"Gương mặt thiên tài" của Cha Eun Woo là giả dối nốt?

Từ "thiên tài gương mặt", Cha Eun Woo trở thành "thiên tài trốn thuế" sau khi bị phanh phui vụ trốn thuế 20 tỷ won (khoảng 356 tỷ đồng). Dù vụ việc chưa có kết luận cuối cùng nhưng nam thần sinh năm 1997 vẫn bị 1 số thương hiệu gỡ bỏ quảng cáo, khán giả thất vọng, quay lưng.

Đến nay, gương mặt điển trai bảo chứng của Cha Eun Woo tiếp tục bị cư dân mạng nghi ngờ. Trên diễn đàn Pann, 1 số netizen chỉ ra dấu hiệu cho thấy nam idol kiêm diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ, đi ngược lại hình tượng "đẹp tự nhiên" được công ty lăng xê. Ngay từ khi mới ra mắt, Cha Eun Woo đã rất đẹp trai, tuy nhiên đẹp trai không có nghĩa là chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Gương mặt hoàn hảo của Cha Eun Woo bị nghi "dao kéo". Ảnh: X

Cụ thể, chủ nhân bài đăng viết: "Ngay cả sau khi giảm mỡ mặt và trở nên thon gọn hơn, Cha Eun Woo vẫn toát lên vẻ dễ thương. Nhưng bọng mắt của Cha Eun Woo bắt đầu trông dày và đỏ bất thường, như thể bị bơm đầy, gần giống như hình con sâu bướm. Trong những bức ảnh chụp gần đây, đường mí mắt trông như có một vết rạch rõ ràng… đường này cũng có vẻ hơi biến dạng.

Đến một lúc nào đó, hình ảnh tròn trịa, dễ thương ấy biến mất, và Cha Eun Woo chuyển sang vẻ ngoài sắc sảo, xếch hơn, giống như một con cáo. Cũng có nhiều lời đồn đoán rằng anh ấy đã phẫu thuật khóe mắt. Thông thường, khi nheo mắt, những vết sẹo đó vẫn còn nhìn thấy được, đó là lý do tại sao những nghi ngờ cứ liên tục xuất hiện".

Cuộc tranh luận leo thang hơn nữa khi 1 số người trong ngành, bao gồm cả các nhân viên làm việc thân cận với Cha Eun Woo, đã nhận thấy những dấu vết "dao kéo" trên mặt nam thần này. "1 chuyên viên trang điểm từ một cửa hàng trang điểm ở Cheongdam, người từng làm việc thân thiết với Cha Eun Woo, cho biết khi trang điểm cho anh ấy ở cự ly gần có thể thấy rõ tất cả các vết sẹo phẫu thuật mắt. Còn điều gì chắc chắn hơn thế nữa?".

Ảnh: Koreaboo

Netizen soi ra những dấu vết "dao kéo" trên mắt Cha Eun Woo. Ảnh: Koreaboo

Cùng với cáo buộc trốn thuế, hình ảnh đẹp của Cha Eun Woo đã sụp đổ trong mắt công chúng Hàn Quốc. Netizen không còn khen anh là "thiên tài gương mặt", tỏ ra thất vọng khi nhan sắc của Cha Eun Woo cũng là giả dối: "Chắc chắn anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Điều đó là không thể chối cãi", "Sau khi Cha Eun Woo làm điều lố bịch này và thể hiện sự đạo đức giả trắng trợn, các bạn có thể nói rằng anh ta phẫu thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng nhưng vẫn khăng khăng anh ta không làm. Fan ơi, hãy bớt bao che đi. Càng bao che, càng có nhiều bài đăng như thế này và càng có nhiều bằng chứng được đưa ra. Hãy im lặng đi. Người phạm sai lầm xứng đáng bị chỉ trích"...

Trong suốt sự nghiệp, Cha Eun Woo được biết đến là "thiên tài gương mặt" đẹp không góc chết cùng hình tượng sạch scandal. Điều này giúp anh dù ca hát - diễn xuất không mấy nổi bật vẫn vươn lên vị trí sao hạng S, có lượng fan đông đảo và nguồn thu nhập khủng. Tuy nhiên, bê bối trốn thuế số tiền lớn kỷ lục chưa từng có đang khiến sự nghiệp của nam thần sinh năm 1997 lung lay dữ dội. Thậm chí, số tiền trốn thuế của Cha Eun Woo đứng thứ 6 trong giới sao toàn cầu, sau những tên tuổi lừng lẫy như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ronaldo...

Netizen Hàn Quốc phản ứng tiêu cực với thành viên ASTRO. Ảnh: Koreaboo

Theo thông báo của cơ quan chức năng vào sáng 22/1, Cục Điều tra số 4 - Cục Thuế Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo từ trước khi anh nhập ngũ vào tháng 7/2025. Trong quá trình này, Cơ quan thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc nộp thuế của nam idol nhóm ASTRO. Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma, cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế.

Cụ thể, giữa Fantagio - công ty quản lý chính thức và Cha Eun Woo tồn tại một pháp nhân trung gian A - 1 công ty do mẹ của nam ca sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ quản lý nghệ sĩ với công ty A. Thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được chia cho Fantagio, công ty A và bản thân nam idol. Tuy nhiên, công ty A không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà chỉ tồn tại trên danh nghĩa - bị nghi là “công ty ma” được Cha Eun Woo và gia đình lập ra để trốn tránh việc đóng mức thuế cao. Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân, nghệ sĩ phải đóng mức thuế suất tối đa khoảng 45%. Trong khi chuyển đổi khoản tiền này thành thu nhập doanh nghiệp, nghệ sĩ sẽ chỉ đóng với mức thuế suất khoảng 20%.

Do công ty A không chứng minh được hoạt động thực tế, Fantagio bị Cục thuế truy thu 82 tỷ won (gần 1.500 tỷ đồng) do bị coi là sử dụng hóa đơn thuế khống. Phần lợi nhuận của công ty A được cho là cuối cùng quay về Cha Eun Woo nên cơ quan thuế kết luận anh chưa nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân.

Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma, cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế. Ảnh: Fantagio

Trước cáo buộc trốn thuế và lập công ty ma để gian lận thuế thu nhập cá nhân, phía Cha Eun Woo phủ nhận. Đại diện nam idol giải thích việc mẹ Cha Eun Woo thành lập công ty A xuất phát từ mối lo ngại sự bất ổn sẽ xảy ra, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai khi Fantagio liên tục thay đổi lãnh đạo. Công ty A là doanh nghiệp quản lý nghệ sĩ được đăng ký hợp pháp, không phải công ty ma và có trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ.

Phía Cha Eun Woo cho biết họ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra tính hợp lý của quyết định thuế nói trên. Nếu yêu cầu được chấp thuận, nam ca sĩ sẽ không phải nộp khoản truy thu 20 tỷ won. Nếu bị bác bỏ, phía Cha Eun Woo có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa Thuế hoặc Hội đồng Trọng tài Thuế Hàn Quốc.

Phía Cha Eun Woo cho biết họ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra tính hợp lý của quyết định thuế nói trên. Ảnh: Dispatch

Sau khi Cha Eun Woo lên tiếng giải thích, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục "bóc trần" dấu hiệu mỹ nam này lươn lẹo, cố ý che giấu sự thật. Theo đó, địa chỉ đăng ký công ty của mẹ Cha Eun Woo không phải là văn phòng công ty đàng hoàng, mà là một nhà hàng lươn nướng. Nhà hàng này do bố mẹ của Cha Eun Woo điều hành nhiều năm qua.

Không chỉ vậy, phía Cha Eun Woo còn bị phát hiện đã yêu cầu bên Cục thuế công khai kết quả điều tra khi anh đã nhập ngũ xong. Do đó, truyền thông nam idol bị nghi vấn trốn vào quân đội để "né bão" dư luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin tiêu cực này khiến hình ảnh Cha Eun Woo càng thêm hoen ố.

Tờ Nate đánh giá Cha Eun Woo đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sắp bị nhấn chìm vì scandal gian lận thuế thu nhập cá nhân. Nếu việc kháng cáo bất thành, Cha Eun Woo được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, bị xóa sổ khỏi giới giải trí Hàn Quốc vì bê bối trốn thuế. Thậm chí, anh có nguy cơ bị xử lý theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, đối mặt án tù 5 năm hoặc thậm chí lĩnh án chung thân, đi kèm theo đó là khoản tiền nộp phạt gấp 2-5 lần so với số tiền trốn thuế. Nếu bị kết tội, Cha Eun Woo sẽ phải đối mặt với mức án tù nêu trên, đồng thời bị phạt số tiền khoảng 40-100 tỷ won (715-1788 tỷ đồng).

Cha Eun Woo bị bóc trần đăng ký văn phòng công ty ở nhà hàng lươn nướng của gia đình. Ảnh: Koreaboo

Nam idol bị nghi trốn vào quân đội "né bão". Ảnh: X

Nguồn: Pann, Koreaboo