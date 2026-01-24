Hé lộ án tù cho Cha Eun Woo

Mới đây, cả showbiz châu Á rúng động khi Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế và bị điều tra khẩn cấp. Theo Edaily đưa tin, mỹ nam đình đám bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế (khoảng 356 tỷ đồng), chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân. Trong diễn biến mới nhất, Sports Seoul đăng bài phân tích và đưa ra dự đoán về mức phạt mà Cha Eun Woo phải đối mặt.

Theo bài báo của Sports Seoul, các vụ việc nộp thiếu thuế thường rơi vào 2 trường hợp. Trường hợp 1, cá nhân có sai sót trong xử lý chi phí, không giao nộp chứng từ chi phí hợp lệ hoặc hiểu sai luật thuế (tương tự như trường hợp Song Hye Kyo). Đối với trường hợp này, vụ việc có thể kết thúc bằng cách nộp lại đủ thuế còn thiếu và đóng tiền phạt. Trường hợp 2, các cá nhân trốn thuế qua công ty ma và dùng tới các phương cách vi phạm pháp luật nhằm qua mặt cơ quan chức năng để trốn thuế. Đối với trường hợp này, người trốn thuế có thể phải nhận án tù bên cạnh việc nộp tiền phạt.

Và Cha Eun Woo hiện được cho là có thể rơi vào trường hợp 2 - bị xử lý hình sự. Cục Điều tra số 4 - Cục Thuế Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo từ trước khi anh nhập ngũ vào tháng 7/2025. Trong quá trình này, Cơ quan thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc nộp thuế của nam idol nhóm ASTRO. Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma (A), cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế.

Nếu quá trình điều tra của Cơ quan thuế xác định công ty A thực sự là công ty ma thì Cha Eun Woo có thể bị xử phạt theo các điều khoản được quy định trong bộ luật chống trốn thuế.

Cha Eun Woo đối mặt với nguy cơ bị xử lý hình sự vì trốn thuế. Ảnh: Naver

Nếu số tiền thuế chưa nộp lên tới 20 tỷ won (356 tỷ đồng) đúng như thông tin xuất hiện trước đó, vụ việc sẽ bị xử lý theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể phải ngồi tù 5 năm hoặc thậm chí lĩnh án chung thân, đi kèm theo đó là khoản tiền nộp phạt gấp 2-5 lần so với số tiền trốn thuế. Với trường hợp của Cha Eun Woo, nếu bị kết tội anh sẽ phải đối mặt với mức án tù nêu trên, đồng thời bị phạt số tiền khoảng 40-100 tỷ won (715-1788 tỷ đồng).

Việc phía Cha Eun Woo được cho là tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp A từ mô hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn cũng làm dấy lên nghi vấn về việc cố tình trốn thuế, bởi lẽ công ty trách nhiệm hữu hạn không phải chịu kiểm toán độc lập và không cần công bố báo cáo tài chính, Dù Cha Eun Woo không trực tiếp điều hành công ty nhưng nếu người nhận lợi nhuận sau cùng là nam ngôi sao và nghệ sĩ này biết rõ về việc phân bổ thu nhập qua công ty gia đình thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cha Eun Woo đối mặt với cơn khủng hoảng chưa từng thấy trong sự nghiệp. Ảnh: Nate

Thông tin Cha Eun Woo nghi trốn thuế qua công ty ma bùng lên dữ dội cách đây 2 ngày. Theo nguồn tin, giữa Fantagio - công ty quản lý chính thức và Cha Eun Woo tồn tại 1 pháp nhân trung gian A - công ty do mẹ của nam ca sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ quản lý nghệ sĩ với công ty A. Thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được chia cho Fantagio, công ty A và bản thân nam idol. Tuy nhiên, công ty A không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà chỉ tồn tại trên danh nghĩa - bị nghi là công ty ma được Cha Eun Woo và gia đình lập ra để trốn tránh việc đóng mức thuế cao. Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân, nghệ sĩ phải đóng mức thuế suất tối đa khoảng 45%. Trong khi chuyển đổi khoản tiền này thành thu nhập doanh nghiệp, nghệ sĩ sẽ chỉ đóng với mức thuế suất khoảng 20%.

Do công ty A không chứng minh được hoạt động thực tế, Fantagio bị Cục thuế truy thu 82 tỷ won (gần 1.500 tỷ đồng) do bị coi là sử dụng hóa đơn thuế khống. Phần lợi nhuận của công ty A được cho là cuối cùng quay về Cha Eun Woo nên cơ quan thuế kết luận anh chưa nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân.

Anh hiện bị tẩy chay dữ dội sau bê bối. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Seoul