên theo dõi, cổ vũ các đội tuyển Việt Nam, đồng hành cùng cầu thủ trong nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và không ít lần xuống đường đi bão mỗi khi tuyển nhà giành chiến thắng. Còn nhớ ở SEA Games 33 vừa rồi, Hoà Minzy còn bay sang tận Thái Lan để cổ vũ các vận động viên thi đấu. Chính sự nhiệt tình đó khiến những tương tác giữa Hòa Minzy và Đình Bắc nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng.

Hoà Minzy hoà vào dòng người đi "bão" sau chiến thắng trong trận tranh hạng 3 của U23 Việt Nam (Clip: Hoà Minzy)