Xa Thi Mạn thấy lấy chồng mệt hơn đóng phim

Truyền thông Hoa ngữ thông tin, Xa Thi Mạn gần đây trải lòng trong cuộc phỏng vấn rằng nếu quay ngược thời gian về 20 năm trước, có thể, cô sẽ chọn kết hôn và sinh con.

Tuy nhiên, hiện nay, ở độ tuổi 50, suy nghĩ của cô đã thay đổi vì chứng kiến sự hy sinh của bạn bè xung quanh giành cho gia đình. Cô nhận thấy việc lo cho gia đình, chồng con còn "mệt mỏi hơn nhiều so với việc đóng phim". Điều này đã làm tan vỡ những kỳ vọng kết hôn trong cô.

Xa Thi Mạn vẫn là "quý cô độc thân hoàng kim"

Cô đã lo xong vấn đề di chúc

Thêm vào đó, cô cũng cảm nhận được cuộc đời vô thường, sống hôm nay nhưng ra đi lúc nào không biết. Không muốn số tiền mình vất vả kiếm được bị lãng phí, cô đã lập di chúc, phân chia đâu đó rõ ràng với phần lớn tài sản cho mẹ và hai anh trai.

Xa Thi Mạn đã công bố việc hoàn tất di chúc trong cuộc phỏng vấn trước đó. Cô nói: "Tôi vừa lập di chúc cách đây vài ngày. Tôi làm việc kiếm tiền chăm chỉ nên nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn lãng phí công sức cả đời".

Việc thúc đẩy Xa Thi Mạn làm di chúc là sau sự ra đi của cha đỡ đầu Hứa Thiệu Hùng. Cô đã rất đau lòng, nhận ra cuộc sống phù du.

Xa Thi Mạn là diễn viên TVB hiếm hoi đóng thành công nhiều thể loại vai khác nhau từ chính diện, phản diện, thiểu năng, hài hước, cảnh sát, nội gián… Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kinh nghiệm diễn xuất phong phú, cô được mệnh danh "Nhất tỉ" của màn ảnh TVB.

Với sự nghiệp hơn 28 năm, Xa Thi Mạn có cả một gia tài phim ảnh đồ sộ có thể kể đến: "Tuyết Sơn Phi Hồ", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Bằng Chứng Thép 2", "Công Chúa Giá Đáo", "Diên Hy Công Lược"…

Là "bảo chứng" của nhiều bộ phim, Xa Thi Mạn chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất tinh tế, thông minh và sáng tạo. Danh tiếng và tiền bạc đều có đủ, Xa Thi Mạn vẫn độc thân ở tuổi 50. Cô được gọi là "quý cô độc thân hoàng kim".