Tình hình biệt thự của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Thời gian qua, cuộc sống của doanh nhân Cường Đô La nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, nhất là sau khi mẹ ruột anh gặp biến cố. Không ở ẩn như nhiều người dự đoán, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang đều đặn chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội. Trong khi doanh nhân Cường Đô La đăng tải hình ảnh công việc thì Đàm Thu Trang cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc du lịch, chăm sóc các con.

Mới đây nhất, Đàm Thu Trang gây chú ý khi hé lộ những hình ảnh bên trong căn biệt thự của gia đình. Đúng như thông lệ hằng năm, cô đã rục rịch trang hoàng nhà cửa vô cùng hoành tráng để đón năm mới. Đàm Thu Trang tiết lộ năm nay, cô con gái đầu lòng không chỉ phụ giúp mà còn góp ý tưởng để mẹ trang trí biệt thự chào năm mới. Có thể thấy, Đàm Thu Trang đầu tư khu vực chụp ảnh, đèn, bàn ghế, hoa.... rất hoành tráng trước cửa nhà, đúng như phong cách của cặp đôi mỗi năm.

Căn biệt thự của vợ chồng Cường Đô La đã được trang hoàng đỏ rực đón Tết (ảnh: FBNV)

Đàm Thu Trang cho biết năm nay con gái là người phụ giúp và hối thúc cô trang trí nhà cửa (ảnh: FBNV)

Đàm Thu Trang kể lần đầu cả 2 gặp nhau tại một hiệu cafe sau đó Cường Đô La đã chủ động nhắn tin làm quen với cô. Sau 1 tháng hẹn hò, ông xã đã gợi ý cho cô được lái siêu xe, từ đó người đẹp tỏ ra vô cùng hào hứng với tốc độ, cả 2 thường xuyên có những khoảnh khắc vui đùa bên nhau trong những chuyến đi du lịch. Đàm Thu Trang còn tiết lộ chồng là một người đàn ông ngọt ngào và ấm áp, biết quan tâm chia sẻ, hay thích đùa nhây và nói nhiều.

Hiện tại, vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" Quận 7, TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứa đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Cứ mỗi mùa lễ hội, căn biệt thự của Đàm Thu Tràng Cường Đô La được trang trí vô cùng hoành tráng (ảnh: FBNV)

Không chỉ ở trong nhà "triệu đô", Cường Đô La còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe không thua kém ai trong showbiz Việt. Nam doanh nhân từng gây chóng khi là người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô La đã lên đến 2,5 tỷ đồng, siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi "khai chiến" hơn 50 tỷ đồng. Bên trong gara xe của gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La còn có những "chiến mã" đến từ các thương hiệu đắt đỏ.