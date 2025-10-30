Sau gần 6 năm kể từ khi TXT ra mắt, BigHit Music – công ty chủ quản của BTS – đã chính thức trình làng nhóm nhạc nam mới CORTIS vào ngày 18/8/2025. Với thông điệp “Color Outside the Lines”, nhóm mang đến hình ảnh những nghệ sĩ trẻ tự do, sáng tạo và sẵn sàng phá bỏ giới hạn của thần tượng truyền thống.

Ra mắt giữa thời điểm Kpop đang cạnh tranh gay gắt, CORTIS vẫn tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhờ chất âm hiện đại, khả năng tự sáng tạo và nguồn hậu thuẫn hùng hậu từ “đế chế” HYBE. Chỉ trong vài tuần sau khi debut, nhóm đã nhanh chóng chứng minh sức hút vượt trội, được giới truyền thông gọi là “thế hệ kế thừa xứng đáng của BTS”.

CORTIS là tân binh mới cực kỳ triển vọng

Từ tân binh đến biểu tượng mới của BigHit

Các thành viên đều là những chàng trai trẻ tuổi (thuộc Gen Z), có sự pha trộn về quốc tịch và được đào tạo bài bản về kỹ năng trình diễn lẫn sáng tạo nội dung. Nhóm gồm 5 thành viên là Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho.

Martin sinh năm 2008, là con lai Canada - Hàn và đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Nam idol này cao đến 1m90 và có thành tích sản xuất âm nhạc đáng nể, góp công vào bản hit Deja Vu (TXT) và Magnetic (ILLIT). James là con lai Hong Kong (Trung Quốc) - Thái Lan, sinh năm 2005, từng là thành viên dự án Trainee A. Thành viên này có khả năng nói đa ngôn ngữ (Thái, Trung, Hàn, Anh, Nhật), là cựu vận động viên taekwondo và vũ công phụ họa cho Jungkook (BTS). Cũng giống Martin, James tham gia sản xuất bản hit Magnetic (ILLIT).

Martin cao đến 1m90 và có phong cách cực chất

James là con lai Hong Kong (Trung Quốc) - Thái Lan và có khả năng ngoại ngữ xuất sắc

Juhoon sinh năm 2008, là cựu người mẫu nhí và cầu thủ bóng rổ, đóng góp sáng tác đến 4/5 bài trong EP ra mắt. Seonghyeon sinh năm 2009, có thời gian đào tạo 5 năm, góp sáng tác toàn bộ EP ra mắt, sở trường bắt chước giọng nói. Và cuối cùng là em út Keonho, có visual gây sốt cùng nụ cười mê hoặc. Chàng trai 16 tuổi này thậm chí còn được mệnh danh là "Cha Eun Woo mới". Keonho là động viên bơi lội kiêm thần tượng trẻ nhất trong đại gia đình HYBE.

Juhoon...

... và Seonghyeon đều có visual ấn tượng

Cuối cùng là Keonho - người được mệnh danh là Cha Eun Woo thế hệ mới

Khả năng sáng tạo không giới hạn

Ngay từ thời điểm ra mắt, nhóm đã được định vị là “Young Creator Crew” – một đội ngũ nghệ sĩ trẻ có khả năng tự sản xuất âm nhạc, biên đạo và xây dựng hình ảnh, thay vì chỉ là idol trình diễn.

Trưởng nhóm Martin được biết đến như một "thần đồng sản xuất", trực tiếp tham gia viết lời, sáng tác và sắp xếp các lớp âm thanh (vocal layering) cho nhiều bài hát của nhóm. Khả năng tự chủ này giúp CORTIS có một bản sắc âm nhạc độc đáo ngay từ đầu. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, các thành viên khác như Keonho còn tham gia vào quá trình quay phim và biên tập video, trong khi Juhoon và James đóng góp vào biên đạo và ý tưởng visual.

CORTIS tham gia mọi khâu sản xuất âm nhạc

Phong cách âm nhạc của họ là sự hòa quyện pop, hip-hop và R&B hiện đại, nhấn mạnh sự mới mẻ trong lời bài hát, MV và vũ đạo – một bước tiến từ di sản sáng tạo của BTS và TXT. Điều này khiến CORTIS trở thành một "kíp sáng tạo" thay vì chỉ là một nhóm trình diễn thuần túy.

Các thành viên đều có những điểm mạnh thú vị. Visual là "vũ khí bí mật" của nhóm, đặc biệt em út Keonho (16 tuổi) nổi tiếng với vẻ đẹp "như bước ra từ truyện tranh" và nụ cười khiến fan mất tập trung. James mang đến sức hút quốc tế nhờ khả năng ngôn ngữ và kinh nghiệm biểu diễn, trong khi Martin với chiều cao "khủng" và tài sản xuất tạo nên sức hút lãnh đạo.

8 giây thần thánh khiến Keonho viral toàn cầu

Điểm mạnh khác bao gồm năng lượng trẻ trung, phong cách thời trang táo bạo, và tài năng đa dạng như thể thao, nhạc cụ. CORTIS mang phong cách phóng khoáng, nổi loạn vừa đủ, pha trộn giữa thời trang đường phố và phong cách high-teen tươi sáng, rất hợp gu với thế hệ khán giả trẻ hiện tại.

Nhóm hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng như Instagram, TikTok và Weverse, nhanh chóng thu hút hàng triệu follower nhờ nội dung sáng tạo và gần gũi. So với các tân binh khác, CORTIS không chỉ đẹp mà còn "có nội lực", định hình lại Kpop cho gen Z với thông điệp tự do và sáng tạo.

Phong cách thời trang cũng rất cuốn hút

Thành tích xứng danh "tân binh khủng long"

Dù debut giữa "cơn bão" tân binh, CORTIS nhanh chóng ghi dấu ấn. Single What You Want và EP debut lọt top chart Melon, Genie, và Billboard Global 200 ngay tuần đầu. MV FaSHioN viral trên TikTok với hàng triệu view, dẫn đến màn biểu diễn ấn tượng tại TikTok Awards Korea 2025.

Đỉnh cao là giải Global Rookie Award tại TikTok Awards Korea 2025 (ngày 26/10/2025), nơi clip phát biểu của Keonho đạt 1,9 triệu view chỉ trong vài giờ. Nhóm còn được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho tân binh của năm tại MAMA 2025. Fan quốc tế phản ứng tích cực, dù một số lo ngại "mác em trai BTS" có thể tạo áp lực, nhưng đa số khen ngợi sự độc lập của nhóm.

Với "hộ chiếu" HYBE, CORTIS có tiềm năng bùng nổ toàn cầu như BTS và TXT. Các chuyên gia dự đoán CORTIS sẽ "làm sống lại cơn sốt Kpop toàn cầu" nhờ sự kết hợp giữa tài năng nội tại và chiến lược marketing mạnh mẽ của BigHit. Với tour đầu tay dự kiến 2026 và những màn hợp tác quốc tế, tương lai của họ sáng ngời Hãy theo dõi để chứng kiến "màu sắc ngoài đường viền" này sẽ vẽ nên bức tranh tương lai rực rỡ ra sao!